Mindef establece medidas y canal de atención para usuarios luego de ciberataque a registros de la Digecam

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Mindef establece medidas y canal de atención para usuarios luego de ciberataque a registros de la Digecam

El Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), que tiene a su cargo el control de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), dio a conocer los protocolos que se deben seguir tras un ataque cibernético a sus bases de datos, así como una guía para los usuarios y el resguardo de la información oficial.

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El Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), que tiene a su cargo el control de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), dio a conocer los protocolos que se deben seguir tras un ataque cibernético a sus bases de datos. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Este domingo 12 de abril, el Ministerio de la Defensa Nacional emitió los lineamientos que se aplicarán a partir de esta semana en la base de datos de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), luego de detectarse y oficializarse un ciberataque.

Las recomendaciones van dirigidas a los usuarios y al establecimiento de un protocolo rígido para las gestiones que se realizan en esa entidad.

“Ante el incidente cibernético recientemente identificado, se hace de conocimiento a la población guatemalteca que se han activado los protocolos técnicos y administrativos correspondientes”, expone la comunicación oficial.

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Los usuarios, en tanto, permanecen a la expectativa. El comunicado no detalla dónde pudo haberse originado el ciberataque.

Fija lineamientos por ataque a Digecam

En el pliego de acciones por desarrollar, el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) expone que el propósito es “preservar el orden, evitar contratiempos y asegurar atención eficiente; se dispone a la población observar las siguientes recomendaciones”.

  • Atender únicamente comunicaciones oficiales
    Los usuarios serán contactados de forma progresiva, conforme a los protocolos vigentes. Ninguna licencia o tenencia quedará sin su respectiva reposición. Los contactos habilitados son: 5042-8415, 5042-7412, 5042-8391, 5042-8425, 5042-8459, 5042-8487, 5042-8479, 5042-8465, 5042-8427 y 5042-7395
  • Abstenerse de acudir sin citación previa
    No es necesario presentarse a las instalaciones para trámites de reposición sin notificación oficial
  • Verificar la información en canales oficiales
    Toda comunicación válida será emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional y la Digecam, mediante canales oficiales
  • Prevenir posibles actos de fraude
    Ninguna autoridad solicitará pagos, datos personales o gestiones urgentes por medios no oficiales. Los trámites de reposición no tendrán costo. No proporcionar datos a terceros ni atender solicitudes provenientes de medios no institucionales
  • Cumplir con los procedimientos establecidos
    Se implementará un mecanismo ordenado, escalonado y transparente para la atención de los usuarios, el cual estará disponible en la página web de la Digecam
  • Evitar la difusión de información no verificada
    La propagación de rumores afecta el adecuado desarrollo de los procesos institucionales y administrativos

El comunicado oficial concluye que el Mindef reitera su compromiso con la seguridad, la transparencia y la adecuada atención a la población guatemalteca.

ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.

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