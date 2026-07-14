BID destaca oportunidades de inversión en Guatemala en energía, infraestructura y exportaciones

En esta entrevista con Prensa Libre, presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, aborda los planes del organismo internacional para impulsar el crecimiento, el papel de la inversión privada y las expectativas ante la próxima Reunión Anual del BID, que se celebrará en Guatemala.

Explicó que el Grupo BID espera aportar US$3 mil millones en Guatemala entre 2026 y 2028, que incluiría préstamos o atracción de inversiones, tanto desde el brazo público como el BID, así como sus brazos para el sector privado, BID Invest y BID Lab. La entidad prevé aprobar dos préstamos en el 2026 por el total de US$350 millones.

Aparte de la inversión en proyectos dijo que se busca financiar acciones para crear condiciones habilitantes para la inversión, como la creación, reforma o desarrollo de diversas leyes y programas, que serían importantes para obtener un grado de inversión de las firmas calificadoras.

¿Qué expectativas hay de la Reunión Anual del BID en Guatemala?

Mucha inversión privada se considera en la Reunión Anual. Son cuatro mil personas (los posibles participantes), casi la mitad es de líderes empresariales y del sector privado. El año pasado, en la reunión anual de Paraguay, vinieron 400 CEOS. El CEO es el líder máximo de una organización, el que ayuda a decir si van a tener inversiones o no. Además, tuvimos más de 700 personas que eran responsables de las finanzas, responsables de las operaciones, responsables del riesgo; entonces son los líderes de la empresa.

Son gente que decide a dónde van a invertir y tienen intereses en América Latina, y cuando tenemos reuniones anuales se juntan entre ellos, se juntan con los gobiernos, con el ministro, y a veces le piden cita al presidente cuando son proyectos grandes de inversión. Miran el país en donde están; muchas veces van a visitar proyectos que estamos haciendo nosotros.

¿A qué tipo de proyectos se refiere?

Muchos proyectos de energía, de energía renovable, de transmisión, proyectos de infraestructura, de transporte, a donde les gusta mucho venir a trabajar con el BID, porque cuidamos de una inversión responsable, que esté adaptada a un mundo cambiante en términos de clima, de desastres, que sea infraestructura amigable con las comunidades, y en el caso de Guatemala, con las comunidades indígenas también.

Tenemos gente que va a invertir también en sectores relacionados con exportación, como textil, alimentos y otros.

¿Estos potenciales inversionistas van a participar en la asamblea o son las ideas que tiene el BID para atraer inversión?

Son personas que vienen. Por ejemplo, hoy (jueves pasado) vamos a tener una mesa redonda con el sector privado, con líderes empresariales, en donde les vamos a preguntar en dónde van a invertir, qué necesitan para invertir, cuáles son las restricciones que tienen y cuáles son las cosas en las que podemos ayudar en el BID.

¿En qué consiste el convenio con Canadá y qué beneficios tendría Guatemala con ello?

Lo que estamos firmando con ellos es una novedad: son US$200 millones de garantías de Canadá. Significa que cuando prestamos nosotros, ellos son garantes del préstamo. Es decir, los US$200 millones que ellos nos dan de garantía nos van a permitir invertir y financiar US$1 mil millones en toda la región. Una de las áreas donde ellos tienen más interés, y nosotros también, es la inversión en resiliencia, en preparación para el clima y para el desastre. Es algo en lo que Canadá tiene interés y Guatemala es un lugar donde se está trabajando bastante sobre eso.

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¿Qué inversiones en general se prevén para Guatemala?

Para Guatemala lo que estamos pensando es tener un financiamiento del Grupo BID, que incluye el BID público, así como el BID Invest, que es el lado privado, y el BID Lab, que es más chico y que es más de pequeñas startups (emprendimientos), y conjuntamente creemos que podemos trabajar con US$1 mil millones por año en Guatemala y que la gran mayoría sea a través del sector privado.

Lo estamos pensando a tres años, lo que significa US$3 mil millones, entre el sector privado y el sector público, hasta que se termine nuestra estrategia país con Guatemala, que incluye 2026, 2027 y 2028.

¿Para qué sectores sería? ¿Incluye los que ya mencionó?

Exactamente. Además, en el caso del BID público estamos hablando de ayudar al país también con lo que llamamos condiciones habilitantes para la inversión. Son leyes que te ayudan a generar las condiciones para tener más inversión, como la ley de inversión que se está pensando para el país, o en el sector público se puede pensar en la ley de contrataciones o la ley de inversión pública, que es más del gobierno. Otra que es importante es la ley de lavado de dinero.

Si trabajamos bien las leyes, es posible que Guatemala consiga llegar al grado de inversión. Cuando un país llega al grado de inversión, su costo de tomar préstamos baja y, por lo tanto, puede invertir mucho más, crecer mucho más y generar más empleo.

Además, con la ley de lavado de dinero, puedes evitar que te pongan en la lista del GAFI. He trabajado con países que estaban en la lista, como Panamá, y les llevó mucho tiempo salir, y trabajé en Brasil para que no entre en la lista negra.

Nosotros ayudamos técnicamente, pero también damos préstamos. Hay uno llamado préstamo de política PBL (préstamos basados en política o de apoyo a reformas políticas).

Estamos trabajando en un PBL de US$250 millones para Guatemala, que tiene como contrapartida leyes como las que mencioné.

También en un préstamo de inversión de US$100 millones, con una contrapartida local, que es para seguridad de puntos de frontera y comercio exterior. Tiene que ver con la seguridad de la carga, cómo puedes exportar y llevarla en carreteras de una forma segura y cómo mejorar el comercio exterior.

Estos los vamos a aprobar este año en el BID. El de US$100 millones todavía tenemos que trabajarlo para ver cómo lo manejamos.

También hay disposición del Grupo BID de acompañar el proyecto de ampliación y modernización de Puerto Quetzal, por la importancia que tiene para el país y la integración regional.

El presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, visitó Guatemala la semana pasada para sostener reuniones con autoridades, el sector privado y firmar convenios con países socios. (Foto, Prensa Libre: cortesía BID).

¿Cuál es la cartera de préstamos del BID con Guatemala?

Actualmente son US$1 mil 463 millones de cartera del BID ya aprobada para Guatemala por nuestro directorio, en distintos grados de ejecución. Alrededor del 80% de ese portafolio es con garantía soberana, por la ventanilla pública con la cual el BID viene a apoyar al sector de infraestructura, tanto en los segmentos de energía como de agua y saneamiento, y por supuesto en infraestructura vial, transporte, educación, salud, justicia y desarrollo rural.

Pero en grandes números, sumando la ventanilla pública como privada, cada año son US$1 mil millones.

¿Qué tiene que hacer Guatemala para atraer más inversión?

Por un lado, cambiar las condiciones para invertir. Si juntas todas las leyes de las cuales estamos hablando —inversión, lavado de dinero, bolsa de valores, la modernización del Estado con las políticas de contrataciones— y llegas a un grado de inversión, vas a poder atraer más inversión en el país.

Por el otro lado, tenemos que trabajar con los CEOs, con las empresas, ver qué necesitan. A veces no tienen financiamiento de largo plazo y el BID puede prestar, pero también puede traer socios que prestan a largo plazo, como el caso de Canadá.

La macroeconomía en Guatemala es reconocida como muy estable, pero todavía hay brechas en temas de desarrollo e infraestructura. ¿Cómo lo observa y qué tendría que hacer Guatemala?

Es importante reconocer la estabilidad, la resiliencia. Es un país en donde la inflación es baja, está dentro del rango del Banco Central. Un país que no tiene crisis de balanza de pagos ni tiene un problema fiscal, un país que está creciendo por arriba de 4%.

Pero Guatemala tiene una misión mayor: crecer más y crecer por más tiempo, y lo quiere hacer porque quiere mejorar la vida de los guatemaltecos, darles más empleo y para eso necesita invertir todavía más, y con eso volvemos a lo que hablamos antes de poner las condiciones para que el sector privado invierta más.

¿Qué efecto están teniendo en Guatemala y en países de la región temas mundiales de los últimos 2 años, como los aranceles o el contexto de geopolítica con Medio Oriente?

Veo que la región ha sido más estable que otras. No dependemos de la cadena de suministro que viene de la región de la guerra. El impacto nos pasa cuando sube el precio del petróleo, que puede subir el precio de la gasolina, que puedes tener el precio de los alimentos más caro y, por lo tanto, una inflación más alta. En el caso de Guatemala, la inflación ha sido bastante baja; se ha sostenido muy bien ante este impacto, de todas las tarifas, de toda la guerra. Así que, si pensamos en lo que hay que hacer, tenemos que trabajar las brechas de desarrollo y el crecimiento de más inversión.