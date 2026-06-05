Ministerio de la Defensa saca a licitación la compra de sistema de protección web para la Digecam

Luego del ataque cibernético ocurrido el 7 de abril en la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), en el que fueron vulnerados y sustraídos los datos de unos 18 mil usuarios, las autoridades de la entidad anunciaron medidas para evitar que ocurra nuevamente un hecho similar.

Como parte de estas medidas de seguridad, el Ministerio de la Defensa (Mindef) publicó el pasado 2 de junio, en el portal Guatecompras, el evento para la adquisición de un "Licenciamiento para protección de sitio web edición Business para uso del Departamento de Informática de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam)". El evento está identificado con el Número de Operación en Guatecompras (NOG) 30734517.

Ofertas presentadas

La presentación de ofertas se efectuó este viernes 5 de junio y la empresa Business Information Technology Solutions, Sociedad Anónima, fue la única oferente, por un valor de Q47 mil 394.

Esta compañía ha obtenido durante el 2026 un total de 16 adjudicaciones en Guatecompras por parte de distintas entidades, entre ellas el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB), el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Desarrollo Social y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por un valor total de Q2 millones 788 mil 954.84. Todas las adjudicaciones han sido por la venta, prestación y mantenimiento de software para distintos usos, según la información contenida en Guatecompras.

La oferta presentada por la empresa para este licenciamiento de seguridad para el portal web de la Digecam ya se encuentra en análisis y, de ser avalada, sería la segunda adjudicación que recibe durante el presente año para prestar servicios a esa entidad.

Especificaciones

Dentro de las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la cartera de la Defensa, que también se encuentran en el portal de Guatecompras, se establece que dicho licenciamiento deberá tener capacidad para un dominio, con una suscripción de 12 meses. Además, deberá contar con soporte técnico especializado durante ese período, las 24 horas del día, los siete días de la semana, por medio de chat.

En cuanto a las características, se indica que deberá contar con una aplicación para protección de aplicaciones web (WAF), protección y mitigación automática e ilimitada de ataques distribuidos de denegación de servicio a nivel de red y aplicación. También deberá contar con monitoreo de alertas, habilitación de registros de seguridad, métricas en tiempo real y configuración de alertas automáticas; control de acceso; listas blancas y negras de direcciones IP; así como restricciones de acceso por países o regiones y otras medidas de seguridad.

El Ministerio de la Defensa también establece que se debe incluir el servicio completo de instalación, configuración e implementación para el óptimo funcionamiento de la licencia. Asimismo, deberá incluir capacitaciones para el personal de la Digecam y 30 horas de soporte para atender fallas o eventos críticos que requieran apoyo de personal certificado.

La solicitud para la adquisición fue remitida por el director general de la Digecam, Otto Rosito, al Ministerio de la Defensa el 20 de abril, 13 días después del ataque informático al portal de la institución. El dictamen técnico para la compra fue avalado por esa cartera el 21 de abril.

Adjudicación previa

El 6 de mayo, el Ministerio de la Defensa adjudicó a la empresa Business Information Technology Solutions, Sociedad Anónima, la adquisición de una solución de seguridad de ordenadores, redes e internet, también para uso de la Digecam, por un valor de Q756 mil 595.

La compra se realizó por medio del evento identificado en Guatecompras con el NOG 29844584, publicado por el Ministerio de la Defensa el 22 de abril, 15 días después del ataque al portal web de la Digecam.

Las especificaciones técnicas de esta solución de seguridad incluyen un sistema de gestión de información de seguridad para el procesamiento de grandes cantidades de datos provenientes de la web y de orígenes locales, un sistema avanzado de reportería con múltiples filtros y detección de anomalías basada en el comportamiento de los usuarios. También contempla un sistema de protección de puntos finales con monitoreo para detectar actividad sospechosa las 24 horas del día, los siete días de la semana; un sistema de protección DNS y licencias de VMware para máquinas virtuales utilizadas en el funcionamiento de las soluciones de ciberseguridad, entre otros aspectos técnicos.

Refuerzo de controles y seguridad

Según información de la Digecam, luego del ataque informático, que según las autoridades de la institución fue atribuido a un usuario identificado como “Gordon Freeman”, se han tomado todas las medidas de seguridad requeridas para evitar un nuevo incidente. Por ello, se están reforzando los protocolos y sistemas informáticos de la institución con el objetivo de resguardar los datos de los usuarios y otra información relevante que se administra en la entidad.

Adquisición de armas para soldados en el Congo

El Ministerio de la Defensa también adjudicó en mayo un evento para la renovación de armamento para el contingente de fuerzas especiales desplegado en la República Democrática del Congo.

La adquisición de este armamento, identificada con el Número de Operación en Guatecompras (NOG) 30308267, fue adjudicada al Gobierno de Estados Unidos por un monto de Q2 millones 443 mil 048.48.

El Ministerio de la Defensa adquirió 16 ametralladoras por un valor unitario de Q152 mil 690.53, las cuales serán destinadas a los soldados guatemaltecos desplegados en ese país africano como parte de las operaciones y la cooperación que Guatemala mantiene con las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

Esta es la segunda compra de armamento que Guatemala realiza a EE. UU. por medio del Programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés), luego del levantamiento del embargo para la venta de armas que ese país mantuvo durante 47 años.

La primera compra se gestionó y adjudicó en septiembre del 2025. En esa ocasión, el Ministerio de la Defensa adquirió 2 mil 699 carabinas Colt M4A1 y 11 mil 220 tolvas para estas, con capacidad para 30 cartuchos calibre 5.56 milímetros, por un valor total de Q30 millones 403 mil 780.75.

Durante el último año, Estados Unidos ha reforzado la cooperación militar con Guatemala, enfocada en el combate de las estructuras del narcotráfico y del crimen organizado. Como muestra de esta cooperación bilateral, el pasado 4 de junio visitó el país el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, quien sostuvo reuniones con el presidente Bernardo Arévalo; el ministro de la Defensa, Henry Sáenz; y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, con quienes abordó aspectos relacionados con esta cooperación y el apoyo que EE. UU. continuará brindando al país en equipo y capacitación para las fuerzas armadas guatemaltecas.