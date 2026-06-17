Tras perderse el debut: La madre de Vozinha obtiene visa para verlo jugar en la Copa Mundial

Durante la tarde de este 17 de junio, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, aseguró que la madre del portero de la selección de Cabo Verde, Josimar Dias, más conocido como Vozinha, podrá obtener una visa para ingresar al país a tiempo y presenciar el segundo partido de su hijo.

Luego del sorpresivo empate que los Tiburones Azules consiguieron el pasado lunes 15 de junio ante la selección de España en Atlanta, Georgia, Vozinha se convirtió en uno de los héroes de la Copa Mundial del 2026, y su equipo ya se prepara para enfrentar a la escuadra de Uruguay el próximo domingo 21 de junio en Miami, Florida.

"Es un privilegio anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener la visa a tiempo para asistir al partido contra Uruguay. Se han eximido todas las tasas, conforme a la normativa oficial, y ya se organizan los preparativos del viaje para que ambos se reúnan en Miami", afirmó Jeffries, quien tiene ascendencia caboverdiana por línea materna.

Esto se debe a que, al término del primer y destacado encuentro que disputó Vozinha el lunes ante España, el guardameta de 40 años confesó a los medios estadounidenses que su madre no había podido obtener la visa para ingresar a tiempo a Estados Unidos y asistir al partido, disputado en el Mercedes-Benz Stadium, donde fue la gran figura.

La gran actuación de Vozinha

El político y abogado estadounidense Hakeem Jeffries alabó la actuación de Vozinha en el partido ante España, debido a que las atajadas del arquero caboverdiano fueron fundamentales para que su equipo, que debuta en un Mundial y es considerado el más débil del Grupo H, lograra un empate ante el vigente campeón de Europa.

"Los caboverdianos en Estados Unidos y en toda la diáspora han celebrado el coraje y la resiliencia de los Tiburones Azules, un equipo que partía como no favorito y que se ha unido a aficionados al futbol de naciones de todo el mundo", añadió el miembro de la Cámara de Representantes por un distrito congresional de Nueva York desde 2013.

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Frente a este escenario, Jeffries aseguró que, al enterarse de que la madre del arquero no pudo estar en Atlanta para presenciar el debut mundialista de su hijo, habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, y le pidió "que hiciera todo lo posible para garantizar que la madre de Vozinha pudiera asistir al próximo compromiso de Cabo Verde".

"Agradezco al secretario Rubio, a los funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, al Gobierno de Cabo Verde y a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) por haber colaborado para hacerlo posible", concluyó el congresista de 55 años, quien espera asistir al juego contra Uruguay en la urbe de Miami, Florida.

Vozinha: La sensación del Mundial

Vozinha se convirtió en la sensación del Mundial 2026 por sus atajadas clave en el empate ante España, una de las favoritas del torneo y de la que se esperaba una goleada sobre la selección africana. Sin embargo, el arquero acumuló siete atajadas en el impactante debut de Cabo Verde, que figura entre los países con menor cantidad de visas.

No obstante, el presidente estadounidense Donald Trump suspendió el pasado domingo 17 de mayo las fianzas de hasta US$15 mil (Q114 mil 360) para obtener una visa e ingresar a Estados Unidos para los poseedores de entradas de Cabo Verde, pero críticos africanos afirmaron que la medida llegó demasiado tarde para muchos aficionados.