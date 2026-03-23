Canadá ve potencial para ampliar comercio e inversión con Guatemala, afirma embajador Olivier Jacques

En 2026, Guatemala y Canadá celebrarán 65 años de relaciones diplomáticas, establecidas el 16 de septiembre de 1961. En ese contexto, el embajador de Canadá en Guatemala, Olivier Jacques, afirmó que la relación bilateral es “sólida y madura”, pero aún tiene un amplio potencial de crecimiento en comercio, inversión, educación y cooperación.

El diplomático señaló que, en un escenario internacional marcado por cambios económicos y políticos, ambos países tienen la oportunidad de fortalecer alianzas basadas en reglas, valores compartidos y un comercio más inclusivo.

“Veo mucho potencial de crecimiento en la relación bilateral entre Canadá y Guatemala”, afirmó Jacques durante una entrevista con Prensa Libre, en la que destacó que la diversificación económica cobra cada vez mayor importancia para ambas naciones.

Presencia empresarial y conectividad

El embajador resaltó que Canadá mantiene una presencia económica relevante en Guatemala a través de diversas empresas.

Entre ellas mencionó a TELUS Digital, que emplea a más de 14 mil personas en el país, así como a Dollar City, Kruger Energy, dedicada a la gestión de plantas de energía verde y renovable, y la minera Pan American Silver, propietaria de la mina Escobal.

También destacó el inicio del vuelo directo entre Montreal y Ciudad de Guatemala, inaugurado en octubre de 2025, el cual ha tenido una respuesta positiva del mercado.

Según explicó, los vuelos —operados por Air Canada— estaban previstos como una ruta de temporada entre octubre y abril; sin embargo, debido a la demanda, se extendieron hasta junio de 2026.

“Los vuelos van bastante llenos, en lo poco que me han comentado, pues no tengo los datos a detalle, y eso nos da esperanza de que puedan mantenerse en el futuro”, señaló.

Además de facilitar el turismo, la conectividad aérea abre nuevas oportunidades para el transporte de carga y el fortalecimiento del comercio bilateral, indicó.

Según el informe de flujo migratorio 2025 del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), entre entradas y salidas 85 mil 349 ciudadanos canadienses visitaron Guatemala, cifra que representa un aumento del 5.41 % respecto a 2024, cuando se registró el ingreso de 80 mil 964 visitantes provenientes de Canadá.

Este crecimiento también podría fortalecerse con acciones de promoción turística como la participación de Guatemala en la International Tourism & Travel Show realizada en Montreal en noviembre de 2025.

Trabajo temporal y advertencia por fraudes

Otro de los temas clave en la relación bilateral es la migración laboral.

El embajador indicó que cada vez más guatemaltecos viajan a Canadá para trabajar en sectores agrícolas y agroalimentarios. Además, explicó que Canadá es uno de los países que más impulsa la migración circular con Guatemala.

El programa de trabajo temporal, explicó, beneficia tanto a la economía canadiense como a las familias guatemaltecas.

Sin embargo, el diplomático advirtió sobre la existencia de fraudes en los procesos de reclutamiento, ya que algunas agencias o intermediarios cobran dinero a los aspirantes.

“La verdad es que no hay que pagar para ser seleccionado”, afirmó.

Por ello recomendó verificar cualquier oferta laboral a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala o mediante los canales oficiales del gobierno canadiense.

Turismo, estudios y becas

Por otro lado, casi 13 mil guatemaltecos viajaron de Guatemala a Canadá en 2025, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), por distintos motivos como turismo, estudios, trabajo y residencia.

Jacques invitó a los guatemaltecos a considerar a Canadá como destino para turismo, estudio o trabajo.

Explicó que el país ofrece ciudades patrimonio mundial, paisajes naturales, rutas ferroviarias de larga distancia y una amplia oferta académica.

Indicó que cada año estudiantes guatemaltecos acceden a programas de becas e intercambios universitarios, algunos de ellos mediante convenios entre universidades de ambos países.

Aunque no existe una cuota fija anual para Guatemala, estimó que alrededor de diez becas al año pueden ser otorgadas a estudiantes destacados.

Cooperación y democracia

El embajador recordó que Canadá mantiene programas de cooperación internacional con Guatemala desde 1976, tras el terremoto que afectó al país ese año.

Actualmente, Canadá destina alrededor de Q130 millones anuales a programas orientados a fortalecer la seguridad, promover el desarrollo, apoyar a pueblos indígenas, combatir la violencia contra las mujeres y enfrentar los efectos del cambio climático.

En el ámbito político, Jacques subrayó que Canadá mantiene interés en acompañar a Guatemala en el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos humanos.

El diplomático señaló que su país apoya misiones de observación electoral y monitorea procesos institucionales que inciden en el sistema democrático.

Clima de inversión

Consultado sobre cómo Guatemala puede mejorar su atractivo para inversionistas extranjeros, el embajador destacó algunos avances legislativos recientes que buscan fortalecer la transparencia y la estabilidad económica del país.

Entre ellos mencionó la aprobación de normas vinculadas al combate al lavado de dinero, como la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que a finales de febrero recibió dictamen favorable en la Comisión de Economía del Congreso, así como iniciativas orientadas a la modernización de la infraestructura vial, como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (Decreto 29-2024).

A su criterio, estas medidas contribuyen a generar un entorno más confiable para el desarrollo de negocios.

Según explicó, estas acciones envían señales positivas a los mercados internacionales, ya que reflejan el compromiso del país con estándares de transparencia y con la creación de condiciones más favorables para la inversión.

“El Congreso de la República ha avanzado bastante en crear un clima económico transparente y estable”, afirmó.

De hecho, en octubre de 2025 el embajador se reunió con el entonces presidente del Congreso, Nery Ramos, y ambas autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer los vínculos parlamentarios.

Durante el encuentro acordaron impulsar la creación de un Grupo de Amistad Parlamentaria entre Guatemala y Canadá, iniciativa orientada a fomentar el intercambio legislativo, el diálogo político y la cooperación en temas de interés común.

El diplomático señaló que contar con reglas claras y un marco institucional sólido es clave para atraer capital extranjero, ya que los inversionistas buscan países donde exista seguridad jurídica, estabilidad y confianza en las instituciones.

Además, indicó que un entorno económico transparente no solo facilita la llegada de inversión internacional, sino que también contribuye a generar empleo, aumentar la recaudación fiscal y dinamizar la actividad económica.

No obstante, el embajador subrayó que todavía existen desafíos para fortalecer la competitividad del país.

“Hay más esfuerzos que hacer para luchar contra la corrupción y fortalecer el clima económico”, señaló.

En ese sentido, consideró que continuar impulsando reformas y políticas públicas orientadas a la transparencia, la institucionalidad y la estabilidad económica permitirá que Guatemala se acerque a estándares internacionales más altos en materia de inversión y negocios.

Democracia y respeto al voto

El embajador también subrayó la importancia de proteger y fortalecer la democracia como base para el desarrollo institucional y económico de los países.

A su criterio, el principio fundamental de un sistema democrático es que la población tiene el derecho de elegir a sus gobernantes, y que esa decisión debe respetarse dentro de los marcos establecidos por la Constitución.

“Respetar la democracia es respetar la decisión del pueblo, la decisión que fue tomada en las elecciones”, explicó.

Según indicó, quienes resultan electos reciben un mandato para gobernar, pero ese poder tiene límites claros definidos por la ley y el marco constitucional.

El diplomático enfatizó que la legitimidad democrática proviene directamente de la voluntad ciudadana.

“Al final de cuentas, es el pueblo el que dirige y el que toma la decisión”, afirmó.

Jacques señaló que en una democracia no deben imponerse intereses de grupos económicos, del crimen organizado u otros actores, sino que debe prevalecer la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

En ese sentido, destacó la relevancia de las elecciones generales de 2023 en Guatemala, en las que la población eligió al presidente Bernardo Arévalo.

Según el embajador, ese proceso evidenció la importancia de respetar los resultados electorales y garantizar la transferencia legítima del poder.

“Por eso era tan importante respetar el voto de la población y dar el poder a quien ganó las elecciones democráticamente, sin intentar influir o quitarle ese poder”, señaló.

El diplomático reiteró que Canadá mantiene interés en acompañar a Guatemala en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas y el respeto al estado de derecho, elementos que —según afirmó— también contribuyen a generar confianza para la inversión y el desarrollo económico.

Agenda cultural por los 65 años

En el marco del 65 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Guatemala y Canadá, la embajada canadiense prepara una serie de actividades culturales y académicas durante 2026.

El embajador Olivier Jacques explicó que estas iniciativas buscan no solo conmemorar más de seis décadas de cooperación entre ambos países, sino también acercar la cultura canadiense a los guatemaltecos y fortalecer los vínculos entre las sociedades.

Entre las actividades previstas se incluyen eventos culturales, encuentros académicos y espacios de diálogo sobre temas de interés común, además de iniciativas relacionadas con la promoción del idioma francés, uno de los dos idiomas oficiales de Canadá.

Durante marzo, por ejemplo, la embajada impulsa una agenda dedicada a la francofonía, con actividades culturales y gastronómicas organizadas en colaboración con la Alianza Francesa, así como presentaciones de poesía y eventos abiertos al público.

Jacques destacó que la promoción del idioma francés forma parte de los esfuerzos por fortalecer el intercambio cultural y educativo con Guatemala.

“Invitamos a los guatemaltecos a interesarse en aprender francés, uno de los idiomas más hablados en el mundo”, señaló.

El diplomático agregó que las actividades conmemorativas del aniversario se desarrollarán a lo largo del año e incluirán también iniciativas en los ámbitos comercial, académico y político, con el objetivo de reflexionar sobre el futuro de la relación bilateral.

Visas y Mundial 2026

En el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que Canadá organizará junto con Estados Unidos y México, el gobierno canadiense también prevé medidas para agilizar algunos trámites migratorios para los visitantes que planeen asistir al torneo.

El embajador explicó que Canadá ha implementado mecanismos para acelerar el procesamiento de visas para quienes deseen viajar al país durante el evento, aunque aclaró que no se trata de un canal especial distinto al proceso habitual.

“Normalmente el trámite puede tardar hasta dos meses, pero para la FIFA hemos hecho esfuerzos para acelerar el proceso”, indicó.

El diplomático recomendó a los guatemaltecos interesados en asistir a los partidos que se disputarán en Toronto y Vancouver iniciar con anticipación su solicitud de visa para evitar contratiempos de última hora.