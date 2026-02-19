Requisa permite localizar armas, tolvas y municiones en cárcel de Chimaltenango

En un operativo interinstitucional, la Policía Nacional Civil, a través de sus distintas especialidades y en apoyo al Sistema Penitenciario, ejecutó una requisa en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres de Chimaltenango.



De acuerdo con el reporte, en el lugar fueron localizadas armas de fuego ocultas en el sector de aislamiento.



Durante la inspección del 18 de febrero, los agentes descubrieron un agujero en el piso de uno de los dormitorios, donde había ilícitos.



Se trata de la incautación de cuatro pistolas envueltas en nailon, 12 tolvas y 188 municiones. Además, fueron decomisadas dos cajas con 94 municiones adicionales y una tarjeta SIM.





Al lugar acudió personal del Ministerio Público, que efectuó el embalaje de las armas y comenzó las investigaciones correspondientes.



Como resultado del hallazgo, se abrió una nueva investigación contra el privado de libertad Jorge "N", de 46 años.



Según los registros, el reo ingresó al centro carcelario en el 2019 por los delitos de robo agravado y transporte ilegal de armas de fuego, y es el supuesto encargado del sector donde se localizaron las armas.



En otros sectores inspeccionados fueron hallados objetos punzocortantes y accesorios para teléfonos celulares.

Además, se registraron los datos biométricos de cada privado de libertad.

