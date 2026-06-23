Arévalo descarta que el Gobierno impulse el Aerometro y reafirma que el Metroriel sigue siendo su apuesta de transporte

El presidente Bernardo Arévalo afirmó este martes 23 de junio que el Gobierno no tiene relación con el proyecto Aerometro, impulsado por la Municipalidad de Guatemala, y aseguró que la administración central mantiene como prioridad el desarrollo del Metroriel, una iniciativa que, según indicó, continúa en proceso de análisis con apoyo del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario rechazó versiones que, según dijo, buscan presentar al Ejecutivo como promotor del Aerometro en sustitución del Metroriel.

“Hay todo un proceso de desinformación increíble”, expresó Arévalo al referirse a los señalamientos sobre una supuesta adopción del proyecto municipal por parte del Gobierno.

El gobernante explicó que el Aerometro es una iniciativa de la Municipalidad de Guatemala y que la participación del Ejecutivo se limita al cumplimiento de las funciones establecidas por la ley para distintas instituciones del Estado.

“El Aerometro es un proyecto de la Municipalidad de Guatemala, no es un proyecto del Gobierno. La municipalidad es la que asume todas las responsabilidades. Nosotros ahí no tenemos ni diseño, ni financiamiento ni nada, más que lo que la ley nos indica que tenemos que hacer”, afirmó.

Arévalo señaló que las entidades gubernamentales únicamente intervienen en los procesos administrativos relacionados con autorizaciones y licencias requeridas para la ejecución de la obra.

Como ejemplo, mencionó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que debe otorgar las licencias de construcción correspondientes, y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que, según indicó, emitió las autorizaciones ambientales desde el año pasado.

El presidente reiteró que el Ejecutivo no ha abandonado el proyecto Metroriel y que actualmente se encuentra en conversaciones con el Gobierno británico para evaluar una posible contratación.

“Estamos en el proceso de discusión con el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña para la posible contratación de un Metroriel que iría en la línea norte-sur, siguiendo más o menos la vía del ferrocarril que había antes”, explicó.

De acuerdo con Arévalo, esa iniciativa constituye la prioridad del Gobierno en materia de transporte ferroviario y forma parte de los proyectos impulsados directamente por la administración central.

“Ese proyecto del Metroriel es del Gobierno de la República”, enfatizó.

El mandatario añadió que la coordinación entre el Ejecutivo y la Municipalidad de Guatemala también incluye trámites relacionados con otros proyectos de infraestructura.

Según explicó, mientras las autoridades municipales solicitan licencias para el Aerometro, el Gobierno también requiere autorizaciones para desarrollar el Metroriel y otras obras destinadas a mejorar la movilidad y atender los problemas de tránsito.

“El Aerometro es un proyecto de la Municipalidad. Nos pidieron las licencias y se las estamos dando en la medida en que cumplen los requisitos. A la vez, les pedimos a ellos las licencias para hacer el Metroriel y otra serie de proyectos de infraestructura vial que nosotros estamos haciendo para empezar a incidir en el problema del tráfico”, manifestó.

Arévalo concluyó reiterando que ambos proyectos corresponden a entidades distintas y descartó que exista un cambio de prioridades por parte de su administración.

“El Aerometro es de la municipalidad y el Metroriel del Gobierno”, afirmó.

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