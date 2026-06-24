AeroMetro, línea 1: área para pasajeros comenzará a construirse en los próximos días

La estructura que actualmente destaca en Plaza España y que ha despertado la curiosidad de automovilistas y peatones no corresponde a la estación terminada del AeroMetro, como algunos ciudadanos lo han percibido.

Así lo explicó Klamcy Solórzano, coordinadora ejecutiva del Sistema AeroMetro por parte de la Municipalidad de Guatemala, quien aclaró que la infraestructura visible forma parte del sistema electromecánico encargado de operar el transporte por cable.

“Lo que ahorita se ve no es la estación. Ahí no ingresarán los usuarios; es un espacio destinado al equipo electromecánico y únicamente tendrá acceso el personal técnico encargado del mantenimiento”, indicó.

La coordinadora detalló que la construcción de la estación para pasajeros comenzará en los próximos días, siendo más precisos la última semana de junio 2026, con el montaje de una estructura independiente que sostendrá las áreas de abordaje y desabordaje.

Estación Plaza España movilizará hasta 6 mil 500 usuarios

La estación Plaza España, identificada como la estación 1 del proyecto, es considerada uno de los puntos estratégicos de la primera línea del AeroMetro.

Según las proyecciones municipales, la terminal tiene la capacidad para atender hasta 6 mil 500 usuarios durante las horas pico.

La Línea 1 del AeroMetro, que conectará Plaza España con El Trébol, contará con cuatro estaciones y un tiempo estimado de recorrido de ocho minutos:

Estación 1: Plaza España , zona 9

, zona 9 Estación 2: Tecún Umán

Estación 3: CAMIP

Estación 4: Trébol 1, con conexión a la Línea 12 del Transmetro y la línea 2 del AeroMetro.

Como subir a una pasarela en la estación Plaza España

Según la coordinadora, la experiencia para los usuarios será similar a acceder a una pasarela peatonal elevada.

La futura estación tendrá un andén de aproximadamente 550 metros cuadrados, equivalente a una superficie cercana a los 11x50 metros.

Según detalló Solórzano, el diseño permitirá el ascenso y descenso de pasajeros, además de facilitar la conexión peatonal entre ambos lados de la vía.

Respecto a sus dimensiones, Solórzano explicó que:

El piso de la estación estará ubicado a 7.20 metros sobre el nivel de la calle .

. La distancia entre el suelo y el elemento más bajo de la estructura será de 5.50 metros, permitiendo el paso de transporte pesado.

Accesibilidad y servicios

La representante de la Municipalidad informó que todas las estaciones del AeroMetro Guatemala incluirán:

Servicios sanitarios

Elevadores en ambos extremos de la estación

Rampas y señalización especializada

Espacios adaptados para personas con discapacidad

Acceso para bicicletas y coches para bebé

El diseño cumple con los lineamientos establecidos en el Manual de Accesibilidad Universal para Personas con Discapacidad de Conadi 2024.

Fachadas con valor patrimonial

Otro aspecto que continúa en fase de desarrollo es la fachada arquitectónica de las estaciones de Plaza España y Tecún Umán.

Debido a que ambas se ubican en áreas con valor patrimonial y urbano, la Municipalidad trabaja en coordinación con el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) para definir los elementos arquitectónicos que serán incorporados.

Entre las propuestas analizadas se contempla la incorporación de elementos inspirados en la obra de un reconocido artista guatemalteco, aunque la decisión final aún se encuentra en evaluación.

Cronograma se mantiene para el 2027

Solórzano aseguró que el proyecto mantiene el cronograma original y que la construcción concluiría a mediados de 2027.

Posteriormente se desarrollará un período de aproximadamente 12 semanas de pruebas y certificaciones internacionales antes de autorizar el transporte de pasajeros.

Durante esta etapa, las cabinas circularán con cargas de prueba para verificar el correcto funcionamiento y la seguridad de toda la infraestructura.

En 90 días habrá cambios visibles en otras estaciones

El alcalde capitalino adelantó que en los próximos 90 días comenzarán a observarse cambios importantes en otras estaciones del AeroMetro, similares a la infraestructura electromecánica que actualmente destaca en Plaza España.

Por su parte, Klamcy Solórzano explicó que el techo que hoy se observa en Plaza España corresponde a esa nueva fase de montaje y adelantó que este mismo proceso iniciará en la estación cuatro, ubicada en El Trébol.

“Ese es el cambio que verán los guatemaltecos, porque ya va a empezar el montaje del sistema electromecánico”, afirmó.

Además, invitó a la población a visitar el sitio web oficial del proyecto, donde se estarán compartiendo los avances y novedades de la obra.

El Complejo Trébol tendrá la estación más grande

Aunque Plaza España será una de las estaciones más importantes del primer teleférico urbano del país, no será la más grande.

La Estación 4 del Complejo Trébol contará con aproximadamente 2 mil 200 metros cuadrados, cuatro veces más superficie que la estación Plaza España, y comenzará a construirse en los próximos días. Esta terminal funcionará como punto estratégico de conexión entre líneas y con el sistema Transmetro.