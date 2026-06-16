Luca Zidane y su máscara: ¿Por qué el hijo de la leyenda francesa jugará el Mundial con Argelia?

El exjugador francés Zinedine Zidane, considerado uno de los mejores de su época y uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, solo enfrentó una vez al argentino Lionel Messi, en un clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, en el que acabó destacando el brasileño Ronaldinho tras el 0-3 en el Estadio Santiago Bernabéu.

Su hijo mayor, Enzo Zidane, también jugó solo una vez contra la Pulga, en el 2017, cuando el centrocampista militaba en el Alavés. Sin embargo, en esta Copa Mundial 2026 podría haber un tercer Zidane frente a Lionel Messi: Luca, el portero de Argelia, que será el primer rival de la vigente campeona en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Debido a que Luca nació en la ciudad de Marsella, Francia, el 13 de mayo de 1998 (dos meses antes de que su padre se coronara campeón del mundo), el guardameta jugó con la selección francesa en las categorías inferiores. Sin embargo, posteriormente decidió representar al cuadro de Argelia para jugar con el país de sus abuelos paternos.

El 19 de septiembre del 2025 fue autorizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para jugar con Argelia e hizo su debut en octubre de ese mismo año en un partido de clasificación para el Mundial del 2026 contra Uganda, en el que encajó un gol, de manera que fue convocado para participar en esta Copa del Mundo.

Luca Zidane devuelve el apellido de su padre a la Copa Mundial

El destino de la Copa Mundial 2026 ha querido regalarnos una de las conexiones familiares más poéticas del futbol moderno, ya que, exactamente dos décadas después de que el legendario Zinedine Zidane se despidiera de las canchas en la final de Alemania 2006, su ilustre apellido vuelve a inscribirse con letras de oro en la Copa del Mundo.

A sus 28 años, el actual guardameta del Granada, Luca Zidane, saltará al terreno de juego para defender la portería de la selección de Argelia en su estreno mundialista frente a Argentina y, dadas las circunstancias, este paso estuvo firmemente respaldado por los lazos de sangre y las profundas raíces de sus abuelos paternos, Smail y Malika.

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El gran Zinedine Zidane se despidió con una polémica final ante Italia el 9 de julio del 2006, en Berlín. Sin embargo, aunque aquel día Zizou marcó el gol francés del empate, luego fue expulsado por aquel cabezazo a Marco Materazzi en la prórroga, y la selección italiana ganó en los penaltis, por lo que el francés fue señalado como culpable.

Veinte años después, el apellido Zidane volverá a la historia mundialista con Luca, quien aprovechó la ascendencia argelina de su padre para, desde hace nueve meses, jugar con Argelia y convertirse en el guardameta titular frente a la Albiceleste de Lionel Messi y compañía, que está preparada para acelerar el ímpetu de la campeona del mundo.

¿Por qué Luca Zidane usa una máscara?

El arquero Luca Zidane se ha ganado un lugar importante en la selección argelina y suele captar miradas por un detalle particular de su apariencia: una máscara protectora que utiliza durante los partidos. Esto se debe a una fractura facial que sufrió en la mandíbula y el mentón a finales de abril, durante un partido entre el Granada y el Almería.

La lesión casi lo obliga a perderse la Copa Mundial del 2026, pero el exguardameta del Rayo Vallecano decidió someterse a una cirugía rápida para asegurar la consolidación ósea y utiliza este implemento especial para proteger la zona afectada y seguir compitiendo con Argelia contra los cuadros de Argentina, Jordania y Austria.