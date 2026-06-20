Presupuesto 2027 alcanzaría Q181 mil 563 millones y prioriza infraestructura y metas presidenciales

El Ministerio de Finanzas (Minfin) oficializó ayer un techo indicativo de Q181 mil 563 millones y presentó el desglose preliminar de las asignaciones para cada uno de los ministerios y otras instituciones.

La propuesta para el próximo año representaría un incremento de Q12 mil 796 millones respecto del presupuesto vigente de Q168 mil 563 millones, equivalente al 7.5% al 31 de mayo del 2026. Además, supondría un aumento de Q26 mil 727 millones en comparación con el presupuesto asignado de Q154 mil 836 millones, es decir, 26.7%, según los datos presentados durante el taller de presupuesto abierto.

Ahora, la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) comenzará la revisión y el ajuste de las cifras para la formulación del presupuesto durante julio y agosto, con el fin de presentar la versión final al Congreso de la República el próximo 2 de septiembre. El Organismo Legislativo tendrá hasta el 30 de noviembre para conocer la propuesta.

Las cifras presentadas podrían registrar variaciones. Por ello, los ministerios y otras dependencias deberán presentar la priorización de sus programas con base en los techos indicativos y los escenarios macrofiscales expuestos durante esta semana.

Educación lidera techos

En términos generales, la estructura presupuestaria no registrará cambios significativos.

Según el desglose presentado, cinco ministerios concentrarán las mayores asignaciones y, en conjunto, sumarán Q73 mil millones, equivalentes al 40% del total.

El Ministerio de Educación (Mineduc) tendría la mayor asignación, con Q27 mil 898 millones; le seguirían el Ministerio de Salud, con Q18 mil 615 millones; el Ministerio de Gobernación, con Q10 mil 490 millones; el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con Q9 mil 668 millones, y el Ministerio de la Defensa Nacional, con Q6 mil 374 millones.

Las asignaciones planteadas tendrán ajustes respecto del presupuesto vigente.

Para Obligaciones a Cargo del Tesoro se programaron Q68 mil 340 millones; para el servicio de la deuda pública, Q22 mil millones, y para Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, Q2 mil 615 millones.

Se asignaron Q216 millones al programa de dignificación para jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Militar (IPM).

El Fondo de Proyectos Viales Prioritarios (Fovip) tendría una asignación de Q3 mil 517 millones en la formulación del presupuesto 2027. (Foto Prensa Libre: Cortesía Covial)

Infraestructura lidera asignaciones estratégicas

En la presentación se explicaron los ejes que se implementarán con la asignación de los techos específicos. Para las asignaciones prioritarias se planteó un monto de Q19 mil 122 millones y para las metas presidenciales, Q8 mil 754 millones.

Por ejemplo, para las asignaciones prioritarias se destinaron Q4 mil 800 millones a la modernización de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ); Q3 mil 517 millones al Fondo de Proyectos Viales Prioritarios (Fovip), y Q600 millones a la modernización del sistema metropolitano de transporte, puertos, aeropuertos y Ferrovías.

Cinco ministerios concentrarán las mayores asignaciones y, en conjunto, sumarán Q73 mil millones, equivalentes al 40% del total.

El viceministro de Finanzas, Walter Figueroa Chávez, encargado del área de administración financiera, declaró que se proyecta un impacto equivalente al 1.8% del producto interno bruto (PIB) por estas asignaciones y justificó las intervenciones planteadas.

En las metas presidenciales se contemplan Q3 mil 243 millones para el programa Rutas para el Desarrollo e Infraestructura; Q1 mil 205 millones para electrificación rural; Q654 millones para la modernización de aeropuertos, y Q532 millones para la construcción de hospitales, entre otros proyectos.

Estos programas de gasto aportarían 0.8% al PIB.

Minfin identifica riesgos fiscales

Enrique Alejandro García, subdirector de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas (Minfin), dio a conocer los riesgos fiscales para el presupuesto del 2027. Entre ellos mencionó el precio internacional del barril de petróleo, el fenómeno de El Niño, el cambio climático y la respuesta que tendría que dar el Estado en caso de que ocurra alguno de estos eventos.

Explicó que el impacto podría reflejarse en una menor recaudación tributaria, por lo que sería necesario recurrir al endeudamiento público para atender programas de emergencia.