¿Trump dará la copa con Infantino? Así será la entrega del trofeo del Mundial 2026 en EE. UU.

Fútbol Internacional

¿Trump dará la copa con Infantino? Así será la entrega del trofeo del Mundial 2026 en EE. UU.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio más detalles de cómo será la entrega del trofeo del Mundial 2026 el próximo 19 de julio en Nueva York.

|

time-clock

Sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa el sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este 23 de junio que él, junto con el presidente de EE. UU., Donald Trump, asistirá a la final del Mundial 2026 y participará en la entrega del ansiado trofeo.

Durante una entrevista en el programa "Fox & Friends", Infantino agregó que él y Trump compartirán el palco durante la final del 19 de julio en el estadio MetLife, en la Ciudad de Nueva York.

"Estaremos juntos con el presidente, disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos", afirmó el presidente de la FIFA.

Las declaraciones de Infantino se producen cuando el mandatario estadounidense no ha sido visto en ningún partido del Mundial 2026.

LECTURAS RELACIONADAS

FOTODELDÍA EVIAN-LES-BAINS (Francia), 15/06/2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, llega al Hotel Royal antes de la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia, este lunes. La 52.ª Cumbre del G7 se celebra en Évian-les-Bains del 15 al 17 de junio de 2026. EFE/ Yoan Valat

¿EE. UU. pagará US$300 millones a Irán? Esto dijo Trump sobre el acuerdo

chevron-right
Vozinha Cabo Verde

Tras perderse el debut: La madre de Vozinha obtiene visa para verlo jugar en la Copa Mundial

chevron-right

Sin embargo, Trump sí entregó el trofeo del Mundial de Clubes el pasado 13 de julio, en un partido que también se disputó en la Ciudad de Nueva York.

En aquella ocasión, el mandatario entregó el trofeo al Chelsea tras la victoria del conjunto inglés sobre el Paris Saint-Germain.

Entonces, Trump fue abucheado por algunos aficionados y permaneció junto a los futbolistas mientras levantaban el trofeo y celebraban, para sorpresa de los integrantes del equipo londinense.

La relación entre Trump e Infantino se ha estrechado en los últimos años. El presidente de la FIFA ha visitado en varias ocasiones la Casa Blanca y ha definido al mandatario estadounidense como un "amigo cercano".

Lea también:“Yo tampoco los pagaría”: Trump critica los precios de boletos para la Copa Mundial del 2026







ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Deportes para hispanos Donald Trump  Gianni Infantino Mundial 2026 Mundial 2026 Viral Nueva York 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM