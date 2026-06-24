Ejército alista compra de armamento, cinco aviones y dos guardacostas con apoyo de EE. UU. y Canadá

Tras el levantamiento del embargo militar estadounidense a principios de año, el Ejército de Guatemala ya cuenta con las órdenes de compra para la adquisición de armamento y municiones, así como de dos guardacostas y repuestos para poner en funcionamiento, al menos, ocho helicópteros que permanecen fuera de servicio.

Con Canadá, en tanto, se alcanzó un acuerdo para la adquisición de cinco aviones, en el marco de la cooperación entre gobiernos.

Los procesos de entrega están previstos tanto para el segundo semestre de este año como para finales del 2027.

“Lo que estamos haciendo con Estados Unidos, Colombia y ahora con Canadá es comprar equipo nuevo, porque el Ejército de Guatemala cuenta con equipamiento de la década de 1970. Tiene mucho equipo antiguo. No habíamos podido comprar y solo estábamos renovando con lotes de donaciones que brindaba Estados Unidos”, explicó a Prensa Libre Henry Saenz, ministro de la Defensa, al comentar los programas de inversión previstos.

Afirmó que hay “mucha más necesidad”, pero que las adquisiciones se efectuarán de forma gradual en cuanto a la inversión y renovación de las flotas aéreas, acuáticas y terrestres, así como de armamento y municiones.

La inversión preliminar identificada asciende a Q490 millones.

Defensa prepara adquisiciones

El Ministerio de la Defensa (Mindef) ya cuenta con la planificación financiera para la adquisición y modernización del equipo asignado al área de defensa.

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Para concretar estas adquisiciones, las negociaciones deben efectuarse de gobierno a gobierno. Para ello, es necesario contar con la firma de un memorando de entendimiento (MdE) con el Ministerio de la Defensa.

Flotilla aérea del Ejército de Guatemala será modernizada. (Foto Prensa Libre: Cortesía Mindef).

Defensa comprará dos guardacostas

Saenz confirmó que, por medio del MdE con Estados Unidos, se realiza la compra de armamento y que todo el proceso administrativo y financiero ya fue desarrollado.

Se trata de un lote de fusiles individuales y armamento colectivo, como ametralladoras, así como de su respectiva munición.

Además, el programa incluye la compra de dos guardacostas, cuya entrega está prevista para el 2027.

En la actualidad, las operaciones en aguas nacionales abarcan 400 millas náuticas, pero con estas embarcaciones la cobertura podría ampliarse hasta mil millas náuticas.

Según el ministro, ello permitirá fortalecer las labores de patrullaje en aguas nacionales y ampliar la capacidad operativa de la Marina de la Defensa Nacional.

Añadió que solo está pendiente la fecha para efectuar el pago de los guardacostas, que tendrán 110 pies de eslora y cuya entrega está programada para finales del 2027.

El costo estimado de cada guardacostas es de Q70 millones (entre US$8 millones y US$9 millones), por lo que la inversión total ascenderá a Q140 millones.

“Lo que estamos haciendo con Estados Unidos, Colombia y ahora con Canadá es comprar equipo nuevo, porque el Ejército de Guatemala cuenta con equipamiento de la década de 1970" Henry Saenz, ministro de la Defensa

También se adquirirán dos ambulancias acuáticas para prestar servicio en el lago de Atitlán. Estas estarán disponibles en diciembre del 2026, debido a que se prevé una mayor demanda de atención médica por la habilitación del nuevo hospital de Sololá.

Se proyecta que ese centro asistencial beneficiará de forma directa a más de 945 mil personas y, de manera indirecta, a más de 814 mil. El hospital contará con 240 camas

Escasez de repuestos afecta a la FAG

El ministro reconoció que en la actualidad existen dificultades para adquirir un lote de repuestos para los helicópteros de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), por lo que se adoptará otra estrategia para recuperar la operatividad de la flota.

“Hay en el mercado mucha dificultad en encontrar repuestos, porque el medio se ha vuelto un poco complicado: muy difícil de gestionar”, precisó.

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Explicó que existe lentitud en el suministro de repuestos hacia Guatemala, por lo que se adquirirá un lote significativo de piezas para mantener activa la flota.

Entre seis y ocho helicópteros permanecen fuera de servicio mientras esperan la llegada de las refacciones.

Renovará flota con cinco aviones

En el marco del MdE suscrito con la industria militar de Canadá, el Ejército de Guatemala adquirirá equipo que entrará en servicio durante el segundo semestre de este año y en el 2027.

La inversión en las aeronaves asciende a Q350 millones.

El ministro confirmó la adquisición de cinco aviones de fabricación canadiense para renovar la flota de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG): dos Twin Otter y tres Turbo Thrush, incluidos en el convenio suscrito entre ambos países.

Los Twin Otter servirán para el traslado de medicamentos, pacientes y alimentos, mientras que los Turbo Thrush serán utilizados para el combate de incendios forestales. Para el segundo semestre se espera la llegada de cuatro aeronaves, mientras que la quinta está prevista para el 2027.

Como parte de este mismo acuerdo, concluyó el trámite para que una comisión de tres oficiales del Ejército visite compañías especializadas en blindaje de vehículos. Existe interés en adquirir, en el futuro, unidades para operaciones militares.

“Este acuerdo refuerza la posición de Canadá como un socio global de confianza y abre la puerta para que nuestra industria de defensa suministre capacidades de alta calidad a Guatemala". Maninder Sidhu, ministro de Comercio Internacional de Canadá

“Este acuerdo refuerza la posición de Canadá como un socio global de confianza y abre la puerta para que nuestra industria de defensa suministre capacidades de alta calidad a Guatemala, fortaleciendo nuestra base industrial y profundizando los lazos estratégicos a largo plazo”, indicó Maninder Sidhu, ministro de Comercio Internacional de Canadá, por medio de un comunicado de prensa.

Compras reflejan nueva estrategia

El analista independiente Douglas González brindó una perspectiva política sobre la adquisición de armamento y guardacostas tras el levantamiento del embargo militar.

“Más que una simple compra de equipo militar, esta decisión refleja un cambio en las prioridades estratégicas de la relación bilateral entre Guatemala y Estados Unidos. El levantamiento de las restricciones permite modernizar capacidades que durante años estuvieron limitadas, especialmente en vigilancia marítima, control territorial y combate a redes de narcotráfico y trata de personas”, afirmó.

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Según González, en el contexto actual estas adquisiciones responden a una agenda de seguridad compartida entre ambos gobiernos.

Estas relaciones entre ambos ejércitos, según González, “reflejan uno de los momentos de mayor acercamiento y cooperación en materia de seguridad de los últimos años. La visita constante de altos funcionarios estadounidenses vinculados a defensa y seguridad nacional, el fortalecimiento de la cooperación en puertos, fronteras y combate al crimen organizado, así como el levantamiento de las restricciones de venta de armamento, evidencian una relación de confianza estratégica”.

A su juicio, Washington considera a Guatemala un socio relevante dentro de su política hemisférica de seguridad.

Finalmente, el analista indicó que las actuales autoridades del Ministerio de la Defensa parecen apostar por recuperar capacidades operativas antes que aumentar el tamaño de las fuerzas armadas.

“La prioridad está en mejorar la movilidad aérea, el control del espacio marítimo y la capacidad de respuesta en operaciones contra el narcotráfico, la trata de personas y otras amenazas transnacionales. También puede interpretarse como una señal de alineamiento con la estrategia regional impulsada por la administración Trump, que ha colocado la seguridad, el combate a los carteles y el control de rutas ilícitas como ejes centrales de su política hacia América Latina”, puntualizó.