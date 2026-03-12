Decomisan 65 paquetes de cocaína y armas que eran transportados en un automóvil en Izabal

Justicia

Decomisan 65 paquetes de cocaína y armas que eran transportados en un automóvil en Izabal

Tras una denuncia, investigadores decomisaron droga y armas en un vehículo en Morales, Izabal.

DECOMISO DE DROGAS EN MORALES, IZABAL

Paquetes de droga decomisados en la aldea Cucharas, Morales, Izabal. (Foto Prensa Libre: Mingob)

El Ministerio de Gobernación (Mingob) amplió este jueves 12 de marzo detalles sobre una denuncia que permitió el decomiso de droga.

Añadió que, en el operativo, investigadores antinarcóticos incautaron 65 paquetes de cocaína que eran trasladados en un vehículo en la aldea Cucharas, Morales, Izabal.

Según el Mingob, durante la diligencia fueron identificados Elder “N” y Melvin “N”.

El Mingob afirmó que ambos se conducían en el vehículo en el que transportaban los paquetes con el ilícito.

Además, las autoridades localizaron tres pistolas y una carabina.

Otra captura

En otro caso, la PNC informó que una denuncia ciudadana alertó a policías de la Comisaría 35 sobre la presencia de un hombre que efectuó disparos al aire en la aldea El Semillero, Tiquisate, Escuintla.

Añadió que de inmediato fue identificado y capturado Carlos “N”, de 39 años, a quien le incautaron una pistola calibre 9 mm, que tiene reporte de robo desde el 2 de agosto del 2025, en Chinautla, por individuos armados.

Para ver más: Armas y municiones: imágenes del arsenal decomisado cerca de la frontera con México

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

