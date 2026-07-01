Paso a desnivel de la Roosevelt: CIV prevé entregarlo en julio y EMETRA detalla los cambios viales

La habilitación del nuevo paso a desnivel en calzada Roosevelt y 9a. avenida de la zona 11 podría concretarse en julio, según informó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a Prensa Libre.

La obra conectará de forma directa las zonas 11, 7 y 3 de la capital y promete agilizar la movilidad en uno de los sectores con mayor carga vehicular.

Ante su próxima apertura, la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (EMETRA) ya perfila una serie de ajustes viales con el objetivo de aliviar la congestión y redistribuir el tránsito en este corredor clave de la ciudad.

El Trébol, un distribuidor vial sobrecargado

La estrategia planteada por EMETRA busca fortalecer la conexión entre la ruta Interamericana de occidente y la ruta Interamericana de oriente, facilitando el desplazamiento de automovilistas que transitan desde San Lucas, Mixco, Ciudad de Guatemala y San José Pinula.

Según las autoridades, el principal punto de impacto es El Trébol, uno de los distribuidores viales más saturados de la capital, donde convergen cuatro de las arterias con mayor flujo vehicular: la calzada Roosevelt, con un promedio de 90 mil vehículos diarios; la Avenida Bolívar, con 68 mil; la calzada Aguilar Batres, con 80 mil; y el bulevar Liberación, con 135 mil.

Paso a desnivel Roosevelt-San Juan, una nueva alternativa

En un episodio reciente del pódcast Tráfico Sin Censura, Hugo Godoy, director operativo de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), explicó que dado que el nuevo paso a desnivel Roosevelt-San Juan permitirá una conexión directa entre las zonas 7 y 11, en ambos sentidos, EMETRA impulsa una serie de cambios para “desentrampar” el sector y redistribuir la circulación hacia rutas alternas y no sobrecargar el El Trébol.

Godoy detalló que esta nueva vía facilitará el tránsito para conductores que provienen del sector del CUM-USAC y calles aledañas, quienes podrán incorporarse de forma más ágil hacia sectores como La Verbena, bulevar La Madre y el Periférico, o bien dirigirse hacia la zona 3 y el sector del estadio El Trébol, sin necesidad de pasar por el trébol como punto central de conexión.

Las rutas alternas que plantea EMETRA

Como parte de la estrategia para reducir la carga vehicular en la principal “columna vertebral vial” de la ciudad, EMETRA busca redistribuir el tránsito hacia rutas alternas y reforzar conexiones clave que permitan a los conductores evitar puntos de alta congestión.

Entre las conexiones que cobrarán mayor relevancia destacan:

Desde la calzada Roosevelt hacia el Periférico , bajo el puente Cejusa.

, bajo el puente Cejusa. Desde la 16 avenida de Carabanchel o la 9a. avenida , pasando por el CUM , para conectar con la 13 calle de la zona 11 y continuar bajo la calzada Aguilar Batres hacia la zona 12.

o la , pasando por el , para conectar con la y continuar bajo la hacia la zona 12. Desde la calzada Roosevelt hacia Plaza Mariachis y la avenida El Cementerio.

Para quienes buscan evitar el paso por El Trébol, las autoridades también recomiendan utilizar la 33 calle y la 37 calle de la zona 8, y a futuro la 40 calle, como alternativas para conectar hacia la zona 3 y colonias como Quinta Samayoa, Landívar, Kaminal y Villa Linda, sin necesidad de utilizar este distribuidor como punto central del recorrido.

Por su parte, Amílcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA, indicó a este medio que la habilitación del paso a desnivel Roosevelt-San Juan permitirá poner en marcha este nuevo esquema vial, al conectar de manera directa las zonas 3, 7 y 11.

Añadió que la obra ampliará las alternativas de movilidad y ayudará a reducir la carga vehicular en El Trébol, uno de los distribuidores más congestionados de la ciudad.

CIV prevé entrega en julio

El Departamento de Comunicación Social del CIV indicó que la construcción se encuentra en su etapa final y actualmente se trabaja en la señalización y en aspectos relacionados con la energía eléctrica y se espera que sea entregado durante el mes de julio.

1/6

Durante su participación en La Ronda Presidencial, el Coordinador Ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad se refirió a los avances del Paso a Desnivel de la Calzada Roosevelt. 🚧 pic.twitter.com/3uYKGy2oiZ — FSS_CIV (@FondoSocialFSS) June 2, 2026

La obra, ejecutada por la empresa CEBCO, acumula un retraso de 2 años y 9 meses. El proyecto inició el 1 de septiembre de 2022 y estaba previsto para concluir el 31 de octubre de 2023.

Sin embargo, en noviembre de 2023 los trabajos fueron suspendidos tras detectarse la convergencia con una tubería de hierro galvanizado que abastece de agua a las zonas 3 y 7, lo que obligó a su reubicación.

Posteriormente, en junio de 2024, la construcción volvió a paralizarse debido al incumplimiento de la empresa supervisora, que no presentó la ampliación de la fianza requerida.

Finalmente, la construcción fue retomada en 2025 y, aunque volvió a registrar retrasos en su entrega, el proyecto se encuentra ahora en su etapa final.

Con la apertura del nuevo paso a desnivel en la calzada Roosevelt, las autoridades esperan reducir los tiempos de traslado y descongestionar uno de los corredores más transitados de la ciudad.