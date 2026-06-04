“Guatemala no está dispuesta a ceder sus fronteras”, afirma Arévalo tras reunión con jefe del Comando Sur

Tras reunirse este jueves 4 de junio con el general Francis Donovan, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que Guatemala "ha demostrado que no está dispuesto a ceder sus fronteras, sus instituciones y su futuro al crimen organizado" y agradeció la disposición del Gobierno estadounidense para colaborar en los esfuerzos de seguridad del país.

"Nuestro encuentro fortalece la cooperación bilateral que mantenemos en materia de seguridad, combate al narcotráfico y lucha contra el crimen organizado transnacional", agregó el mandatario en sus redes sociales.

La reunión también contó con la participación del ministro de la Defensa, Henry Sáenz, y se desarrolló en el marco de los acuerdos de cooperación existentes entre ambos países.

Según informó el Gobierno de Guatemala, durante el encuentro se abordaron los avances alcanzados en los últimos meses para contrarrestar las amenazas que representan las redes del narcotráfico y otras organizaciones criminales transnacionales que afectan la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de la región.

Ha sido un placer reunirme con el General Francis L. Donovan, Comandante del @Southcom de los Estados Unidos. Nuestro encuentro fortalece la cooperación bilateral que mantenemos en materia de seguridad, combate al narcotráfico y lucha contra el crimen organizado transnacional.… pic.twitter.com/96sgao46th — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) June 4, 2026

En un comunicado, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que la visita de Donovan de dos días, tuvo como objetivo continuar el diálogo bilateral con las autoridades guatemaltecas para ampliar la cooperación en materia de defensa y avanzar en el compromiso compartido en el marco de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, una iniciativa hemisférica que reúne a 18 países para fortalecer la seguridad regional.

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan has wrapped up his trip to #Guatemala.



We are proud to continue partnering with Guatemala to counter cartels and narco-terrorist activity.



Security is the foundation of prosperity. Together, we are combating narco-terrorism to make… — U.S. Southern Command (@Southcom) June 4, 2026

Visita tras debate

La llegada de Donovan se produce una semana después de que surgieran versiones sobre una supuesta aceptación por parte de Guatemala de ataques aéreos conjuntos con Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

Sin embargo, las autoridades guatemaltecas rechazaron esa interpretación y aclararon que la cooperación con Washington se mantiene dentro de los mecanismos vigentes de intercambio de información, capacitación, asistencia técnica y apoyo a las fuerzas de seguridad nacionales.

En ese contexto, la visita del jefe del Comando Sur busca dar seguimiento a los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad regional y fortalecer la coordinación para enfrentar amenazas transnacionales como el narcotráfico y el crimen organizado.

El Gobierno señaló que el fortalecimiento de las fronteras, la recuperación del control territorial y la lucha contra las estructuras criminales continúan siendo prioridades de la administración de Arévalo.

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