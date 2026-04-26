Robo de datos a usuarios de Digecam provoca cuestionamientos de usuarios y exigen reformas

El 10 de abril, la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) dio a conocer que fue víctima de un ciberataque que vulneró datos e información confidencial sobre los registros de armas de personas individuales, empresas y el sector público. El 21 de abril pasado, la institución reveló durante una citación en el Congreso de la República que el hackeo afectó a unos 18 mil usuarios.

El incidente inició el 7 de abril a las 3.00 horas, con una saturación del sistema, y demoró alrededor de 13 horas. Dicho ataque se registró en medio de la conformación del Comando Estratégico Contra Amenazas Transnacionales (Cecat), a cargo del Ministerio de la Defensa (Mindef), tras el anuncio realizado por el Ejecutivo el año pasado.

Atenuante digital

Según DataLab, la conversación sobre Digecam registró un incremento de al menos 256% en los primeros dos días de la crisis, evidenciando un pico significativo en el volumen de menciones. Este aumento generó un alcance estimado de 11,5 millones de usuarios en las distintas plataformas sociales.

Añaden que la conversación en canales digitales se mantuvo activa principalmente durante el viernes 10 y sábado 11 de abril, para luego comenzar a estabilizarse y regresar a niveles habituales hacia el miércoles 15 de abril. Sin embargo, persisten secuelas conversacionales relacionadas con la temática del ciberataque, lo que indica que el tema continúa presente.

El mismo estudio de escucha social que se corrió entre el 9 y el 17 de abril arrojó que la conversación sobre el ciberataque a Digecam se concentró principalmente en X (antes Twitter) como el principal canal de posicionamiento y amplificación, seguido por Facebook y TikTok como plataformas secundarias.

A nivel de búsquedas web, el interés se concentró principalmente en los departamentos de Jutiapa y Zacapa, donde los usuarios mostraron mayor intención de informarse. Los términos más buscados estuvieron relacionados con “ciberataque”,“datos robados” y “seguridad informática”.

En X se dieron las principales narrativas emergentes sobre usos ilícitos de la información filtrada, percepción de riesgo en la seguridad ciudadana y cuestionamientos sobre “la falta de capacidad del gobierno para proteger la información crítica”.

También el discurso de los usuarios guatemaltecos depende de la plataforma utilizada. Mientras X se usa para presión política y posicionar narrativas, Facebook concentra reclamos ciudadanos y TikTok es una caja de resonancia de información didáctica, utilitaria e informativa para la comunidad.

Reclamo por tema

El 78% de las menciones se dan en un contexto negativo y un 21% son neutrales.

Al categorizar los reclamos de los usuarios en las plataformas analizadas por DataLab, el informe delimita que al usuario le preocupa desde la inseguridad por la filtración de datos, hasta una percepción de “falta de transparencia del Gobierno” y sospechas de posible “corrupción ” en el control de armas en el país. Además, hay llamados a reformar “completamente el sistema Digecam, mejorar la ciberseguridad y garantizar procesos confiables”.

Según el informe, la conversación está marcada por la inseguridad por la filtración de datos sensibles, especialmente por el temor a que información personal y registros de armas sean utilizados por terceros, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

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