Guatemala y el Reino Unido sellarán alianza para planificar, construir y operar el MetroRiel, el tren de cercanías de la capital

El acuerdo contempla la cooperación para los estudios de planificación, factibilidad técnica y financiera, así como para las etapas de diseño, construcción y operación del sistema ferroviario, informó una fuente oficial.

La suscripción del Memorándum de Entendimiento entre ambos gobiernos está prevista para el jueves 9 de julio y representa un nuevo paso en la cooperación bilateral en materia de infraestructura y movilidad urbana.

Como parte del proyecto, se plantea conectar Centra Sur con Centra Norte, considerada la prioridad inicial. No obstante, serán los expertos británicos quienes determinarán la alternativa más viable, ya sea mediante el aprovechamiento total o parcial del derecho de vía ferroviario u otras opciones que puedan surgir de los estudios técnicos.

Con este acuerdo, Guatemala suma un nuevo mecanismo de cooperación internacional para el desarrollo de infraestructura estratégica. El país también mantiene vigente una Carta de Aceptación (Letter of Acceptance, LOA) suscrita entre el Ministerio de la Defensa Nacional y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace), que contempla la construcción y ampliación de los muelles comerciales de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), una conexión ferroviaria entre el puerto y Escuintla, así como seis corredores logísticos terrestres.

MetroRiel avanza con apoyo del Reino Unido

Irene Flores, gerente general de Ferrovías de Guatemala (Fegua), afirmó que desde hace más de diez años se busca impulsar el MetroRiel, que aprovecharía cerca de 20 kilómetros de derecho de vía como una alternativa para mejorar la movilidad de pasajeros en la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños.

La ejecutiva explicó que la iniciativa no ha logrado avanzar por diversas razones, entre ellas la falta de capacidad técnica y experiencia especializada en infraestructura ferroviaria. Añadió que el reto no se limita a construir la obra, sino también a estructurar y operar un sistema de transporte que garantice un servicio eficiente, seguro y sostenible.

Flores indicó que las empresas con experiencia en proyectos ferroviarios evalúan con rigor la viabilidad técnica, financiera y operativa antes de participar, debido a que se trata de inversiones de gran escala que implican riesgos significativos para los inversionistas.

En ese sentido, subrayó que una adecuada distribución de los riesgos entre las partes involucradas, tanto en la etapa de construcción como en la de operación, es uno de los factores determinantes para atraer inversión y asegurar el éxito del proyecto.

El MetroRiel utilizará un corredor de 20 kilómetros de derecho de vía ferroviario para conectar distintos puntos de la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Un modelo de cooperación entre gobiernos

La ejecutiva explicó que durante la actual administración se identificó un mecanismo de ejecución basado en la cooperación entre gobiernos (Gobierno a Gobierno), apoyado en experiencia y capacidades técnicas especializadas en sistemas ferroviarios, movilidad, estructuración de operaciones y desarrollo de grandes proyectos de infraestructura.

Añadió que el objetivo es garantizar el cumplimiento de estándares internacionales y contar con herramientas contractuales que permitan asignar adecuadamente los riesgos durante todas las etapas del proyecto: planificación, diseño, construcción y operación.

“Son proyectos que requieren un largo proceso de maduración desde las fases iniciales de planificación. Es necesario identificar todos los riesgos que pueden surgir durante la construcción y la operación, además de diseñar estrategias sólidas para mitigarlos”, recalcó.

A juicio de Flores, este trabajo debe desarrollarse con especialistas en infraestructura ferroviaria y gestión de proyectos de transporte, capacidades técnicas que actualmente son limitadas en Guatemala.

Reino Unido aportará experiencia ferroviaria

Flores explicó que el esquema Gobierno a Gobierno permitirá contar con acompañamiento especializado para la planificación, diseño, construcción y operación de un sistema ferroviario con tecnología de última generación y estándares internacionales.

Son proyectos que requieren un largo proceso de maduración desde las fases iniciales de planificación. Es necesario identificar todos los riesgos que pueden surgir durante la construcción y la operación.

Añadió que este modelo incorpora prácticas reconocidas en diseño, construcción, gestión ambiental y social, así como herramientas contractuales para garantizar una adecuada ejecución del proyecto.

“En este tren de cercanías buscamos un socio que pudiera acompañar a Guatemala en la planificación, el diseño, la construcción y la operación. Es un proyecto que trascenderá varias administraciones, por lo que era necesario encontrar un aliado con las competencias para asegurar su continuidad y correcta ejecución durante todo el ciclo de vida”, afirmó.

Según Flores, durante el proceso de evaluación se analizaron varias propuestas de cooperación, pero el Reino Unido fue seleccionado por su amplia experiencia en América Latina apoyando a gobiernos en la ejecución de grandes obras de infraestructura. Agregó que esos proyectos han demostrado mejoras en la calidad de las obras, la prestación de los servicios, el cumplimiento de los plazos y el control de los costos.

Expertos británicos iniciarán la planificación

Tras la firma del Memorándum de Entendimiento comenzará un proceso institucional para desarrollar las distintas etapas del proyecto.

La gerente explicó que expertos del Reino Unido viajarán a Guatemala para realizar los estudios de campo y elaborar una propuesta integral que abarcará la planificación, el diseño, la construcción y la futura operación del MetroRiel.

Flores reiteró que la suscripción del Memorándum constituye el primer paso. Posteriormente se activarán las siguientes fases, en las que deberán cumplirse diversos hitos técnicos y administrativos antes de avanzar hacia la construcción y la operación del sistema ferroviario.

Añadió que el proyecto también requerirá una estrategia de socialización para dar a conocer sus beneficios y promover un modelo de desarrollo urbano orientado a la movilidad sostenible. Según indicó, este enfoque, aplicado en países con economías desarrolladas, permitirá planificar futuras intervenciones urbanas vinculadas al transporte público y al crecimiento ordenado de la ciudad.