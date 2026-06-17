¿A qué hora juega Colombia? La cuenta regresiva para el estreno de la Tricolor en el Mundial 2026

Más de tres mil aficionados colombianos se concentraron durante la mañana de este 17 de junio en el monumento Ángel de la Independencia, en la céntrica avenida Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, para alentar a la selección de Colombia, que este miércoles comienza su participación en la Copa Mundial del 2026 ante Uzbekistán.

A unas horas del debut de los Cafeteros contra Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, conocido anteriormente como Azteca, los colombianos tiñeron el emblemático sector con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera y del uniforme de la selección tricolor, que intentará aprovechar el empate de Portugal ante la República del Congo.

Con camisetas, banderas y tambores, los colombianos, que ya se veían en días previos por esa zona de la capital mexicana, decidieron salir a las calles de la metrópoli para hacer patente su júbilo por la presentación de su selección, que regresa a una Copa Mundial tras su ausencia en la edición de Catar del 2022, para la que no logró clasificar.

Adicionalmente, los aficionados colombianos, que cada tanto entonaban cánticos dedicados al equipo y a sus jugadores, abarrotaron el lugar, conocido por ser el sitio de festejo de los mexicanos tras los triunfos de su selección, que el pasado 11 de junio derrotó a Sudáfrica en el mismo escenario en el que jugará Colombia este miércoles.

¿A qué hora jugará Colombia?

La selección de Colombia debutará en la Copa Mundial del 2026 este miércoles 17 de junio a las 20.00 horas de Guatemala, en el Estadio Ciudad de México, contra la selección de Uzbekistán, que disputará su primera Copa del Mundo tras convertirse en una de las grandes revelaciones del futbol asiático gracias a su solidez defensiva.

Los Lobos Blancos, dirigidos por el director técnico italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en Alemania 2006, destacan por ser un bloque joven y disciplinado, de manera que en junio del 2025 hicieron historia al lograr su primera clasificación a una Copa del Mundo, tras priorizar el orden táctico y una presión intensa.

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El esquema de Uzbekistán suele basarse en una defensa férrea y contragolpes rápidos liderados por sus extremos, que priorizan el juego físico, por lo que la selección colombiana deberá imponer su vocación ofensiva y la posesión creativa para intentar frenar el estilo de juego de los uzbekos, basado en la velocidad por ambas bandas.

La presión de Colombia, combinada con su talento técnico, puede ser suficiente para que la Tri fortalezca la recuperación del balón y la efectividad en las jugadas a balón parado, tanto defensivas como ofensivas, donde jugadores de buen pie, como el exfutbolista del Real Madrid, James Rodríguez, destacan por su gambeta y visión de juego.

La confianza en Colombia

Durante la mañana de este 17 de junio, el defensa Santiago Arias y el delantero Luis Suárez expresaron su confianza en poder superar a Uzbekistán, un rival al que elogiaron por el uso de extremos veloces y laterales con vocación ofensiva para ejecutar golpes letales. Además, señalaron que el país cuenta con una de las hinchadas más fervientes.

Sin embargo, luego de entrenar en las instalaciones del Club América, al sur de la capital mexicana, donde Colombia cerró su preparación para su primer partido de este Mundial en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Azteca, la selección colombiana espera igualar la hazaña de Brasil 2014, cuando llegó a los cuartos de final.