Usace estudia reactivar línea férrea y desarrollar una estación multimodal en Izabal

Una comisión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace) estuvo en Guatemala para efectuar un reconocimiento orientado a la reactivación del servicio ferroviario en Izabal.

El objetivo es habilitar un tramo entre Puerto Barrios, donde opera la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), y una estación ubicada en el lugar conocido como Entre Ríos, así como desarrollar una Estación Logística Multimodal.

Henry Sáenz, ministro de la Defensa, explicó a Prensa Libre que se trata de un reconocimiento del área de influencia en Izabal y que es un proyecto adicional a la construcción de una conexión ferroviaria de carga que conectará la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) con Escuintla.

El funcionario detalló que esta comisión del Usace evalúa el área y comenzó los reconocimientos necesarios para que, en el futuro cercano, exista la posibilidad de desarrollar un proyecto y presentarlo oficialmente a nivel presidencial.

Eso significa que se deberá avanzar en un diseño final, la realización de análisis y estudios técnicos, así como en la estimación del costo de la obra para construir una estación multimodal en Izabal.

Para llegar a esa etapa será necesario suscribir una carta de entendimiento (LOA, por sus siglas en inglés) entre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala para el proyecto de reactivación de la línea férrea en Izabal, tal como ocurrió con la EPQ en mayo del 2025 y en enero del 2026.

Guatemala también deberá efectuar pagos al Usace para financiar los estudios técnicos y de factibilidad, si se confirma el interés del Gobierno Central.

Reactivación ferroviaria en Izabal toma forma

El ministro aclaró que, si la decisión final es reactivar este proyecto, los compromisos se asumirán mediante una LOA y se sumarán a los proyectos que ya están en curso.

Adelantó que se trataría de un nuevo trazado para construir la red ferroviaria, ya que el sistema actualmente solo contempla la conexión entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y Escuintla, por lo que sería un proyecto adicional.

“El tramo sería entre Empornac, en Puerto Barrios, y Entre Ríos. La idea es sacar el tráfico de transporte pesado, trasladar la carga en tren y luego transbordarla a un puerto seco que funcionaría en el área, pero precisamente ese es el estudio que se está realizando”, recalcó.

El ministro reiteró que aún no se ha suscrito ninguna LOA, pero sí se efectuó la solicitud al Usace, que envió una delegación para efectuar el reconocimiento. Ahora se está a la espera de determinar la viabilidad de ejecutar el proyecto.

En abril de este año, el Gobierno, por medio del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), efectuó un pago de US$10 millones (unos Q73 millones) al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace) para impulsar el proyecto ferroviario y logístico entre Escuintla y Puerto Quetzal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Usace avanza en diseño ferroviario

En abril de este año, el Gobierno, por medio del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), efectuó un pago de US$10 millones (unos Q73 millones) al Usace, para impulsar el proyecto ferroviario y logístico suscrito en enero pasado.

Los recursos transferidos se destinarán al diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura para la conexión ferroviaria entre Escuintla y Puerto Quetzal.

El proyecto de la vía férrea se encuentra en la fase de estudios y estructuración técnica, con el objetivo de determinar su viabilidad integral.

La estructuración incluye el análisis de la demanda logística de los potenciales usuarios, las condiciones del terreno, los derechos de vía, el impacto ambiental y la integración del proyecto bajo un sistema multimodal.

En los próximos meses, los especialistas del Usace deberán presentar el informe de diseño y planificación de la infraestructura ferroviaria, así como la propuesta para articular una plataforma logística multimodal que permita optimizar el transporte de carga entre el puerto y el interior del país.

“El tramo sería entre Empornac, en Puerto Barrios, y Entre Ríos. La idea es sacar el tráfico de transporte pesado, trasladar la carga en tren y luego transbordarla a un puerto seco que funcionaría en el área, pero precisamente ese es el estudio que se está realizando”. Henry Saenz, ministro de la Defensa

Dentro del sistema portuario nacional, la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) es el principal recinto para el manejo de carga a granel, carga general y contenedores. Se calcula que entre el 45% y el 50% de las mercancías de importación y exportación del país se movilizan por esa terminal.

Las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) reiteraron que buscan que la infraestructura ferroviaria responda de forma eficiente a las futuras capacidades operativas del puerto, el cual entrará en la fase de ampliación de los muelles 5, 6, 7 y 8 y que se encuentra en la fase de estudios.

EE. UU. respalda infraestructura estratégica

En enero pasado, Estados Unidos y Guatemala suscribieron un nuevo acuerdo para el desarrollo de infraestructura crítica. Como parte de ese convenio, se ejecutan estudios técnicos para seis proyectos de infraestructura vial y para el tramo ferroviario entre Puerto Quetzal y Escuintla.

El primer acuerdo se suscribió en mayo del 2025 para la modernización y ampliación de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

Además, esta semana el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) anunció la adquisición de armamento y guardacostas a Estados Unidos, cuya entrega está prevista para el período 2026-2027.

Para el politólogo independiente Douglas González, el acercamiento entre ambos países se refleja en una mayor cooperación en materia de seguridad. La visita constante de altos funcionarios estadounidenses vinculados con la defensa y la seguridad nacional, el fortalecimiento de la cooperación en puertos, fronteras y combate al crimen organizado, así como el levantamiento de las restricciones para la venta de armamento, evidencian una relación de confianza estratégica.