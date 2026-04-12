Mindef establece medidas y canal de atención para usuarios luego de ciberataque a registros de la Digecam

Este domingo 12 de abril, el Ministerio de la Defensa Nacional emitió los lineamientos que se aplicarán a partir de esta semana en la base de datos de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), luego de detectarse y oficializarse un ciberataque.

Las recomendaciones van dirigidas a los usuarios y al establecimiento de un protocolo rígido para las gestiones que se realizan en esa entidad.

“Ante el incidente cibernético recientemente identificado, se hace de conocimiento a la población guatemalteca que se han activado los protocolos técnicos y administrativos correspondientes”, expone la comunicación oficial.

Los usuarios, en tanto, permanecen a la expectativa. El comunicado no detalla dónde pudo haberse originado el ciberataque.

Fija lineamientos por ataque a Digecam

En el pliego de acciones por desarrollar, el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) expone que el propósito es “preservar el orden, evitar contratiempos y asegurar atención eficiente; se dispone a la población observar las siguientes recomendaciones”.

Atender únicamente comunicaciones oficiales

Los usuarios serán contactados de forma progresiva, conforme a los protocolos vigentes. Ninguna licencia o tenencia quedará sin su respectiva reposición. Los contactos habilitados son: 5042-8415, 5042-7412, 5042-8391, 5042-8425, 5042-8459, 5042-8487, 5042-8479, 5042-8465, 5042-8427 y 5042-7395

Los usuarios serán contactados de forma progresiva, conforme a los protocolos vigentes. Ninguna licencia o tenencia quedará sin su respectiva reposición. Los contactos habilitados son: 5042-8415, 5042-7412, 5042-8391, 5042-8425, 5042-8459, 5042-8487, 5042-8479, 5042-8465, 5042-8427 y 5042-7395 Abstenerse de acudir sin citación previa

No es necesario presentarse a las instalaciones para trámites de reposición sin notificación oficial

No es necesario presentarse a las instalaciones para trámites de reposición sin notificación oficial Verificar la información en canales oficiales

Toda comunicación válida será emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional y la Digecam, mediante canales oficiales

Toda comunicación válida será emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional y la Digecam, mediante canales oficiales Prevenir posibles actos de fraude

Ninguna autoridad solicitará pagos, datos personales o gestiones urgentes por medios no oficiales. Los trámites de reposición no tendrán costo. No proporcionar datos a terceros ni atender solicitudes provenientes de medios no institucionales

Ninguna autoridad solicitará pagos, datos personales o gestiones urgentes por medios no oficiales. Los trámites de reposición no tendrán costo. No proporcionar datos a terceros ni atender solicitudes provenientes de medios no institucionales Cumplir con los procedimientos establecidos

Se implementará un mecanismo ordenado, escalonado y transparente para la atención de los usuarios, el cual estará disponible en la página web de la Digecam

Se implementará un mecanismo ordenado, escalonado y transparente para la atención de los usuarios, el cual estará disponible en la página web de la Digecam Evitar la difusión de información no verificada

La propagación de rumores afecta el adecuado desarrollo de los procesos institucionales y administrativos

El comunicado oficial concluye que el Mindef reitera su compromiso con la seguridad, la transparencia y la adecuada atención a la población guatemalteca.