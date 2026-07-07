País ampliará la capacidad de generación de electricidad con 49 plantas nuevas de la PEG 5

Según estimaciones preliminares, la inversión vinculada a los proyectos renovables adjudicados en la licitación del Plan de Expansión de Generación (PEG 5) superará los US$1 mil 380.1 millones, principalmente en energía solar, que concentra la mayor parte de los nuevos desarrollos, explica la directora ejecutiva de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), Astrid Perdomo.

La entidad hizo un análisis de los resultados de la licitación y de los retos a enfrentar. En total, se adjudicaron 57 plantas, de las cuales la mayoría entrará en operación en el 2030. Más del 80% corresponde a 29 proyectos nuevos y 20 inversiones adicionales, lo que apunta a una expansión relevante de la capacidad instalada, por lo que es importante contar con condiciones para contar con las autorizaciones y se concrete la inversión, se agregó.

¿Cuáles son los aspectos que consideraron más importantes de la PEG 5?

Un punto importante es que se logró la expansión de la capacidad de generación de electricidad con nuevas plantas, lo cual es el objetivo de las licitaciones PEG.

Del total de las 57 plantas adjudicadas, solo ocho ya existen; 29 son nuevas plantas que representan alrededor de 729 megavatios; mientras que las inversiones adicionales —que prácticamente son nuevas generadoras que operarán en combinación con ya existentes— son 20 plantas que representan alrededor de 500 megavatios.

El 52% de la potencia firme adjudicada proviene de nuevas inversiones, reflejando la confianza de los inversionistas en el potencial de crecimiento del sector eléctrico guatemalteco.

Lo que más nos llamó la atención fue lo sorprendentemente competitiva que es la energía solar fotovoltaica, ya que a la generación solar con almacenamiento se le adjudicaron 601 megavatios, más 71 megavatios de solo solar. Fue a la que más megavatios se adjudicó durante esta licitación, por los precios y los tiempos de entrega en que pueden estar disponibles las plantas.

La mayoría de las plantas adjudicadas, alrededor de un 81%, van a entrar en operación en el 2030; dentro de estas, la mayoría son de energía solar.

¿Qué significa para el sistema de electricidad del país?

Significa que se logró el objetivo de buscar expandir la capacidad instalada de nueva generación en el país, y esto implica inversiones nuevas, principalmente en el interior de la república, que es donde se construyen las generadoras renovables. Se va a atraer inversiones, generar empleo, dinamizar las economías locales.

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¿Por tipo de fuente que resultó de la PEG 5?

En la PEG 5, el 73% de lo adjudicado es con fuentes renovables; 22% es renovable más no renovable, que son esos sistemas híbridos que esta licitación arrojó, y 5 % es no renovable.

El resultado de la PEG 5 apoya mucho lo que tenemos visualizado en nuestro estudio llamado la propuesta de Ager hacia la transición energética. En la actualización del estudio modelamos los escenarios, en donde podríamos llegar un poco antes del 2040 al 80% de generación a partir de fuentes renovables, que es la meta de la política energética de Guatemala.

¿Cómo quedaría la matriz energética?

La matriz energética con potencia instalada del país, sumándole los resultados de la PEG 5, entre el 2030 y 2033 llegaría a 5 mil 149 megavatios, de los cuales 3 mil 650 MW (70.8%) serían renovables; 1 mil 192 MW no renovables (23.2%); y la combinación entre renovable y no renovable sería de 307 MW (6%).

¿Cuánto representaría la inversión de nuevas plantas de la PEG 5?

Ager cuantificó cuánto representa la inversión de nuevas plantas renovables de la PEG 5 y, según cifras preliminares, superará los US$1 mil 380.1 millones. Está dividido en dos modalidades.

Dentro de ese monto, las nuevas plantas significarían US$914.8 millones

De estos específicamente en energía solar, de la cual US$858.4 millones provendrán de plantas solares con almacenamiento por 660 megavatios y US$56.7 millones de plantas solares con 81 megavatios.

Aparte están las plantas nuevas por 42.27 megavatios de biomasa-gas propano y 15 megavatios de gas natural, las cuales Ager no ha calculado.

También está la modalidad de inversión adicional, en la cual se estiman US$465.3 millones en renovables.

En la PEG 5, para que una planta existente de cualquier tecnología pudiera participar, necesitaba complementarse con una expansión con generación renovable nueva como inversión adicional. Se adjudicaron varias combinaciones de recursos, entre estas:

Hidroeléctrica-solar, por 179.6 megavatios cuya nueva inversión en solar representaría US$125.7 millones;

Carbón-biomasa-solar, con 145 megavatios, y la inversión adicional sería US$101.5 millones;

Coque de petróleo-solar, US$70 millones;

Hidroeléctrica-eólica, US$95.5 millones;

Solar más almacenamiento, US$50.7 millones;

Carbón-solar, US$14 millones;

Así como hidroeléctrica con almacenamiento, US$7.8 millones.

La Junta Licitadora indicó en marzo, antes de la subasta y adjudicación, que estimaban inversiones por US$3 mil 700 millones…

Creo que lo estimaron previendo que iba a entrar generación con gas y otro tipo. Las inversiones en renovables no son tan caras como el gas, pero las solares fotovoltaicas con almacenamiento son inversiones importantes.

Tomando en cuenta estos resultados, ¿qué cambios tendría la matriz energética del país y cómo podría ayudar a mantener cobertura en la demanda, calidad y buenos precios para el usuario?

La matriz energética va avanzando hacia una mayor penetración renovable. No solo sigue incrementándose la generación renovable, sino que se diversifica, porque actualmente nuestra matriz energética es muy dependiente de las hidroeléctricas, que representan más de un 40%. Con la licitación PEG 5, la generación solar fotovoltaica incrementará su participación, que en la actualidad es de 3% o 3.5%.

Son tecnologías complementarias: cuando hay sequías, el sol es el que entra, y en la noche se puede utilizar el agua. Vamos a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, de la importación y de los temas geopolíticos. En la energía renovable no hay un costo de combustible asociado, sino que el costo es cero, y esto implica que las tarifas eléctricas para los usuarios finales tendrán estabilidad. Además, los nuevos sistemas de almacenamiento van a proveer esa reducción de intermitencia, lo que dará más calidad a la energía.

En el sector hay inquietud acerca de la intermitencia de recursos como los renovables solar y eólico. ¿Cómo se va a garantizar el suministro al sistema eléctrico?

La tecnología ha avanzado mucho y en el mundo ya se están adoptando los sistemas de almacenamiento. En Guatemala, a partir del año pasado, ya tenemos la normativa que permite que se incorporen al sistema, y por eso se vio reflejado el resultado en esta licitación.

Ayudan a que se pueda aprovechar toda la generación que se produce y aportan robustez al sistema porque tienen un software que permite que la intermitencia se reduzca. Esto va a fortalecer el sistema para que no haya tantas afectaciones al tener solo solar o eólica sin estos sistemas de almacenamiento.

Diversos proyectos de generación han tenido problemas para obtener las licencias municipales. ¿Cómo visualizan que se lleve a cabo el desarrollo de las plantas nuevas derivadas de la PEG 5?

Es bueno que saliera a la luz esa problemática porque esto va a incidir en que los alcaldes que no han tenido las mejores prácticas puedan tomar cartas en el asunto.

Lo que esperamos es que, con toda esta reacción, tanto de sectores de gobierno, el propio presidente Bernardo Arévalo, como las cámaras empresariales y los inversionistas, todos sigamos apoyando a que las municipalidades alineen sus procesos, criterios y requisitos para el otorgamiento de licencias, para que las plantas, como lo hemos dicho muchas veces, puedan entrar a operar en el momento en que el sistema las necesita.

La mayoría de las plantas de la PEG 5 son para empezar a operar en el 2030, lo cual quiere decir que, si tomamos en cuenta el tiempo de trámites —que es de alrededor de dos años— y los tiempos de construcción como en solares, es increíble que el tiempo de trámites supere al tiempo en el que se instala un proyecto. Entonces es muy importante que no perdamos el momento, que aprovechemos para tener un diálogo en donde todos estemos de acuerdo en que Guatemala necesita la inversión y la nueva generación, porque nuestra demanda crece constantemente.

La demanda necesita ser abastecida en el tiempo en que las estimaciones y los contratos lo establecen. Entonces, facilitar, unificar criterios y dar certeza jurídica a las nuevas inversiones es vital, y no tenemos que dejar de tener esta conversación y lograr, al final, acuerdos.