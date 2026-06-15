¿Cuándo juega Portugal? Cristiano Ronaldo busca levantar la primera Copa Mundial de su selección

Desde su debut mundialista, la selección de Portugal solo ha alcanzado las semifinales en dos ocasiones: en Inglaterra 1966 (hace 60 años), cuando terminó en el tercer lugar, con Eusébio como goleador del torneo, con nueve anotaciones, y en Alemania 2006 (hace 20 años), cuando finalizó en el cuarto puesto, con Maniche como figura.

Por lo tanto, los lusos llevan dos décadas sin superar los cuartos de final en una Copa del Mundo, pese a haber contado con la que es considerada la mejor selección portuguesa de la historia: la del 2016, que ganó la primera Eurocopa del país, pero que en las Copas Mundiales del 2014 y 2018 quedó eliminada en los octavos de final.

Ante esta situación, el portugués de 41 años, Cristiano Ronaldo, espera que su sexto, y probablemente último, Mundial sea el definitivo, por lo que el delantero del Al-Nassr confía plenamente en su equipo, que está plagado de estrellas como Bernardo Silva, Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, João Cancelo y Nuno Mendes, entre otros.

En el Mundial 2026, la Selección de los Escudos comparte el Grupo K con Uzbekistán, Colombia y la República del Congo, por lo que la escuadra europea es la favorita para quedarse con el primer lugar y avanzar cómodamente a los dieciseisavos de final, donde podría enfrentar al tercer lugar del Grupo D (Turquía, Australia, EE. UU. y Paraguay).

¿Cuándo juega Portugal?

El primer partido de Portugal en la Copa Mundial del 2026 será el próximo miércoles 17 de junio, cuando los lusos se midan a las 11.00 horas de Guatemala contra la República Democrática del Congo en el NRG Stadium, de Houston, Texas, donde los dirigidos por el entrenador Roberto Martínez intentarán comenzar con el pie derecho.

Posteriormente, el martes 23 de junio, a las 11.00 horas de Guatemala, también en el NRG Stadium de Houston, Texas, la selección portuguesa enfrentará a Uzbekistán, un equipo que destaca por su solidez defensiva, disciplina táctica y orden colectivo, debido a que es dirigido por el estratega italiano Fabio Cannavaro, excampeón del mundo.

Lea más: ¿Dónde queda Cabo Verde? El país que sorprendió a España en la Copa Mundial del 2026

Por último, el tercer partido de la fase de grupos será contra Colombia, el sábado 27 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, donde, a las 17.30 horas de Guatemala, el capitán y máximo goleador histórico de Portugal, Cristiano Ronaldo, intentará liderar a su país hacia el primer lugar del Grupo K, por delante de los cafeteros.

Los lusos no quedan eliminados en la fase de grupos de una Copa del Mundo desde la edición de Brasil 2014, hace más de una década, cuando fueron superados por Alemania y Estados Unidos. En esa ocasión, Portugal solo fue capaz de derrotar 2-1 a Ghana en la última jornada, pero no le alcanzó para avanzar a los octavos de final.

Portugal rinde homenaje a Diogo Jota en el Mundial

Los jugadores de la selección de Portugal rendirán homenaje en el Mundial del 2026 a su fallecido compañero Diogo Jota con una pulsera con el nombre del delantero, obsequiada por el primer ministro del país, Luís Montenegro. "Es algo que todos llevamos", reveló este 15 de junio Vitinha, durante una rueda de prensa en Miami, Florida.

La pulsera luce los colores verde y rojo de la bandera portuguesa, el símbolo de la Federación Portuguesa y los nombres de todos los convocados por Roberto Martínez, por un lado; mientras que, por el otro, se encuentra el de Jota. "La recibimos con mucho cariño y decidimos usarla todos", contó el director técnico español al frente de los lusos.