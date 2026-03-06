Minfin publica reglamento para colocar Bonos del Tesoro en el 2026 por Q24 mil millones

El monto de Bonos del Tesoro aprobado para el ejercicio fiscal del 2026 es de Q24 mil 098.9 millones, los cuales pueden ser colocados durante el año por medio de diferentes modalidades.

El reglamento está contenido en el Acuerdo Gubernativo 26-2026 y establece la regulación para emitir, negociar, colocar y liquidar estos títulos, así como para operaciones de rescate y canje, además del servicio de pago de los bonos.

Contiene las reglas para inversionistas institucionales, así como los mecanismos para que también participen pequeños inversionistas.

El reglamento establece que se podrán emitir Bonos del Tesoro, certificados representativos globales y bonos estandarizados anotados en cuenta.

Como mecanismos de colocación se mencionan subastas públicas, ventanilla, licitaciones, colocación directa, colocaciones especiales o negociaciones directas que pueden realizarse a través de la Bolsa de Valores, agentes financieros autorizados y sistemas electrónicos de negociación, según el documento.

Entre algunas características de los bonos se establece que tienen el respaldo del Estado de Guatemala, pago periódico de intereses y plazos definidos.

Además, si el inversionista necesita liquidez tiene la posibilidad de vender los bonos antes del vencimiento por medio del mercado secundario. Los títulos también pueden ser electrónicos y contar con custodia electrónica, por lo que no necesitan guardarse físicamente.

El reglamento también establece la facultad para la colocación de títulos valores conocidos como bonos temáticos, que demanda el mercado, y que pueden incluir Bonos Verdes, Bonos Azules y Bonos Sociales. Estos pueden emitirse para financiar proyectos específicos del Estado, así como negociarse y colocarse en moneda nacional o extranjera y a nivel nacional e internacional.

Las convocatorias y los resultados de los eventos los da a conocer el Minfin, entre otros medios, a través del sitio https://www.minfin.gob.gt/.

Pequeños inversionistas

Se establecen condiciones para la colocación de títulos valores para pequeños inversionistas, que incluyen:

El monto mínimo de inversión inicial para cada pequeño inversionista es desde Q5 mil o US$650.

Deben ser personas individuales y podrán efectuar sus inversiones por medio de agentes de bolsa o bancos del sistema autorizados, y en las ventanillas que el Minfin decida habilitar para ello, según el reglamento.

Se establece que, acorde a su capacidad financiera, puede invertir hasta un monto máximo de Q1 millón o hasta US$125 mil en cada ejercicio fiscal.

Para financiar el presupuesto

Los Bonos del Tesoro son una de las herramientas del Estado para financiar el presupuesto, explicó Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Sin embargo, indicó que las colocaciones no son inmediatas, ya que se analiza el mercado antes de lanzar las convocatorias.

En el caso de los pequeños inversionistas, participarán cuando entidades como agentes de bolsa o bancos del sistema adopten esa herramienta.

Para el 2026 el monto máximo vigente es de Q24 mil 098.9 millones, añadió.

El monto originalmente aprobado para el presente año fiscal fue de Q25 mil 598.9 millones, pero al ser suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC) el decreto del Presupuesto de Ingresos y Egresos, se puso en vigencia el del 2025, que establecía Q25 mil 104.2 millones.

La cifra fue ajustada con la ampliación presupuestaria aprobada a finales de enero en el Congreso, y se disminuyó a Q24 mil 098.9 millones, porque se decidió usar más recursos de caja en lugar de este endeudamiento, explicó Barrientos.