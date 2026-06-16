Video: Así fueron los goles de Mbappé para darle la victoria a Francia contra Senegal en el Mundial

La selección de Francia se impuso este martes 16 de junio a Senegal por 3-1 tras una buena segunda mitad, en la que el astro Kylian Mbappé desatascó un partido espeso para los galos, que en la primera parte evidenciaron falta de ideas en el centro del campo, pero también la pólvora que tienen en ataque con el atacante del Real Madrid.

Mbappé adelantó a los galos con un buen disparo cruzado tras un pase de Michael Olise para anotar su decimotercer gol en un Mundial. Posteriormente, Bradley Barcola marcó el segundo y, tras un final alocado en el que Ibrahim Mbaye descontó, el delantero merengue volvió a anotar para asegurar la victoria de la subcampeona del mundo.

Con esta última anotación, Mbappé igualó al alemán Gerd Müller, con 14 goles en Copas del Mundo, y quedó solo por detrás del teutón Miroslav Klose, con 16 anotaciones, y del brasileño Ronaldo Nazário, con 15. Por ello, todo parece indicar que la estrella del Madrid se convertirá muy pronto en el máximo goleador de la historia del torneo.

Ante este escenario, el director técnico francés, Didier Deschamps, no se guardará nada en los próximos dos partidos de la fase de grupos y seguramente alineará al tridente formado por Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Kylian Mbappé, en busca de la tercera estrella mundialista para la selección de Francia, subcampeona en el 2022.

El show de Mbappé en Nueva Jersey

Francia se hizo con la posesión desde el primer minuto y Mbappé trató de conectar con el resto del equipo mientras trataba de neutralizar cualquier posible transición senegalesa. Fue entonces cuando Aurélien Tchouaméni se incrustó entre los centrales para ayudar en la salida del balón y permitir que los laterales se incorporaran al ataque.

Desafortunadamente para los dirigidos por Deschamps, la primera media hora de juego mostró a una selección de Francia espesa y más conservadora de lo esperado. Sin embargo, tras el descanso, los galos pisaron el acelerador y Dayot Upamecano comenzó a conectar pases venenosos con Desiré Doué, quien continuó insistiendo en ataque.

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Mbappé finalmente apareció en el minuto 57, en una jugada por la derecha en la que estuvo a punto de provocar un penalti tras una entrada de Sadio Mané que el árbitro no sancionó. No obstante, unas jugadas después llegó por fin el gol del atacante del Real Madrid, que definió de primera y cruzado tras una gran asistencia de Michael Olise.

Los senegaleses no encontraban la manera de empatar y, en una contra magistralmente ejecutada por Bradley Barcola, quien acababa de ingresar al terreno de juego, Francia marcó el segundo gol en el minuto 82. De esta forma, todo parecía indicar que el partido finalizaría 2-0 y que los primeros puntos del grupo serían para los galos.

Mbappé: Máximo goleador histórico de Francia

Kylian Mbappé se convirtió este 16 de junio en el máximo goleador de la historia de Francia tras anotar dos goles ante Senegal en el partido que cerró la primera jornada del Grupo I del Mundial, ya que, tan solo un minuto después de que los senegaleses descontaran, el astro del Real Madrid sacó un potente disparo para sentenciar el encuentro.

El delantero francés suma ahora 58 goles con la selección de Francia en 99 partidos, con lo que superó a Olivier Giroud, quien marcó 57 tantos en los 137 encuentros que disputó con los Bleus. Ante este escenario, el próximo récord que buscará el exjugador del París Saint-Germain será el de máximo goleador de las Copas del Mundo.