Movilidad metropolitana apuesta por una red integrada: Metro Riel, Puente Belice 2 y buses eléctricos

Durante el foro Guatemala se Transforma, organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), el presidente Bernardo Arévalo afirmó que las principales obras de movilidad deben trascender los períodos de gobierno y planteó la creación de una autoridad metropolitana para coordinar su ejecución.

El evento reunió a varias autoridades, empresarios y especialistas, quienes analizaron los principales retos de infraestructura y movilidad del país.

Durante su intervención, el mandatario señaló que los problemas de tránsito en el área metropolitana no pueden resolverse con medidas temporales y explicó que la estrategia del Gobierno toma como base un estudio elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), el cual plantea una red integrada de circunvalaciones, ejes radiales y transporte intermodal.

Entre los proyectos mencionados figuran la C-50, una circunvalación para desviar el transporte pesado de la capital; la carretera entre Sanarate y Sacatepéquez; el Puente Belice 2; el segundo nivel de la Calle Martí; el Metro Riel; varios distribuidores viales, y la adquisición de alrededor de 300 buses eléctricos para reorganizar e integrar el transporte público. Según Arévalo, estas iniciativas se encuentran en diferentes etapas de ejecución.

El presidente afirmó que el país no puede esperar varios años más para comenzar las obras mientras se elaboran nuevos planes y propuso crear una Agencia Metropolitana de Transporte que articule a las municipalidades y a las instituciones responsables de planificar, ejecutar y operar el sistema de movilidad, con el fin de garantizar la continuidad de los proyectos.

Llamado a dar continuidad

Durante la actividad, Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, advirtió sobre el impacto que tiene la congestión vehicular en la productividad y la calidad de vida de la población.

"Cada uno de nosotros gasta 54 días al año de su vida en trasladarse de un lugar a otro. Y eso es muy grave porque se pierde la calidad de vida, se pierde desarrollo y no se combate la pobreza y la miseria", afirmó Briz.

Asimismo, consideró que las obras estratégicas deben mantenerse independientemente de los cambios de gobierno.

Por su parte, Arévalo reiteró que el desarrollo de infraestructura requiere continuidad institucional y aseguró que el Ejecutivo busca dejar los proyectos suficientemente avanzados, tanto en su ejecución física como en los aspectos contractuales y financieros, para reducir el riesgo de que futuras administraciones los suspendan.

Certeza jurídica para ejecutar obras

El mandatario también señaló que uno de los principales obstáculos para desarrollar proyectos de infraestructura es la falta de certeza jurídica.

Según explicó, un sistema de justicia vulnerable permite que obras de interés nacional sean detenidas mediante acciones legales, por lo que insistió en fortalecer las instituciones para brindar mayor seguridad a las inversiones estratégicas.

Agregó que algunas obras comenzarán en las próximas semanas, mientras que otras, como el Metro Riel y la ampliación de Puerto Quetzal, avanzan en sus procesos de contratación y diseño.

Arévalo concluyó que la transformación de la movilidad requiere coordinación entre el Gobierno, las municipalidades, el sector privado y la ciudadanía, e indicó que el plan también contempla nuevas conexiones carreteras, proyectos ferroviarios y la futura autoridad metropolitana de transporte para impulsar una estrategia integral de desarrollo.

El presidente Bernardo Arévalo y Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, dialogan sobre el plan de movilidad que se desarrolla. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Visión metropolitana

Durante el mismo foro, el alcalde de Guatemala, Ricardo Quiñónez, afirmó que el crecimiento de la región metropolitana obliga a dejar atrás las soluciones aisladas y avanzar hacia una estrategia integral de movilidad. Señaló que la capital continúa siendo el principal motor económico del país al concentrar empleo, comercio, servicios y oportunidades, lo que diariamente atrae a miles de personas de distintos municipios.

Quiñónez indicó que los desafíos de movilidad ya no pueden resolverse desde una sola municipalidad o institución, por lo que consideró indispensable coordinar esfuerzos entre el Gobierno, las municipalidades y otros sectores. Agregó que proyectos como el Metro Riel, la C-50, el Puente Belice 2, la Estación Central y el resto de obras anunciadas forman parte de un mismo sistema de transporte y no de iniciativas independientes.

El jefe edil sostuvo que una visión metropolitana permitirá que cada inversión complemente a las demás para construir una red de transporte moderna, integrada y multimodal. Añadió que la Municipalidad de Guatemala impulsa la incorporación de buses eléctricos, un centro de monitoreo con inteligencia artificial para gestionar el tránsito, la modernización de la red semafórica, nuevas bahías antibloqueo y programas permanentes de educación vial.

Finalmente, afirmó que el objetivo de la infraestructura no es solo construir carreteras, puentes o sistemas de transporte, sino mejorar la calidad de vida de la población al reducir los tiempos de traslado. Añadió que una movilidad más eficiente acercará oportunidades, fortalecerá la economía y dará más tiempo a las familias, por lo que llamó a mantener una visión de largo plazo para el desarrollo del área metropolitana.