Presupuesto del 2027 contempla fondos para avanzar en proyectos de infraestructura crítica

Las asignaciones destinadas a inversión en infraestructura incluidas en el proyecto preliminar de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, estimado en Q181 mil 563 millones, contemplan parte de los proyectos que actualmente desarrolla el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace, por sus siglas en inglés).

Desde la perspectiva de la planificación gubernamental, las autoridades sostienen que la propuesta presupuestaria responde a las necesidades del país y aprovecha una mayor disponibilidad de recursos para financiar proyectos de inversión pública.

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) argumenta que el fortalecimiento de la infraestructura constituye uno de los ejes para impulsar el crecimiento económico, mejorar la conectividad y ampliar el acceso a servicios básicos.

La apuesta por incrementar la inversión pública coincide con recomendaciones formuladas por organismos internacionales. A principios de junio, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó ampliar la inversión, especialmente en infraestructura pública, dentro de un marco técnico y prudente de manejo de las finanzas públicas.

La delegación del organismo destacó que una mayor inversión en infraestructura podría contribuir a elevar la productividad y fortalecer las perspectivas de crecimiento económico de Guatemala en el mediano plazo.

Infraestructura exige más fondos

Hugo Allan García Monterrosa, subsecretario de Análisis Estratégico del Desarrollo de Segeplán, declaró que se ha venido estructurando la infraestructura de puertos, aeropuertos y los sistemas carretero y ferroviario con el Gobierno de Estados Unidos.

Añadió que son obras que requerirán inyección financiera por parte del Gobierno Central, por lo que será necesario efectuar transferencias para continuar con los estudios de preinversión y factibilidad.

Además, será necesario efectuar los primeros pagos para la ejecución de estas obras de gran envergadura.

Por el momento, no se ha definido el costo de inversión de los proyectos y continúa el trabajo conjunto entre las delegaciones del Usace y de Guatemala involucradas en cada uno de ellos, explicó el subsecretario.

Lo que sí ha ocurrido es el pago de los estudios técnicos de factibilidad para la ampliación de los muelles comerciales 5, 6, 7 y 8 de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla; la construcción de una conexión ferroviaria de carga que conectará la EPQ con Escuintla, proyecto conocido como Estación Logística Multimodal, y los circuitos terrestres en los que intervendrá el Usace.

Para el segundo semestre se espera contar con la estimación de costos y los mecanismos presupuestarios que financiarán estos proyectos.

El Fondo de Proyectos Viales Prioritarios (Fovip) tendría una asignación de Q3 mil 517 millones en la formulación del presupuesto 2027. (Foto Prensa Libre: Cortesía Covial)

Reservan Q19 mil millones para obras

El viernes 19 de junio, durante los talleres del presupuesto del 2027, se presentaron techos presupuestarios para financiar este tipo de obras de infraestructura, definidas como asignaciones prioritarias por un monto global de Q19 mil 122 millones.

En ese rubro se identifican Q4 mil 800 millones para la modernización de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ); Q3 mil 517 millones para el Fondo de Proyectos Viales Prioritarios (Fovip), y Q600 millones para la modernización del sistema metropolitano de transporte, puertos, aeropuertos y Ferrovías.

Obras requerirán financiamiento multianual

El subsecretario aclaró que aún se trabaja en los estudios para definir el costo de inversión y que, una vez concluidos los análisis, se determinará la magnitud del esfuerzo financiero necesario para ejecutar los proyectos.

“De manera preliminar, en el presupuesto del 2027 se están asignando recursos para continuar con los trabajos preliminares. Además, se prevé dar continuidad a los proyectos, ya que probablemente su ejecución se extenderá durante cuatro o cinco años y trascenderá un período de gobierno”, apuntó.

El objetivo es dejar las bases técnicas y financieras para que estos proyectos impulsen la modernización de la infraestructura del país.

Reiteró que durante el segundo semestre aún se trabaja para aprovechar los espacios presupuestarios disponibles y asignar la mayor cantidad posible de recursos que garanticen el avance de los proyectos y permitan concretar esas inversiones en el menor plazo posible.