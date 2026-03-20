Ministerio de la Defensa gestionó y concretó en el 2025 compra de armamento con Estados Unidos

Hace algunos días, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, anunció que Guatemala tiene nuevamente la posibilidad de adquirir armamento y equipo militar a Estados Unidos. Esto, luego de que el vecino del norte levantó el embargo para la venta de armas al país, que se había mantenido durante 47 años.

Con esta disposición, Guatemala realizará la adquisición de armamento, vehículos, equipo de comunicación y municiones a ese país. Según indicó el titular de la cartera de la Defensa, se tiene un presupuesto de Q400 millones en el 2026 para la compra de armamento y equipo, con el objetivo de modernizar a las fuerzas armadas.

Sáenz afirmó que esta medida tomada por Estados Unidos responde a los “esfuerzos que el país ha llevado a cabo para combatir a los grupos del crimen organizado y el narcotráfico”, por lo que nuevamente se abrió esta posibilidad para que Guatemala pueda modernizar sus fuerzas armadas.

El ministro de la Defensa también indicó a Prensa Libre que el levantamiento del embargo para la adquisición de armas por parte de Estados Unidos no se encuentra estipulado en un documento, pero que Guatemala cumplió con una serie de “prerrequisitos” para lograr este beneficio.

“Un documento como tal no existió, pero le voy a dar un listado de prerrequisitos que Guatemala tuvo que demostrar para ser considerado socio serio y comprometido. El Ejército de Guatemala no atiende a radicalismos ni a intereses políticos. Atiende a la decisión del pueblo de Guatemala. Segundo requisito, el Ejército es profesional; nos estamos dedicando a lo que Guatemala necesita que haga el Ejército y es reforzar fronteras, cortar corredores contra el narcotráfico y amenazas transnacionales”, afirmó en esa oportunidad.

El titular de la Defensa aseguró que, adicionalmente, se elaboraron varias cartas de requerimiento de equipo al gobierno estadounidense, las cuales fueron respondidas de manera positiva por parte de las autoridades de ese país.

Compra se concretó en el 2025

La primera compra de armamento que el Ministerio de la Defensa realizará a Estados Unidos luego de 47 años se gestionó y concretó en el 2025.

Según información del portal Guatecompras, el Ministerio de la Defensa publicó el 10 de septiembre del año anterior el evento para la adquisición de armamento ligero para la Brigada Especial de Operaciones de Selva, a través del Programa de Ventas Militares al Extranjero de Estados Unidos (FMS), con el Número de Operación en Guatecompras (NOG) 27766144. La unidad compradora es la Primera Brigada de Infantería “General Luis García León”, ubicada en Flores, Petén, y la compra se realizó por medio del proceso de adquisición directa, adjudicándose el 11 de septiembre a Estados Unidos, un día después de haber sido publicado el evento.

La adjudicación fue por un monto de Q30 millones 403 mil 780.75 para la adquisición de 2 mil 244 carabinas Colt M4A1 y 11 mil 220 tolvas para estas, con capacidad de 30 cartuchos calibre 5.56 milímetros.

Las gestiones para la compra del armamento iniciaron por parte del Ministerio de la Defensa en marzo del año anterior. Según el dictamen técnico emitido por el Servicio de Material de Guerra del Ejército de Guatemala, el 6 de marzo del 2025, también contenido en Guatecompras, el Ministerio de la Defensa remitió a Estados Unidos la carta de Oferta y Aceptación para la compra del armamento, así como repuestos y capacitación, bajo el Programa de Ventas Militares al Extranjero. Dicho programa de Estados Unidos es un mecanismo de cooperación en seguridad, por medio del cual el gobierno estadounidense puede vender armamento, artículos de defensa, servicios y entrenamiento a países aliados.

En el dictamen se indica que originalmente se realizaría la compra de 2 mil 244 fusiles. No obstante, se realizó la enmienda 1 a la carta de Oferta y Aceptación, en donde se estipula un aumento de 455 carabinas del mismo tipo, pasando de 2 mil 244 a 2 mil 699. Con el incremento del número de armas también aumentó el monto de la compra a US$4 millones 457 mil 254, que equivalen a más de Q34 millones.

Pago y entrega del armamento

Según lo establecido en la Enmienda 1 de la Carta de Oferta y Aceptación GT-B-UOW Rifles M4A1 y accesorios, que fue revisada y aprobada el 5 de noviembre del 2025 por Estados Unidos, se aclara que la adquisición será por un total de 2 mil 699 carabinas.

También indica que la entrega de dicho número de armas, así como de las 11 mil 220 tolvas se realizará en el tercer trimestre del 2027. Además, aclara que ya se recibió por parte del comprador -Guatemala- un total de US$3 millones 970 mil 868, que equivalen a unos Q30 millones 377 mil.

La información en Guatecompras también registra que el 9 de diciembre del año anterior la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa emitió una nota de crédito a favor del Servicio de Finanzas y Contabilidad de la Defensa (DFAS) de Estados Unidos, por un monto de Q4 millones 410 mil 194.42, en concepto de la enmienda de la citada carta de oferta y aceptación, con lo que estaría cubierta en su totalidad la adquisición del armamento.

Apertura positiva

A criterio del exembajador y exvicecanciller Luis Fernando Andrade Falla, esta apertura que ha mostrado Estados Unidos hacia Guatemala en la modernización del Ejército es positiva y responde al papel que ha tenido en los últimos años en el combate de amenazas transnacionales, como el narcotráfico y el crimen organizado.

“Considero que es oportuna, quizá un tanto tardía, porque se pudo haber hecho hace unos años y se ha ido eliminando ese estigma que al Ejército le han tenido, sobre todo en los Estados Unidos, que tenía bloqueado cierto tipo de ayuda militar, pero que ahora, a la luz del rol importante que tiene el Ejército en los desafíos transnacionales, el narcotráfico y el crimen organizado, y los eventos que sucedieron en la frontera, en La Mesilla, Huehuetenango, las incursiones de los carteles en las zonas violentas y de refugiados por parte de México, pues obligaba a un replanteamiento tanto de los Estados Unidos como de Guatemala en este sentido”, afirma.

El experto también considera que el apoyo brindado por Estados Unidos al Ejército de Guatemala cobra relevancia debido a la importancia que representa el Triángulo Norte dentro de la estrategia de seguridad de ese país.

“Son esfuerzos de cooperación bilateral. Lo que se está planteando ahora es en función de fortalecer el rol del Ejército, pero también tiene que ver con la lucha que el Ejército mexicano y las autoridades de ese país tienen contra el narcotráfico, y también con la parte fronteriza de Honduras y El Salvador. Lo que sucede es que en México están los carteles que influyen, manejan y dirigen muchas de las operaciones en la región. Todo eso requiere de una coordinación efectiva, plataformas tecnológicas compartidas y la forma eficiente como se responde a esos desafíos de manera coordinada, bajo estrategias conjuntas en donde también está Guatemala”, puntualiza.

Andrade Falla también destaca que "es gracias a estos cambios observados por el gobierno de Estados Unidos" que se ha dado esta apertura hacia el Ejército de Guatemala, brindando apoyo en una “dimensión realista”, lo que considera un paso positivo. También indica que es muy importante contar con colaboración en el tema de inteligencia, así como en tecnología y capacitación, lo cual sería beneficioso para las fuerzas armadas.