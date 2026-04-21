Digecam revela más detalles del ciberataque y se lo atribuye al hacker denominado Gordon Freeman

Un ciberataque contra la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), ocurrido el 7 de abril, permitió el robo de información de unos 18 mil usuarios, explicó Otto Rosito, director de la entidad, durante una citación en la comisión de Gobernación del Congreso de la República.

Este martes 21 de abril, las autoridades de la Digecam dijeron que la infraestructura de red y los sistemas internos no fueron comprometidos, ya que el ataque se limitó al sitio web.

Rosito indicó que los datos expuestos corresponden a lo publicado en la página y que el estimado de afectados es de unos 18 mil usuarios.

“Lo que pudo obtener el ataque es la información detallada en la página, más que eso, y tenemos un estimado de 18 mil usuarios”, comentó.

Agregó que el ataque fue atribuido a un usuario que se identifica como “Gordon Freeman”, quien también habría dirigido acciones similares en otros países de América Latina en los últimos 15 días.

“Él —Gordon Freeman— se atribuye el ataque realizado en la Digecam; él públicamente lo hace”, detalló.

Las autoridades de la Digecam no saben si fue una persona o una organización la que realizó el ataque, pero consideran que se originó en el extranjero.

“Los hackers tienen varias formas de hacer el ataque, porque pueden ser terroristas o soldados de fortuna”, explicó Rosito.

Otra hipótesis es que el ataque haya sido por ego, para demostrar que pudieron vulnerar los sistemas de la institución; sin embargo, será la investigación la que determine las causas.

Detalló que no divulgarán información sobre vectores técnicos ni vulnerabilidades específicas, para no facilitar nuevas acciones delictivas.

Rosito confirmó que se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (MP) y que continúan los análisis técnicos para determinar el alcance del incidente.

Añadió que la Digecam mantiene sus operaciones y continúa atendiendo a los usuarios afectados. Además, indicó que los sistemas siguen funcionando y han sido reforzados.

Sin leyes en Guatemala contra ciberataques

“La infiltración se hizo a través del portal web, por medio de un ataque de denegación de servicio que duró aproximadamente 13 horas”, explicó Julio César Taracena, comandante de la Brigada de Comunicaciones del Ejército.

Comentó que los ataques cibernéticos son transnacionales y existe una brecha para perseguir penalmente a los responsables, debido a que no hay una ley en Guatemala.

“Guatemala es parte de esos países que no cuentan con la misma; es un tema de seguridad que nos compete a todos los guatemaltecos, no solo a nosotros —Ejército—”, indicó.

Taracena dijo que la ciberseguridad del país está a cargo del batallón de ciberdefensa y, según el acuerdo gubernativo de creación, su alcance se limita al Ministerio de la Defensa.