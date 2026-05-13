IFC financia a BAC Guatemala con US$230 millones para apoyar pequeños negocios

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, anunció una inversión de US$230 millones en BAC Guatemala, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), fortalecer las finanzas sostenibles y fomentar la creación de empleo en el país.

El paquete financiero contempla un préstamo de largo plazo por US$200 millones y una línea de comercio exterior por US$30 millones, recursos que permitirán a la entidad bancaria incrementar su cartera de financiamiento para pequeños negocios.

Según IFC, esta operación contribuirá a generar hasta 52 mil empleos directos, indirectos e inducidos, además de impulsar proyectos vinculados con construcciones sostenibles y eficiencia en el uso de recursos.

Juan Maldonado, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala, afirmó que la alianza responde al propósito de la entidad de generar “triple valor: económico, social y ambiental”.

“Esta alianza con IFC se alinea con este objetivo y nos permite continuar impulsando oportunidades de crecimiento y potenciando la inclusión financiera en el país, asegurando que más empresas y guatemaltecos accedan a opciones de financiamiento sostenibles y responsables”, indicó.

Sanaa Abouzaid, directora de División de IFC para México, Centroamérica y República Dominicana, destacó que el acuerdo fortalecerá la relación estratégica entre ambas entidades en Centroamérica y República Dominicana.

“Con eje en la creación de empleo, este nuevo acuerdo dinamizará al sector productivo y promoverá soluciones sostenibles en Guatemala”, expresó.

La inversión representa la primera transacción de IFC con BAC Guatemala y la tercera operación con BAC en Centroamérica desde el 2025, luego de acuerdos concretados en El Salvador y Costa Rica.

Como parte del convenio, IFC también brindará asesoría técnica a BAC para el diseño de productos financieros dirigidos específicamente a las mipymes.

En Guatemala existen cerca de 370 mil mipymes, las cuales representan aproximadamente el 40% del producto interno bruto (PIB) y el 77% del empleo total. Sin embargo, estas empresas enfrentan una brecha de financiamiento estimada en US$15 mil millones, equivalente a cerca del 20% del PIB, situación que limita su crecimiento y competitividad.

IFC señaló además que Guatemala figura entre los países más expuestos a eventos climáticos extremos, como inundaciones, huracanes y terremotos, por lo que el financiamiento sostenible cobra relevancia para fortalecer la resiliencia económica y ambiental del país.

La Corporación Financiera Internacional opera en más de 100 países y, durante el ejercicio del 2025, comprometió US$71 mil 700 millones para empresas privadas e instituciones financieras en mercados emergentes.