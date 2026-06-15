¿Dónde queda Cabo Verde? El país que sorprendió a España en la Copa Mundial del 2026

Durante la mañana de este lunes 15 de junio, la selección de Cabo Verde logró un inesperado empate contra la poderosa España en su debut en la Copa Mundial 2026, por lo que la imagen del arquero Vozinha llorando de emoción tras el final del juego se ha convertido en una de las más representativas de la Copa del Mundo en Norteamérica.

El estadio ubicado en Atlanta fue el escenario del choque entre una de las selecciones más modestas de este Mundial y el equipo español, al que las apuestas situaban como uno de los favoritos al título. Sin embargo, el cuadro africano logró defender su arco y neutralizar el talento ofensivo de España hasta conseguir un empate sin goles.

Muy pocas personas apostaban por Cabo Verde y, a pesar de que solo logró rescatar un empate en el recinto de Georgia, los seguidores de los Tiburones Azules lo celebraron como una victoria, dado que este fue el primer punto del cuadro africano en toda la historia de la Copa Mundial, conseguido contra una campeona del mundo.

Ante este escenario, Josimar Dias, más conocido como Vozinha, fue el jugador más valioso del partido, debido a que, a los 40 años, logró siete atajadas clave para mantener su arco invicto y frenar a figuras españolas como Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Aymeric Laporte, quienes se toparon con la mejor versión del guardameta caboverdiano.

¿Dónde queda Cabo Verde?

Cabo Verde es un país insular formado por diez islas volcánicas, situado en el océano Atlántico, frente a la costa noroeste de África. Por lo tanto, se encuentra a unos 460 kilómetros al oeste de Senegal y a 970 kilómetros al suroeste de las islas Canarias. A pesar de ello, su idioma es el portugués y su lengua nacional es el criollo caboverdiano.

Ante esta situación, tras su clasificación a la Copa del Mundo en octubre del 2025, Cabo Verde se convirtió en la tercera nación con menor población en clasificarse para una Copa Mundial, con 525 mil habitantes, solo por detrás de Islandia, que participó en la Copa Mundial del 2018, y Curazao, otra selección que clasificó para la edición del 2026.

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En el momento de clasificarse, Cabo Verde era también el país con menor superficie en clasificarse para una Copa del Mundo, pero poco después fue superado por Curazao. No obstante, las Panteras Negras del Caribe debutaron con una abultada derrota por 7-1 contra Alemania, mientras que los Tiburones Azules empataron contra España.

Esto se debe a que los caboverdianos en el extranjero, que son más numerosos que la población de las propias islas, constituyen una fuente muy importante de jugadores para la selección nacional. De hecho, la mayoría de los futbolistas internacionales actuales nacieron fuera de Cabo Verde, principalmente en Europa, aunque también en Asia.

Cabo Verde: Con la mente en Uruguay y Arabia

El seleccionador de Cabo Verde, Pedro Leitao Brito, mejor conocido como Bubista, destacó tras el empate sin goles contra España, en el primer partido de su historia en una Copa del Mundo, que su equipo jugó con “resiliencia”, la capacidad para adaptarse a situaciones adversas, traumas o tragedias, al igual que la población de este país.

"Significa todo para nuestro país. Siempre hemos dicho que queríamos que todo el mundo viera cómo juega nuestro equipo. Hemos mostrado valentía, jugando organizados y con resiliencia, un símil de nuestro país para superar todos los obstáculos", agregó Bubista, quien ya se prepara para enfrentar a Uruguay y Arabia Saudita.