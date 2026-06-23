Fútbol Internacional
¿Trump dará la copa con Infantino? Así será la entrega del trofeo del Mundial 2026 en EE. UU.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio más detalles de cómo será la entrega del trofeo del Mundial 2026 el próximo 19 de julio en Nueva York.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa el sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. (Foto Prensa Libre: EFE)
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este 23 de junio que él, junto con el presidente de EE. UU., Donald Trump, asistirá a la final del Mundial 2026 y participará en la entrega del ansiado trofeo.
Durante una entrevista en el programa "Fox & Friends", Infantino agregó que él y Trump compartirán el palco durante la final del 19 de julio en el estadio MetLife, en la Ciudad de Nueva York.
"Estaremos juntos con el presidente, disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos", afirmó el presidente de la FIFA.
Las declaraciones de Infantino se producen cuando el mandatario estadounidense no ha sido visto en ningún partido del Mundial 2026.
Sin embargo, Trump sí entregó el trofeo del Mundial de Clubes el pasado 13 de julio, en un partido que también se disputó en la Ciudad de Nueva York.
En aquella ocasión, el mandatario entregó el trofeo al Chelsea tras la victoria del conjunto inglés sobre el Paris Saint-Germain.
Entonces, Trump fue abucheado por algunos aficionados y permaneció junto a los futbolistas mientras levantaban el trofeo y celebraban, para sorpresa de los integrantes del equipo londinense.
La relación entre Trump e Infantino se ha estrechado en los últimos años. El presidente de la FIFA ha visitado en varias ocasiones la Casa Blanca y ha definido al mandatario estadounidense como un "amigo cercano".
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