Trump dice que “renegociará pronto” el tratado comercial trilateral con México y Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, valoró positivamente este martes el tratado comercial trilateral con Canadá y México, el TMEC, aunque dijo que sus socios no lo han respetado y recordó que se "renegociará muy pronto".

"(El TMEC) ha sido muy efectivo y sigue siendo muy efectivo, pero la gente tiene que respetarlo. Y eso ha sido un problema. La gente no lo ha respetado", explicó Trump en el Despacho Oval durante un encuentro con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

"Como saben, caduca bastante pronto. Y se renegociará muy pronto", añadió el presidente estadounidense, antes de añadir que el actual tratado comercial, cuya negociación impulsó Trump en su primer mandato (2017-2021), supone una mejora con respecto al anterior acuerdo, el TLCAN, que ha criticado repetidamente.

El TMEC, rubricado en 2018 y en vigor desde 2020, deberá ser revisado obligatoriamente antes de julio de 2026, tal y como estipularon los tres países firmantes.

Trump dijo que el TMEC es "un acuerdo de transición" y que "fue un paso muy positivo con respecto al TLCAN", que calificó como "el peor acuerdo comercial en la historia de nuestro país, probablemente en la historia del mundo".

Pres. Trump on Canada becoming 51st state: We're not going to be discussing that, unless somebody wants to discuss that...it really would be a wonderful marriage.



Canadian PM Carney: There are some places that are never for sale...it's not for sale. It won't be for sale, ever. pic.twitter.com/axZSwbeO9C