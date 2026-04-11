Hackeo a Digecam: cómo serán contactados los usuarios afectados y qué procedimiento deberán cumplir

El Ministerio de la Defensa (Mindef) confirmó un ataque informático externo que vulneró el portal de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) y derivó en la extracción de datos.

Julio César Taracena, comandante de la Brigada de Comunicaciones del Ejército, explicó que la infiltración ocurrió a través de la página web del portal.

Indicó que los sistemas de seguridad retrasaron la intrusión, pero no lograron impedir el robo de datos en la Digecam.

En ese sentido, la Digecam compartió información de utilidad para los usuarios que hayan sido afectados por el robo de datos.

“Se informa a los usuarios afectados por el ciberataque que, al momento de ser contactados por esta Dirección General, deberán presentarse únicamente con su Documento Personal de Identificación y la licencia afectada”, explicó.

Remarcó que no es necesario portar o presentar el arma de fuego.

Solicitó a los usuarios mantenerse atentos a llamadas telefónicas, correos electrónicos y demás canales oficiales, a través de los cuales se brindará la información correspondiente.

Para leer más: Hackeo a Digecam: 10 puntos para entender qué datos pudieron robar y cómo afecta a los usuarios

Anunció que esta Dirección General establecerá comunicación directa con los usuarios el 11 y 12 de abril.

El Mindef afirmó que, tras detectar la intrusión, activó medidas de contención, cambio de credenciales y refuerzo de seguridad en los sistemas.

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