Mobiliare capta US$100 millones en primera emisión de bonos sostenibles, con un programa liderado por el BID Invest

El más reciente proyecto es de US$300 millones en bonos privados vinculados a la sostenibilidad, que se está lanzando al mercado en tres fases.

La fase inicial, por US$100 millones, ya fue colocada, y BID Invest (miembro del Grupo BID) dio a conocer este lunes 15 de junio que concretó su participación como inversionista ancla en la primera emisión privada internacional de bonos vinculados a la sostenibilidad de Mobiliare, por US$50 millones.

Mientras que dos entidades, como el Banco Industrial por medio de su filial BI Bank en Panamá; y Banco General, S. A., de Panamá, participan con US$25 millones cada una, según indicó Guillermo Montano, director general de Mobiliare, en declaraciones a Prensa Libre.

El BID y la compañía explicaron que esta operación se realiza bajo el modelo de negocio de BID Invest, denominado Originar para Compartir, con el cual se amplía el acceso de emisores corporativos a los mercados de capitales globales y se presentan opciones a diferentes inversionistas.

Nueva emisión

Montano explicó que se trata de la emisión de bonos denominados 4A2 por US$300 millones en tres fases, y que la primera ya fue lanzada, mientras que prevén que la segunda se coloque en el resto del 2026 y la tercera en el 2027.

El ejecutivo indicó que la emisión es a siete años plazo y que la amortización será al vencimiento.

Respecto de los fondos, expuso que serán destinados a la expansión de la empresa en la región, no solo en Guatemala, sino también en los proyectos de otros mercados donde opera en Latinoamérica como Perú, México, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Ecuador, Honduras y Nicaragua. El requisito es que los proyectos tengan una variable de sostenibilidad.

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Daiann Irigoyen, directora de Estrategia de Mobiliare, explicó que la empresa se dedica a brindar soluciones para empresas de distribución, fabricación, cadena de suministro y prestación de servicios. Consiste en construcciones a la medida, modalidad en la cual el cliente les indica desde la ubicación que busca hasta el tamaño y las especificaciones que requiere de sus centros de distribución o plantas de producción. Agregó que, una vez acordados los términos del contrato, Mobiliare adquiere la tierra y empieza el desarrollo.

En el ámbito de la sostenibilidad, al cierre del 2025, Mobiliare cuenta con 55 proyectos con certificación LEED, EDGE o FITWEL, que representan más del 60% de su superficie bruta alquilable certificable de su portafolio; además, hay 23 proyectos adicionales en proceso de certificación este año, se indicó en un boletín.

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“Es de importancia significativa que una multilateral como el BID confíe en una empresa guatemalteca para la ejecución de montos tan importantes, ya que las multilaterales normalmente están muy enfocadas en ayudar a países y a los bancos, pero empresas privadas como la nuestra no son una transacción común para el BID”, expresó Montano.

Para llegar a este momento, hubo mucho trabajo de por medio, incluida la evaluación de las agencias crediticias Fitch y Moody’s, que calificaron de manera muy positiva a la empresa, agregó el ejecutivo.

En el 2025, la compañía ya había logrado la emisión de otro tipo de bonos en Nueva York por US$500 millones.

Montano destacó la importancia de que las empresas guatemaltecas consideren que pueden lograr acceso a este tipo de financiamiento. Explicó que, para participar en mercados de capitales en el extranjero, la compañía ha tenido una evolución en su búsqueda de financiamiento a través de los años.

Explicó que Mobiliare es una empresa relativamente joven que está creciendo y ha podido acceder a los mercados de capitales con tasas competitivas y términos más eficientes, por lo que considera que muchas otras empresas guatemaltecas pueden hacerlo.

La participación del BID

La nueva emisión de bonos de Mobiliare es la primera emisión internacional de un corporativo del sector real —diferente al sector financiero— con domicilio principal en Guatemala en la que participa BID Invest, explicó la institución.

Rodrigo Navas, director del equipo de Clientes Corporativos para Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana, refirió que BID Invest es el brazo privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En Latinoamérica se han realizado alrededor de 60 colocaciones de bonos temáticos de índole social, verde o sostenible, y este tipo de operaciones ayuda al crecimiento de los mercados de capitales y al desarrollo de los países, expuso.

En este caso, Navas confirmó que BID Invest adquiere US$50 millones de la emisión, mientras que las dos entidades privadas adquirieron US$25 millones cada una.

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Explicó que el modelo de negocio de BID Invest es Originar para Compartir, en el cual uno de los aspectos más importantes es la movilización de capital privado hacia los proyectos que ayudan a estructurar. Por ello, destacó que contar con la participación de estos dos bancos es relevante.

Agregó que los proyectos que impulsa Mobiliare generan impacto, ya que atraen inversión extranjera directa, lo cual a su vez genera empleos de calidad y una derrama económica importante para los países.

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La inversión privada

Por parte de BI Bank Panamá, Silvia Elena Kilborn, vicepresidenta de Banca Corporativa, y Alexis Bethancourt, vicepresidente de Banca Corresponsal y Tesorería, comentaron qué motivó a la entidad a participar en esta inversión.

Kilborn explicó que la firma forma parte de la Corporación BI y que han participado en otras transacciones con Mobiliare.

Respecto de los bonos actuales, consideran que era una buena oportunidad para BI Bank Panamá, no solo por el rendimiento, sino porque se trata de un bono de sostenibilidad relacionado con la responsabilidad social y ambiental, los cuales apoya la compañía.

Bethancourt indicó que participaron como inversionistas individuales y valoran positivamente la estructura del proyecto presentado al mercado por el BID Invest, ya que cuando esa entidad lidera este tipo de estructuras facilita la decisión y los procesos de inversión.

Señaló que este tipo de colocaciones de bonos corporativos u otros valores puede contribuir al crecimiento del mercado de valores y capitales de Guatemala.

Por aparte, Federico Albert, vicepresidente ejecutivo de Banca Internacional del Banco General, S. A., de Panamá, explicó que decidieron invertir en este bono vinculado a la sostenibilidad porque Mobiliare es su cliente desde hace años, y la emisión está alineada con dos áreas prioritarias para el banco: sostenibilidad y medioambiente.

Indicó que han trabajado por más de 10 años en temas de sostenibilidad, especialmente en el impacto del riesgo ambiental en la cartera de crédito y en sus clientes.

Banco General opera en Guatemala desde hace más de 25 años bajo la modalidad de oficina de representación. Guatemala es un país relevante no solo por el tamaño de su economía en Centroamérica, sino también por el dinamismo de sus empresarios, cuyas empresas han logrado expandirse y convertirse en multilatinas, agregó Albert.

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