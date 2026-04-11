Desorden y demoras: las quejas de usuarios que madrugan para llegar a la Digecam y reponer licencias tras filtración de datos

La Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), dependencia del Ministerio de la Defensa, inició este sábado 11 de abril el trámite de reposición de licencias y tarjetas de tenencia para usuarios cuya información fue comprometida tras la infiltración a su portal web, que comenzó el 7 de abril y fue confirmada tres días después.

Este sábado, desde las 7 horas, decenas de usuarios acudieron a las instalaciones de la Digecam, en la 12 avenida y 31 calle, zona 5, en busca de información sobre el nuevo proceso que se implementará luego del ciberataque que ocasionó el robo de datos de cientos de personas.

Uno de los afectados explicó que, tras el incidente, Digecam solicitó el cambio de contraseña para acceder al portal.

Posteriormente, recibió un mensaje que indicaba: “Por este medio se le informa que deberá presentarse a la Dirección General de Control de Armas y Municiones, a efecto de gestionar la emisión de su tenencia y licencia sin costo alguno, derivado de su condición de persona en situación de vulnerabilidad”. Sin embargo, no se especifica qué día debe hacerse presente a la institución para solucionar el problema.

Cerca de un centenar de personas no esperaron la notificación y optaron por presentarse a las instalaciones de la zona 5, con la intención de realizar el trámite de la licencia y tenencia de armas de fuego.

Desorden

Según denunciaron, el proceso de atención fue desordenado, con demoras y falta de claridad en los pasos a seguir por parte del personal; la inconformidad de las personas fue generalizada.

Un usuario dijo que llegó a las 7 de la mañana y después de tres horas salió sin mayor información sobre cómo se realizará el trámite para obtener de nuevo los documentos.

Las autoridades de Digecam publicaron en la red social Facebook que, para realizar el trámite, únicamente es necesario presentar el Documento Personal de Identificación (DPI) y la licencia afectada, sin requerir el arma de fuego. Reiteraron que se realizará una comunicación oficial para que los usuarios afectados se presenten a la sede de la institución.

Por otro lado, este sábado el portal web de la institución presenta fallas que impide a los usuarios ingresar. A través de un mensaje en Facebook, la Digecam señala que por mantenimiento y actualización del sitio el servicio será "inestable o inaccesible" durante el fin de semana.

Robo de datos

El viernes 10 de abril, Julio César Taracena, comandante de la Brigada de Comunicaciones del Ejército, informó en conferencia de prensa que la infiltración fue a través de la página web del portal, con un ataque de denegación de servicio que duró aproximadamente 13 horas.

Aunque los sistemas de seguridad retrasaron la intrusión, no lograron impedir el robo de datos. Se indicó que la filtración alcanza menos de 5 GB.

Taracena indicó que hasta el viernes se desconocía si los responsables del ciberataque operaban desde Guatemala o desde el extranjero, y que el caso fue trasladado al Ministerio Público (MP) para dar con los responsables y deducir responsabilidades penales.

Por su parte, el Ejército señaló que no tenían certeza de la cantidad de personas afectadas por el robo de datos, y que la información sería confirmada por el MP.

Agregó que la Digecam se comunicarían con las personas afectadas para emitirles nuevas licencias de portación y tenencia de armas de fuego, ya que los registros vulnerados serían anulados.

Taracena también mencionó que, debido a la situación —que catalogó como la primera en la historia de Digecam—, se atenderá a los usuarios en horario extendido, de lunes a domingo, de 8 a 16 horas, y que el trámite de reposición de tenencia y licencia no tendrá ningún costo para las personas afectadas.