Estados Unidos celebra 250 años de independencia entre fuegos artificiales, desfiles y una ola de calor

Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su independencia y conmemora la firma de la Declaración de Independencia del Reino Unido, en Filadelfia, el 4 de julio de 1776.

Los estadounidenses festejan con fuegos artificiales, desfiles y conciertos en todo el país.

Horas antes de comenzar, el Desfile del Día de la Independencia fue cancelado en Washington debido a las altas temperaturas registradas este 4 de julio.

Según el National Park Service, organizador del evento, este fue cancelado debido a una advertencia por calor extremo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, informó Univision.

La ola de calor también afecta desde hace varios días los servicios de transporte y la red eléctrica en Washington.

La Great American State Fair también registró baja afluencia, presuntamente por las condiciones climáticas. La actividad concluyó el 3 de julio, luego de que 44 visitantes sufrieran afecciones asociadas al calor.

🌡️ Here are the latest Key Messages for the extreme heat affecting the eastern U.S. through the Independence Day weekend. Relief from the heat arrives next week. pic.twitter.com/tJOfCvh3OL — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) July 4, 2026

La cadena estadounidense NBC informó que 11 personas fueron trasladadas al hospital, siete de ellas en estado crítico.

"Somos el pueblo más libre del mundo, tenemos la Constitución más justa y duradera del mundo y somos la nación más poderosa del mundo", dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde el Monumento Nacional del Monte Rushmore, en Dakota del Sur.

Además, presentó la fundación de Estados Unidos como "un acontecimiento único en la historia de la humanidad".

También se refirió en su discurso a las recientes ofensivas estadounidenses. "Derrotamos a Venezuela en un día y le dimos una paliza tremenda a Irán. Se mueren por llegar a un acuerdo, tienen muchísimas ganas de pactar. Les dimos una semana de tregua por un funeral", aseveró.

.@POTUS: "For 250 years, the entire world has looked to our country, and been inspired by the leaps of progress, feats of strength, and acts of selflessness, faith, and hope that could only have happened right here.



Two years ago, we were laughed at, mocked, and a nation in… pic.twitter.com/o7R0zLx3xI — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 4, 2026

"Esto no es un final, es el comienzo de la edad dorada de América", concluyó.

La ola de calor amenaza los festejos por los 250 años de Estados Unidos. Según los meteorólogos, las altas temperaturas afectarán Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Ohio, Indiana, Michigan, Georgia, Tennessee, Carolina del Norte, Kentucky, Virginia Occidental, Virginia, Maryland, Alabama y Misisipi.

Ciudades como Washington y Nueva York tenían previstas celebraciones como desfiles militares, festivales, conciertos al aire libre y espectáculos de fuegos artificiales.

"La seguridad y el bienestar de todos los asistentes siguen siendo nuestra máxima prioridad al celebrar este histórico 250 aniversario de la Independencia", insistió Freedom 250, entidad impulsada por la Casa Blanca para organizar los eventos en la capital.

WOW: This is the line to get into Freedom 250’s Great American State Fair.



It’s currently 100 degrees in Washington DC.



Insane 🇺🇸 pic.twitter.com/lWTORvPJic — Benny Johnson (@bennyjohnson) July 4, 2026

En Washington se instalaron estaciones de agua potable, puestos médicos y grandes ventiladores para quienes asistan a los festejos en la Explanada Nacional.

En Nueva York se lleva a cabo una gran exhibición naval y aérea, con grandes veleros de todo el mundo, y están previstos los tradicionales fuegos artificiales por la noche.

El buque escuela español Juan Sebastián de Elcano participó en los festejos en el río Hudson. Es el tercer gran velero más grande del mundo y tiene casi cien años.

"Es algo muy estadounidense marcar 250 años de historia de Estados Unidos exhibiendo el poder de nuestras fuerzas navales y aéreas para que lo vea el mundo", dijo el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, a bordo del buque de asalto USS Kearsarge, en el puerto de Nueva York.

"1776 was not an accident. The patriots of that era understood themselves to be heirs to an older civilization who would carry it forward," says @VP in New York.



"It’s no surprise that when Washington's soldiers first heard the Declaration 250 years ago, they understood… pic.twitter.com/jcw5IyVqP0 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 4, 2026

En Filadelfia, las autoridades limitaron el horario de funcionamiento de la zona de aficionados del Mundial 2026 antes del partido entre Paraguay y Francia. Además, cancelaron fiestas callejeras, según la prensa local, tanto de carácter deportivo como patriótico.

A su vez, unos 180 mil hogares permanecían este sábado sin electricidad en Nueva Jersey debido a una fuerte tormenta que dañó infraestructura, incluida la red ferroviaria, que sufre interrupciones por la caída de árboles y cables.

Unos 20 minutos antes del partido entre Canadá y Marruecos, en Houston, Texas, se colocó una manta con el número 250 y barras y estrellas en el centro del estadio.

Maia Rodríguez, integrante de la Guardia Ceremonial de la Armada de Estados Unidos, entonó el himno estadounidense.

"¡Feliz 4 de julio!", se leyó en las pantallas gigantes del estadio de Houston, con capacidad para 68,777 espectadores.

Líderes mundiales felicitan a Estados Unidos

Guatemala, por medio de su embajada y del Ministerio de Relaciones Exteriores, conmemora el Día de la Independencia de Estados Unidos.

"Su legado trasciende fronteras: ha sido fuente de inspiración recurrente en los procesos constituyentes de distintos países y épocas. Comienza con un principio que ha inspirado a Guatemala a lo largo de su historia: que todas las personas son creadas iguales, dotadas de derechos inalienables, entre los cuales se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad", señala la misión diplomática guatemalteca.

Guatemala felicita a Estados Unidos y reafirma su compromiso con los lazos de amistad que unen a ambos pueblos desde hace más de 177 años.

Embajada de Guatemala felicita a Estados Unidos en el aniversario de su Independencia y reafirma los lazos de amistad bilateral.https://t.co/rOh0sGAtPF — Embajada de Guatemala en Estados Unidos de América (@EmbaGuateUSA) July 4, 2026

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, también felicitó a Estados Unidos y destacó que fuegos artificiales japoneses darán un "toque festivo" a las celebraciones, además de la donación de 250 cerezos a Washington.

El presidente ruso, Vladimir Putin, también felicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la independencia de Estados Unidos.

"La firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos no solo marcó el inicio de su Estado, sino que también se convirtió en un hito importante en la historia mundial. Rusia apoyó entonces incondicionalmente a los colonos norteamericanos en su lucha por la libertad del dominio británico", señala el mensaje publicado en la página web del Kremlin.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también felicitó a sus "amigos en Estados Unidos" por medio de X.

"Hoy nos unimos a nuestros amigos estadounidenses para celebrar los 250 años de independencia (...) La Estatua de la Libertad sigue siendo el símbolo perdurable de esa amistad duradera. Por eso, esta noche, los fuegos artificiales iluminarán los cielos a ambos lados del Atlántico", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por medio de un mensaje en redes sociales.

Happy 250th birthday to all my friends in the USA! 🇺🇸 — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 4, 2026

El rey Carlos III del Reino Unido aseguró, por medio de una carta publicada en la página web de la Casa Real, que "a través de siglos de desafíos y logros compartidos, nuestras naciones han forjado una relación basada en la amistad, la confianza y la creencia en la libertad, el Estado de derecho y la dignidad de todas las personas", con motivo del 250 aniversario de la independencia del país norteamericano.

Today, we join our American friends in celebrating 250 years of independence.



The Declaration of Independence gave birth to a new nation founded on the ideals of liberty and the pursuit of happiness.



For 250 years, our transatlantic partnership has been shaped by our shared… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 4, 2026

Trump planea pronunciar un discurso ante simpatizantes durante el Día de la Independencia en la Explanada Nacional de Washington, el parque que conecta el Capitolio con el Monumento a Lincoln, en un espectáculo que incluirá pirotecnia y el sobrevuelo de aviones de combate.