Inde analiza dos ofertas para ampliar acceso a energía en áreas rurales, financiado con préstamo internacional

El proyecto forma parte del Programa de Infraestructura para la Electrificación Rural (Pier) que se ejecutará en varias fases y que será financiado por un préstamo de US$120 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El primer intento para esta fase se lanzó en agosto del 2025; hubo un oferente, pero no fue adjudicado. Luego, el proyecto fue retomado con modificaciones.

El nuevo evento se lanzó en marzo del 2026, como una Solicitud de Ofertas (SdO) para la Construcción de Redes y Líneas Eléctricas de Distribución en Media y Baja Tensión Guatemala (Bloque 1); sin embargo, en los documentos del proceso se identifica como llamado a licitación, y en julio fue la recepción de ofertas.

Con este se prevé cubrir 133 comunidades en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango y Quiché, para alrededor de 10 mil o 12 mil hogares, divididos en tres lotes de obras, y se estima una inversión aproximada de Q110 millones, refieren los datos del Inde brindados en marzo último. Según el pedido de compra divulgado con el evento en Guatecompras, se menciona un monto de US$31.1 millones (alrededor de Q239 millones).

Las obras están divididas en tres lotes, con plazos de 10 meses para la entrega después de la orden de inicio, según la información en las bases del concurso:

El primer lote abarca 46 comunidades: 31 en Cobán, Alta Verapaz; 13 en Nentón y 2 en Cuilco, ambos en Huehuetenango.

En el segundo lote son 37 comunidades de Alta Verapaz: 13 en Raxruhá, 21 en San Pedro Carchá y 3 en Fray Bartolomé de las Casas.

El tercer lote comprende 40 comunidades: 23 en Cobán y 6 en San Juan Chamelco (Alta Verapaz); 6 en Chicamán, Quiché, y 5 en Rabinal, Baja Verapaz.

Para la primera licitación, que no se logró concretar, se cubrirían 72 comunidades y se estimaba una inversión de Q60 millones.

El gerente general del Inde, Armando Martínez Aguilar, refirió en abril que al revisar las bases del anterior concurso observaron que podían suavizar los requisitos solicitados para la garantía, ya que se consideraban muy altos.

Además, a diferencia del primer evento, en el que las empresas podían ofertar solo por el lote completo, ahora podían hacerlo por alguno de los tres lotes o por la totalidad.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Los oferentes

La fecha original de recepción de ofertas de este nuevo evento era el 19 de mayo; fue aplazada para el 19 de junio y posteriormente para el 1 de julio, según el sistema Guatecompras. Se presentaron dos participantes:

Una oferta se presentó como una asociación en participación con Importadora de Materiales Eléctricos, S. A.; Representaciones CEM-Proase y Prefabricados Cifa, S. A. Ofertó para los tres lotes licitados con un monto de Q215 millones 213 mil 024.40. Según el anexo del acta de apertura, el país de origen del oferente líder de la asociación es Guatemala.

A Importadora de Materiales Eléctricos, S. A., le aparecen varios nombres comerciales, como Impelsa, entre otros. Según Guatecompras, del 2004 al 10 de julio del 2026 registra 799 adjudicaciones por concurso por Q217.9 millones. Entre los años con mayores montos está el 2025, con Q53.2 millones en 110 adjudicaciones, principalmente por el Inde, varias municipalidades o empresas eléctricas municipales.

Entre estas, según Guatecompras, aparece con estatus de adjudicado por el Inde, con fecha de octubre del 2025, el contrato por Q34 millones para suministro de transformadores de potencia para el sistema occidental, y otro de Q10.1 millones por el suministro, montaje y puesta en operación de transformador de potencia de la planta hidroeléctrica Los Esclavos, también por la misma institución.

Entre los montos más altos en otros años figuran adjudicaciones por Q25 millones en el 2011; en el 2019 y el 2020, con Q10.5 millones y Q15.6 millones, respectivamente; en el 2021, con Q21 millones; en el 2023, con Q13 millones, y en el 2024, con Q22.9 millones.

En la primera licitación lanzada en agosto del 2025, la asociación en participación conformada por Impelsa-CEM-Cifa, S. A., fue la única oferente.

El gerente del Inde respondió recientemente de este año que el primer proceso se terminó en enero sin adjudicarse porque la oferta técnica no cumplió con los requisitos. Según el sistema Guatecompras, las ofertas del primer evento se recibieron en octubre del año pasado y fue declarado no adjudicado hasta marzo del 2026.

También presentó oferta la empresa Ingenieros en Mantenimiento Aplicado, S. A. de C. V., de México, por Q174 millones 603 mil 167, por los lotes 2 y 3.

Esta empresa no aparece en Guatecompras. En su página electrónica se refiere que tiene 20 años de operación en México y ha atendido proyectos en áreas de electrificación ferroviaria, tren ligero, metro, trolebús y, de forma específica, en sistemas de telecomunicaciones, energía y electromecánica. En electrificación y energía se mencionan subestaciones eléctricas, sistemas de alta, media y baja tensión y soluciones de energía limpia y solar.

Entre sus proyectos se menciona que ha participado en la electrificación en la vía férrea, trenes interurbanos de varios proyectos, incluidos varios tramos del Tren Maya y del Metro de Panamá, según dicho sitio electrónico.

Financiamiento

Para el Programa de Infraestructura para la Electrificación Rural (Pier) se tiene aprobado un préstamo de US$120 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el cual se establecieron varias fases de eventos.