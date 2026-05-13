AeroMetro en Guatemala: líneas 3 y 4, cuántas paradas tendría cada ruta y qué zonas conectarían

La Municipalidad de Guatemala avanza en los estudios de prefactibilidad para dos nuevas rutas del AeroMetro, proyecto de transporte por cable que busca reducir la congestión vehicular en la capital y municipios cercanos.

El alcalde Ricardo Quiñónez publicó recientemente un video en redes sociales en el que mostró parte del equipo almacenado para la obra, incluyendo componentes electromecánicos y cabinas que serán instaladas próximamente en el sector de la Calle Montúfar, línea 1 del teleférico urbano.

Actualmente, la línea en construcción entre Plaza España y El Trébol se encuentra en la fase 4 de 7, con la expectativa de iniciar operaciones en 2027.

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Línea 3: del Obelisco a Condado Concepción

Según información compartida por el departamento de Comunicación de la comuna capitalina, la línea 3 del AeroMetro comenzaría en el Obelisco, recorrería el bulevar Los Próceres y llegaría hasta Pradera Concepción, en Santa Catarina Pinula.

La ruta contaría con al menos siete estaciones. Además, un análisis realizado por este medio estima que el recorrido tendría una longitud aproximada de 13 kilómetros, aunque los detalles oficiales serán definidos en fases posteriores del proyecto.

Imagen compartida por la Municipalidad de Guatemala muestra el trazado preliminar de la línea 3 del AeroMetro, proyectada entre el Obelisco y Condado Concepción.

Línea 4: de zona 5 a El Paraíso, zona 18

La propuesta de la línea 4 del AeroMetro contempla un recorrido desde la zona 5, en inmediaciones del Parque Jardines de la Asunción, hasta El Paraíso, zona 18.

Según información compartida por la Municipalidad de Guatemala, el trazado incluiría al menos ocho estaciones. Además, un análisis realizado por este medio estima que el recorrido tendría una distancia aproximada de 10 kilómetros, aunque los detalles oficiales serán definidos en fases posteriores del proyecto.

La ruta contempla sectores con barrancos en su posible recorrido; sin embargo, al ser consultados sobre este aspecto, los voceros indicaron que se trata de un tema aún en análisis y que será definido en fases posteriores del proyecto.

Imagen compartida por la Municipalidad de Guatemala muestra el posible recorrido de la línea 4 del AeroMetro, propuesta entre la zona 5 y El Paraíso, zona 18.

Quiñónez compara AeroMetro con inicio del Transmetro

El alcalde recordó que el Transmetro también enfrentó críticas en sus inicios. “Hace veinte años, cuando arrancamos el Transmetro, muchos dijeron que no iba a funcionar. Hoy nadie se imagina la ciudad sin el Transmetro. Y algo parecido está comenzando otra vez”, expresó Quiñónez.

Para el jefe edil, el AeroMetro representa una solución moderna ante los largos tiempos de traslado que enfrentan miles de personas cada día.

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Las estaciones de las líneas 3 y 4 dependerán de estudios del terreno

Durante una entrevista en Prensa Libre Radio, transmitida de 5:30 a 10:00 horas en línea y en 106.5 FM de lunes a viernes, el gerente General de Emetra, Héctor Flores, confirmó que ambas líneas ya cuentan con rutas preliminares definidas y estudios técnicos en marcha.

Además, indicó que ya existen acercamientos con autoridades de Santa Catarina Pinula para coordinar espacios destinados a bases y estaciones.

Flores destacó que estas nuevas propuestas cuentan con una ventaja importante: la experiencia obtenida con las líneas actuales hacia El Trébol y Molino de las Flores.

El funcionario explicó que, antes de establecer las estaciones definitivas, será necesario determinar si los terrenos contemplados en el recorrido son públicos o privados. Ese análisis permitirá precisar la ubicación exacta de bases, torres y paradas.

Añadió que todavía no existe una fecha definida para el inicio de la construcción de estas nuevas líneas, aunque aseguró que el proceso podría ser más ágil que las líneas 1 y la línea 2 del Aerometro, debido a la experiencia administrativa acumulada y al esquema de concesión municipal.