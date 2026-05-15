Diprona alerta por incremento del tráfico de loros y pericas durante temporada de anidación

En menos de 24 horas, agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) rescataron 26 aves silvestres en dos operativos efectuados en Petén y en la zona 1 capitalina, y capturaron a tres presuntos traficantes vinculados con el comercio ilegal de especies protegidas, informó este viernes 15 de mayo la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre las aves rescatadas figuran loros frente roja, loros reales y pericas cabeza blanca y cabeza roja, especies amenazadas por el tráfico ilegal y la destrucción de su hábitat.

El caso más reciente ocurrió en el cruce hacia la aldea Sabaneta, Poptún, Petén, donde policías capturaron a Jairo “N”, de 23 años, y Melvin “N”, de 21, quienes se movilizaban en una motocicleta sin placa de circulación y transportaban de manera ilegal tres pichones de loro frente roja.

Según las autoridades, ambas personas fueron puestas a disposición del juzgado competente para resolver su situación jurídica.

El jueves último, otro operativo de Diprona permitió rescatar 23 aves silvestres en la 10 avenida y 16 calle de la zona 1 capitalina, donde fue detenido Edy “N”, de 43 años, señalado de tráfico ilegal de fauna.

Entre las aves localizadas había loros reales, pericas cabeza blanca y pericas cabeza roja, recién nacidas, que presuntamente serían comercializadas en el mercado ilegal.

Las aves fueron trasladadas al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), entidad encargada de su resguardo, evaluación y recuperación.

Además, las autoridades establecieron que el detenido tenía pendientes dos órdenes de captura por deserción y homicidio culposo.

Incrementa tráfico en temporada de anidación

Autoridades ambientales indicaron que durante mayo y junio aumenta el tráfico de aves silvestres, debido a que en esta época nacen muchas especies y los traficantes acechan los nidos para extraer a las crías.

Los loros y pericas son capturados cuando aún son pichones porque resulta más fácil venderlos como mascotas.

Expertos señalan que muchas de estas especies están en grave peligro de extinción, principalmente por la caza ilegal y el saqueo constante de nidos.

Las aves traficadas suelen ser transportadas en condiciones inadecuadas, que ponen en riesgo su vida. En algunos casos, los traficantes las sedan para evitar que sus sonidos alerten a las autoridades durante los traslados.

Diprona y Conap hicieron un llamado a la población para denunciar el comercio ilegal de fauna silvestre y evitar la compra de animales extraídos de su hábitat natural.

De acuerdo con una publicación de InSight Crime, Guatemala es considerado uno de los países con mayor biodiversidad de América, junto con México, Costa Rica, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela.

El país alberga por lo menos 192 especies de mamíferos, 486 variedades de aves y 27 especies de anfibios; sin embargo, esa riqueza natural corre peligro debido a la existencia de redes que operan en el oriente y norte del país, dedicadas a la extracción de vida silvestre para su comercialización ilegal en México, Estados Unidos, España, Holanda y Australia.

Muchos de los ejemplares sustraídos de las selvas, entre ellos loros y pericas, terminan convertidos en mascotas dentro de hogares.

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