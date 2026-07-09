Guatemala será sede de reuniones anuales del BID en el 2027 con más de cuatro mil participantes

Este jueves 9 de julio se firmó un memorando de entendimiento entre el Grupo BID y el Gobierno de Guatemala para la preparación de las reuniones anuales, dio a conocer la entidad internacional.

Las reuniones son el principal evento anual del Grupo BID y uno de los encuentros más importantes sobre economía y desarrollo en América Latina y el Caribe, y se prevé la llegada de líderes de los sectores público y privado de todo el mundo, se agregó.

Para el 2027 se espera que asistan a Guatemala más de cuatro mil participantes de todo el mundo, con base en la experiencia de la asamblea del presente año, llevada a cabo en Paraguay, a la que acudieron representantes de 53 países. Del total de participantes, se prevé que la mitad provenga del sector privado, incluidos cerca de 400 directores generales y 700 altos ejecutivos, mencionó la entidad internacional.

Los eventos que se llevarán a cabo en Guatemala del 10 al 14 de marzo próximos, son la edición 67 de la Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y la edición 41 de la Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de BID Invest.

En estos se tiene previsto abordar desafíos y oportunidades clave para América Latina y el Caribe, incluidos la inteligencia artificial eficiente y responsable, la resiliencia y la gestión del riesgo de desastres, así como el crecimiento y la productividad.

Potencial de Guatemala

En este tipo de eventos se reúnen líderes gubernamentales, gobernadores de bancos centrales, directores ejecutivos, líderes empresariales, inversionistas, organizaciones de la sociedad civil y otros socios internacionales, lo que representa una oportunidad para mostrar al mundo el talento, el potencial y las oportunidades de Guatemala, afirmó la entidad.

“Guatemala es un socio de larga trayectoria del Grupo BID y nos complace celebrar nuestras Reuniones Anuales en el país en 2027. Las reuniones reunirán a líderes de los sectores público y privado de todo el mundo para fortalecer alianzas, movilizar inversiones, mostrar al mundo el potencial de Guatemala y generar un legado duradero para el país”, afirmó el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, según el boletín divulgado por el BID.

Junto a @el_BID firmamos un Acuerdo de Entendimiento para coordinar la organización de la 67ª Reunión Anual del Grupo BID, a celebrarse del 10 al 14 de marzo de 2027. 📑



Este evento es una oportunidad para conectar, fortalecer el diálogo regional y promover el intercambio de… pic.twitter.com/ZdpVrxI1P7 — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) July 10, 2026

El funcionario se reunió con el presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien expuso que es un orgullo que Guatemala reciba a participantes de América Latina y el Caribe y de otras regiones para este importante encuentro y considera que la asamblea será una oportunidad para afianzar el diálogo regional, promover el intercambio de experiencias y consolidar espacios de cooperación que contribuyan a enfrentar los desafíos comunes de las economías de la región, según la información divulgada por la entidad.

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En la reunión de este jueves también participó el ministro de Finanzas Públicas y gobernador ante el BID por parte de Guatemala, Jonathan Menkos, quien expresó que este acto representa una oportunidad para reconocer una relación de cooperación que, durante más de seis décadas, ha acompañado los esfuerzos de desarrollo del país y ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a las necesidades de la población, según la información divulgada por el banco.