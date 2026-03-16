Fusiles y municiones: autoridades incautan arsenal escondido en costales en San Marcos

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Fusiles y municiones: autoridades incautan arsenal escondido en costales en San Marcos

Las fuerzas de seguridad decomisaron 12 fusiles y municiones en Ayutla, San Marcos.   

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DECOMISO DE ARMAS EN SAN MARCOS

Imagen muestra las armas decomisadas en Ayutla, San Marcos. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló cómo fue el decomiso de un arsenal la noche del domingo 15 de marzo en San Marcos.

Añadió que el decomiso ocurrió en la ruta entre las aldeas La Montañita y Las Margaritas, en Ayutla, San Marcos.

En el lugar, policías de la Comisaría 42, con apoyo del Ejército de Guatemala, hallaron dos costales rojos que contenían 12 fusiles.

Entre lo decomisado había seis AK-47, tres AR-15, un arma M16, una de calibre 223 y un fusil Beretta.

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Además, había siete cargadores, uno tipo caracol, y 275 municiones de diferentes calibres.

Según la PNC, este decomiso fue parte de los patrullajes constantes y del cumplimiento del plan de Seguridad Fronteriza que efectúan la PNC y el Ejército de Guatemala.

Las autoridades ya investigan la procedencia de este arsenal y efectuaron un rastreo en un área montañosa en busca de los responsables.

La PNC añadió que las armas fueron embaladas por el Ministerio Público y serán trasladadas a la Dirección General de Control de Armas y Municiones.

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El Ejército informó que personal militar proporcionó seguridad a las fuerzas de seguridad civil y al Ministerio Público durante el traslado de las evidencias hacia la Fiscalía, donde se efectuarán las diligencias correspondientes.

Para leer más: Armas y municiones: imágenes del arsenal decomisado cerca de la frontera con México

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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