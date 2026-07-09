Canadá anuncia nueva inversión en Guatemala: qué proyectos recibirán los fondos

En el marco de la conmemoración de los 65 años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y Canadá, el Gobierno de Canadá y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron este jueves un acuerdo de garantía por US$200 millones para proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe.

La firma se realizó durante la visita oficial a Guatemala del Secretario de Estado para el Desarrollo Internacional de Canadá, Randeep Sarai, quien sostuvo una reunión con el presidente del BID, Ilan Goldfajn. En el acto también se anunciaron más de CAD$47 millones para ocho proyectos de desarrollo que Canadá financiará en Guatemala.

"El liderazgo de Canadá en este acuerdo de garantía fortalece nuestra capacidad para ampliar el financiamiento del desarrollo sostenible en toda la región." Ilan Goldfajn, presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Un efecto multiplicador para la inversión

De acuerdo con la información ofrecida durante la ceremonia, la garantía de US$200 millones permitirá al BID generar aproximadamente US$1 mil millones en nuevos préstamos e inversiones para América Latina y el Caribe.

Los representantes indicaron que estos recursos estarán dirigidos principalmente a proyectos de infraestructura resiliente, transición energética, resiliencia climática y desarrollo de la cadena de valor de minerales críticos, sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico de la región.

Además del impacto en el financiamiento para el desarrollo, Sarai destacó que el mecanismo también abre oportunidades para empresas canadienses interesadas en participar en proyectos regionales mediante la exportación de tecnología, conocimiento especializado e inversión.

"Estamos impulsando soluciones financieras innovadoras que promueven la resiliencia climática, el crecimiento económico y mayores oportunidades para las comunidades de América Latina y el Caribe." Randeep Sarai, Secretario de Estado de Canadá para el Desarrollo Internacional

🇨🇦🤝🇬🇹 Canadá fortalece su relación económica con Guatemala. El país norteamericano anunció más de CAD$47 millones para financiar programas en Guatemala y Centroamérica.@Canada @el_BID @GuatemalaGob pic.twitter.com/ic2sIKhUnb — Glenda Burrion (@gburrion_PL) July 10, 2026

Crecen el comercio y la inversión entre Guatemala y Canadá

El anuncio se produce en un contexto de expansión de la relación económica bilateral.

Según datos del gobierno canadiense, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó US$1.59 mil millones en 2025, un crecimiento del 18.7% respecto de 2024.

Canadá considera a Guatemala como su principal socio comercial bilateral en Centroamérica.

Las exportaciones canadienses hacia Guatemala sumaron alrededor de US$490 millones, concentradas principalmente en combustibles minerales, cereales y fertilizantes.

Por su parte, Guatemala exportó aproximadamente US$862 millones, con predominio de frutas, nueces, café, té, especias y azúcar.

En materia de inversión, Canadá destacó la presencia de empresas en sectores como minería, agricultura, infraestructura, tecnologías limpias, tecnologías de la información y telecomunicaciones. Entre ellas figura TELUS Digital, que emplea a más de 16 mil personas en Guatemala.

"La inversión realizada hasta la fecha —junto con nuestra colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo— refleja el enfoque de Canadá hacia la promoción conjunta del desarrollo y las oportunidades económicas." Randeep Sarai, Secretario de Estado de Canadá para el Desarrollo Internacional

Más de CAD$47 millones para programas de desarrollo

Como complemento a la estrategia financiera, Canadá anunció más de CAD$47 millones para cinco nuevas iniciativas enfocadas en seguridad alimentaria, resiliencia climática, fortalecimiento de la gobernanza democrática, igualdad de género, migración y desarrollo económico inclusivo.

Entre los proyectos figuran programas ejecutados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), CECI, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ParlAmericas.

Las autoridades canadienses señalaron que la combinación de cooperación, comercio, inversión y financiamiento para el desarrollo busca fortalecer la relación económica con Guatemala y crear condiciones para un crecimiento sostenible tanto para el país como para la región.

"Desde la cooperación al desarrollo hasta el comercio y la inversión, nuestra colaboración [entre Canadá y Guatemala] sigue creciendo para lograr la creación de oportunidades y obtener resultados tangibles para las comunidades en ambos países." Olivier Jacques, embajador de Canadá en Guatemala y alto comisionado en Belice

¿En qué se invertirán los más de CAD$47 millones?

Las iniciativas abarcan desde agricultura resiliente y emprendimiento femenino hasta fortalecimiento institucional, derechos humanos y atención a personas afectadas por la migración.

1. Seguridad alimentaria y resiliencia climática

Monto: CAD$18 millones

CAD$18 millones Ejecutor: Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Programa Mundial de Alimentos (PMA) Vigencia: 2025-2031

2025-2031 Objetivo: Fortalecer la agricultura resiliente al cambio climático, mejorar la seguridad alimentaria y nutricional y elevar la calidad de vida de comunidades vulnerables en Guatemala y otros países de Centroamérica.

2. Emprendimiento de mujeres indígenas (Nim K'at)

Monto: CAD$6.15 millones

CAD$6.15 millones Ejecutor: CECI

CECI Vigencia: 2025-2030

2025-2030 Objetivo: Impulsar negocios liderados por mujeres indígenas mediante capacitación empresarial, educación financiera y el uso productivo de las remesas para promover el desarrollo económico de sus comunidades.

3. Derechos humanos e igualdad de género

Monto: CAD$5 millones

CAD$5 millones Ejecutor: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) Vigencia: 2025-2030

2025-2030 Objetivo: Promover los derechos sexuales y reproductivos, combatir la discriminación contra mujeres en situación de vulnerabilidad y fortalecer las políticas públicas e instituciones relacionadas con la igualdad de género.

4. Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática

Monto: CAD$10.2 millones

CAD$10.2 millones Ejecutor: ParlAmericas

ParlAmericas Vigencia: 2026-2031

2026-2031 Objetivo: Apoyar el desarrollo de políticas públicas, fortalecer las instituciones democráticas e impulsar una participación más inclusiva en los países del continente.

5. Atención a mujeres y niñas afectadas por la migración