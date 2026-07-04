Mientras Trump preside el escenario número 250, los demócratas ofrecen su visión del patriotismo

Las celebraciones del 250 aniversario de este fin de semana han adquirido tintes de lucha partidista, con el presidente Donald Trump situándose en el centro de los eventos de la capital al promocionar exhibiciones militares, música patriótica y fuegos artificiales que adornan el "mitin de Trump más espectacular de todos". Las fastuosas festividades han puesto a los demócratas, considerados durante mucho tiempo el partido menos abiertamente patriótico, en un aprieto. Quieren mostrar su oposición a Trump sin parecer reacios a celebrar a Estados Unidos. Muchos líderes demócratas han respondido haciendo hincapié en las celebraciones estatales (exposiciones en museos, ceremonias de naturalización y proyectos de servicio comunitario) y recurriendo a una retórica que intenta promover su definición de patriotismo como contrapunto a la de Trump.

“Este es el momento para que los demócratas dejen de ceder la bandera, dejen de ceder el patriotismo a otro partido político, porque el patriotismo… es algo que nos pertenece a todos”, dijo el gobernador de Maryland, Wes Moore (demócrata), en una entrevista. Moore, veterano militar y posible candidato presidencial, hablará hoy en la sede del gobierno estatal de Maryland en Annapolis, a 48 kilómetros del mitin de Trump en Washington D.C. Ha estado intentando animar a su partido a vincular el simbolismo patriótico con temas más profundos como el sacrificio, la igualdad y ayudar a Estados Unidos a estar a la altura de sus ideales.

Pero los demócratas discrepan sobre cómo definir el patriotismo. Algunos se centran en la gobernanza democrática frente a lo que consideran la agenda antidemocrática de Trump. Otros han instado a los estadounidenses a reconsiderar la esclavitud y la desigualdad, para estar a la altura de la visión que el país proclama. Una tercera vía vincula el patriotismo con un mensaje económico que refleja la retórica del partido de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año. Durante décadas, los republicanos han intentado erigirse en símbolos de patriotismo y unidad nacional, asociándose con la bandera estadounidense, el himno nacional y las fuerzas armadas.

Según una encuesta de YouGov de junio, solo el 18% de los estadounidenses considera al Partido Demócrata como "muy patriótico", frente al 31% que opina lo mismo de los republicanos. En la era Trump, los republicanos también han tachado de antipatrióticos los debates sobre injusticias históricas, lanzando otra bomba política contra lo que, según ellos, es la obsesión de los demócratas con la política identitaria. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro (demócrata), otro posible aspirante a la presidencia, aboga por afrontar directamente este tipo de ataques. “No creo que sea patriótico blanquear nuestra historia como lo hace Donald Trump, ni arrebatar las libertades individuales a las personas como él lo hace habitualmente”, dijo en una entrevista. “Prefiero ver esto de otra manera… tratar a todas las personas con dignidad y respeto”.



Shapiro acusó a Trump de politizar la celebración nacional, pero afirmó que, como gobernador, está uniendo a la gente con los eventos de Pensilvania. Shapiro declinó enviar una delegación a la Gran Feria Estatal Americana en el National Mall, alegando el costo de US$700 mil para participar en lo que él denominó "la feria de Trump", y añadió que el patriotismo no le pertenece al presidente. “Nuestras celebraciones aquí no girarán en torno a ningún partido ni a ninguna persona en particular”, dijo. “La gente tendrá un momento para reflexionar sobre nuestra historia y reafirmar su compromiso con el trabajo que tenemos por delante”.

Sin embargo, los demócratas están cayendo en una trampa al boicotear los eventos de Trump, dijo John Brabender, un estratega republicano que trabajó como consultor de medios para la campaña de Trump. “Hubiera sido más inteligente decir: ‘Miren, puede que no estemos de acuerdo con el presidente en muchas cosas, pero seguimos creyendo que Estados Unidos es el país más fuerte y mejor del mundo, y pensamos que deberíamos aprovechar este momento para unirnos y compartir todo lo que tenemos en común’”, dijo Brabender. “En lugar de decir: ‘Me retiro’”. Matt Gorman, otro estratega republicano, acusó a los demócratas de aprovechar el patriotismo en los años electorales y luego comportarse como malos perdedores cuando no están al mando.

Según Gorman, los demócratas estarían celebrando con entusiasmo si Kamala Harris hubiera sido elegida en el 2024. Añadió que no pueden separar su decepción por no estar en el poder del orgullo por su país. Los demócratas, sin embargo, argumentan que los republicanos están describiendo una versión del patriotismo que ya no se corresponde con la visión que muchos estadounidenses tienen de su país. El patriotismo debería centrarse en defender la Constitución y preocuparse por el bienestar de la nación, en lugar del patriotismo machista de Trump, del tipo "vamos a patearles el trasero a todos", afirmó la encuestadora demócrata Anna Greenberg.



La presidencia de Trump ha cambiado el debate, argumentó, y muchos demócratas ahora ven el patriotismo desde la perspectiva de los derechos constitucionales, el debido proceso y las instituciones democráticas. Según el estratega demócrata John Anzalone, principal encuestador de la campaña presidencial de Joe Biden en el 2020, los votantes vinculan cada vez más el patriotismo con la seguridad económica y el sueño americano, en lugar de con la bandera y otros símbolos. “Son patriotas, entienden de dónde provienen sus valores en lo que respecta a nuestro país y su fundación, pero sienten que los políticos les han fallado en lo que respecta al sueño americano en el aspecto financiero y a ese nivel de patriotismo”, dijo.

Rebecca Bennett, una ex piloto de helicóptero de la Armada que se postula para el Congreso en un distrito electoral clave de Nueva Jersey, está aprovechando un mensaje similar. Durante su campaña electoral, describe su vida como "una versión del sueño americano" y habla de patriotismo en forma de ROTC, la Ley de Reajuste para Veteranos (GI Bill) y un préstamo del Departamento de Asuntos de Veteranos que ayudó a su familia a comprar una casa. “Cuando amas algo, luchas por ello”, dijo Bennett en una entrevista. Los republicanos han utilizado el patriotismo como arma durante décadas: Richard Nixon durante la guerra de Vietnam y Ronald Reagan durante la Guerra Fría. George H. W. Bush convirtió la bandera en un elemento central de su campaña de 1988.

Los demócratas han sido acusados ​​con frecuencia de no ser suficientemente patriotas, incluido Barack Obama por su decisión de usar un pin con la bandera. Sin embargo, los demócratas argumentan que Trump ha distorsionado las reglas del juego al vincular cada vez más el patriotismo con la lealtad personal. “Aún se puede amar al país y desear que sea aún más perfecto, tal como lo imaginaron nuestros Padres Fundadores”, dijo Rosie Rios, designada por Biden como presidenta de America 250, una iniciativa financiada por el Congreso para conmemorar el 25 aniversario de la nación. El 4 de julio “debería centrarse en los valores estadounidenses comunes que nos unen, como la comunidad, el servicio y la innovación”.