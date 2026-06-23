¿Trump dará la copa con Infantino? Así será la entrega del trofeo del Mundial 2026 en EE. UU.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este 23 de junio que él, junto con el presidente de EE. UU., Donald Trump, asistirá a la final del Mundial 2026 y participará en la entrega del ansiado trofeo.

Durante una entrevista en el programa "Fox & Friends", Infantino agregó que él y Trump compartirán el palco durante la final del 19 de julio en el estadio MetLife, en la Ciudad de Nueva York.

"Estaremos juntos con el presidente, disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos", afirmó el presidente de la FIFA.

Las declaraciones de Infantino se producen cuando el mandatario estadounidense no ha sido visto en ningún partido del Mundial 2026.

Sin embargo, Trump sí entregó el trofeo del Mundial de Clubes el pasado 13 de julio, en un partido que también se disputó en la Ciudad de Nueva York.

FIFA President Gianni Infantino confirmed on Tuesday that President Trump will join him in presenting the trophy to the World Cup winning team at the final match in New Jersey on July 19.



Infantino made the remarks on "Fox and Friends" on Tuesday, saying that the two would… pic.twitter.com/SdKRwlz6HI — CBS News (@CBSNews) June 23, 2026

En aquella ocasión, el mandatario entregó el trofeo al Chelsea tras la victoria del conjunto inglés sobre el Paris Saint-Germain.

Entonces, Trump fue abucheado por algunos aficionados y permaneció junto a los futbolistas mientras levantaban el trofeo y celebraban, para sorpresa de los integrantes del equipo londinense.

Will President Trump hand out the World Cup trophy? FIFA President Gianni Infantino clears up the rumors, confirming a joint presentation at the final.



FIFA PRES: "We will be together with the president enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course,… pic.twitter.com/MEib0K552M — FOX & Friends (@foxandfriends) June 23, 2026

La relación entre Trump e Infantino se ha estrechado en los últimos años. El presidente de la FIFA ha visitado en varias ocasiones la Casa Blanca y ha definido al mandatario estadounidense como un "amigo cercano".

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