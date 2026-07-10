Autopista Escuintla-Puerto Quetzal: reprograman entrega y qué obras estarán listas en noviembre

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Consorcio de Autopistas de Guatemala (Convía), concesionario del proyecto, formalizaron la reprogramación prevista en el contrato de construcción y rehabilitación de la AEPQ.

La recepción de la fase inicial estaba programada originalmente para el domingo 12 de julio, como se estableció en el contrato; sin embargo, debido a diversos factores y atrasos, las partes acordaron reprogramarla, según oficializaron funcionarios y delegados de Convía a Prensa Libre.

La primera fase está prevista para entregarse en la última semana de noviembre, según el nuevo cronograma. Los trabajos comprenden la habilitación de 36 kilómetros, obras hidráulicas, ampliación de puentes, garitas y otras obras contempladas en el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI).

Una vez entregada esta etapa, continuará la construcción de cuatro distribuidores viales, el Mercado de Frutas y otras obras que ya están en ejecución y serán entregadas en distintas fases.

La inversión estimada para esta primera fase supera los US$120 millones y es 100% privada, proveniente de un crédito sindicado con la banca local.

Primera fase se entregará en noviembre

La ministra de Comunicaciones, Norma Lissette Zea Osorio, declaró que el ajuste de la fecha de entrada en operación responde al compromiso del Estado de garantizar que este proyecto estratégico se ponga al servicio de los guatemaltecos en las mejores condiciones de calidad, seguridad y funcionalidad.

“El CIV, en cumplimiento del marco contractual y legal aplicable, mantiene su compromiso de velar por la adecuada prestación del servicio, proteger el interés público y consolidar una infraestructura que contribuya al desarrollo, la competitividad y la generación de oportunidades para el país”, expuso la funcionaria al confirmar la reprogramación.

En este proyecto, el CIV es la entidad contratante. Es el primero que se ejecuta bajo el modelo de alianza público-privada (APP) en infraestructura crítica y tendrá una concesión por 25 años.

Las obras hidráulicas figuran entre los componentes más importantes de la primera etapa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

APP abre paso a más infraestructura

Sandro Testelli, director de país de Convía, explicó que este proyecto representa una herramienta adicional para generar infraestructura en Guatemala y que, bajo esa premisa, han sido muy insistentes en el proceso.

Explicó que durante la ejecución del proyecto han pasado por distintas etapas, pero, afortunadamente, el contrato permite realizar los ajustes necesarios en cada una de ellas para garantizar su correcta ejecución.

La obra, desde su inicio, fue concebida por etapas, así como su ejecución.

"Estamos realizando esta primera etapa, que es muy importante porque le da tangibilidad al proyecto y demuestra que los proyectos APP pueden generar infraestructura adicional, sobre todo al apostar por este gran corredor sur y por el desarrollo que se pretende impulsar mediante esta conectividad logística", puntualizó el directivo.

Autopista y garitas abrirán en noviembre

El director de Convía detalló, en términos generales, lo que se entregará a los usuarios en noviembre.

Esta fase incluirá las obras correspondientes a la vía troncal (autopista), así como los elementos de servicio, el diseño, la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa internacional.

Además de la autopista, las garitas estarán listas en noviembre. Según Testelli, esta primera etapa dará paso a los distintos procesos para complementar el proyecto con la construcción de distribuidores viales, la conectividad del circuito portuario y otros componentes que actualmente se coordinan con la ANI.

Aclaró que se realizan las acciones "para que dentro de todo lo que son las interferencias se tenga un calendario coordinado con las autoridades para hacer los procesos adicionales conforme se vayan liberando las obstrucciones".

Obras hidráulicas marcan avance

En cuanto al avance del proyecto, Testelli enfatizó que uno de los componentes más importantes de la primera etapa corresponde a las obras hidráulicas de la autopista, concebidas con una visión de largo plazo.

Entre estas destacan la reconstrucción de un puente en el sector conocido como Limoncillo, casi 400 intervenciones en el sistema de drenajes de la autopista y la construcción de un colector de 500 metros.

Reiteró que en el componente hidráulico se han efectuado inversiones importantes para cumplir con la normativa y proteger la infraestructura durante los próximos 25 años. Añadió que estas obras son fundamentales para preservar la estructura del pavimento, las bases, las subbases y la carpeta de rodadura, a fin de evitar fallas en el futuro.

Se proyecta entregar aproximadamente 36 kilómetros de la vía principal, que comprende el circuito portuario del kilómetro 98 al 102 de la AEPQ. Además, el proyecto se encuentra en la fase de redefinir algunos aspectos, debido a que el diseño fue estructurado en el 2018.

ANI respalda reprogramación

Para Kevyn Valencia, director ejecutivo en funciones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el proyecto se prepara para las siguientes etapas y, dentro del modelo de alianza público-privada (APP), ha sido fundamental la estructuración desde la óptica jurídica para alcanzar un adecuado equilibrio contractual.

Afirmó que el proyecto avanza de manera considerable hacia las siguientes fases y que ello constituye un mensaje positivo para la población, ya que demuestra que el modelo funciona, el contrato está bien estructurado y la gestión contractual permite desarrollar un proyecto de alto nivel.

"Una reprogramación al programa de obras es una consecuencia lógica y natural, dado que no es obra pública tradicional, lo que nos permite reajustar los calendarios en virtud de las diferentes interferencias que hemos obtenido a lo largo del tramo y poner a punto la infraestructura para la prestación del servicio", recalcó.

Valencia aseveró que en noviembre se efectuará la entrega prevista en el contrato y que, conforme al modelo de alianza público-privada (APP), el reequilibrio contractual se realiza con relación al reajuste del programa de obras.