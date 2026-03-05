IFC invertirá hasta US$200 millones en Banco GyT Continental para ampliar crédito a mipymes y vivienda

El Banco G&T Continental recibirá una inversión de hasta US$200 millones de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial. Los recursos serán destinados principalmente a financiar micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), ampliar el acceso a vivienda y promover proyectos sostenibles en Guatemala.

La operación busca fortalecer el financiamiento de sectores considerados clave para la economía guatemalteca y contribuir a la generación de empleo y a la inclusión financiera, en un contexto en el que el acceso al crédito continúa siendo limitado para muchos negocios y familias.

Crédito para pequeños negocios y vivienda

Según lo anunciado por el banco, el financiamiento permitirá fortalecer la cartera de préstamos dirigida a pequeños negocios y ampliar el crédito hipotecario inclusivo, especialmente para segmentos de la población con menor acceso al sistema financiero.

Los recursos también se destinarán a impulsar proyectos de construcción sostenible y uso eficiente de recursos, lo que forma parte del enfoque de financiamiento con criterios ambientales y sociales.

La institución financiera estima que el impacto de esta inversión podría contribuir a la creación de hasta 22 mil 400 empleos directos e indirectos en el país.

Enrique Rodríguez Mahr, director general corporativo de Grupo Financiero G&T Continental, indicó que el acuerdo permitirá canalizar recursos hacia proyectos con impacto económico y social.

“Este acuerdo con IFC nos permite dirigir recursos hacia proyectos que generan un impacto positivo y tangible, respaldados por una gestión financiera responsable”, señaló el ejecutivo.

Impulso a sectores clave de la economía

El financiamiento cobra relevancia en un contexto en el que las mipymes representan cerca del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala y generan alrededor del 77% del empleo, pero enfrentan dificultades para acceder a crédito.

Además, el país enfrenta un déficit habitacional estimado en 2.2 millones de hogares, lo que aumenta la necesidad de soluciones financieras que faciliten el acceso a vivienda.

Desde la IFC, Ivana Fernández Duarte, gerente regional para Centroamérica, destacó que la alianza busca promover el desarrollo inclusivo y fortalecer la resiliencia económica y ambiental del país.

Directivos de Banco G&T Continental y de la Corporación Financiera Internacional (IFC) participan en el acuerdo de inversión para ampliar el crédito a mipymes y vivienda en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía).

Financiamiento respaldado por remesas

La inversión se estructuró bajo el mecanismo de Derechos de Pago Diversificados (DPR), un esquema que utiliza flujos futuros —como remesas— para respaldar el financiamiento.

De acuerdo con la información proporcionada, esta operación representa la primera transacción DPR en Centroamérica con etiquetado de financiamiento sostenible, lo que permite acceder a recursos de largo plazo en condiciones competitivas.

Una relación de más de una década

La relación entre IFC y Banco G&T Continental se remonta al 2008, período en el que han desarrollado diferentes operaciones que incluyen financiamiento para comercio exterior, capital y programas ambientales y sociales.

Con esta nueva inversión, ambas instituciones buscan ampliar el acceso al financiamiento para sectores estratégicos y contribuir al crecimiento económico sostenible en Guatemala.