Verificamos por usted: ¿Falleció un aficionado en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México?

En diversas redes sociales se viralizó la grabación de una presunta tragedia en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde un aficionado alemán de entre 50 y 60 años sufrió un infarto antes de ingresar al inmueble para presenciar el juego inaugural de la Copa Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, junto a otros 87 mil espectadores.

Conforme a lo expuesto en múltiples plataformas, la emoción por vivir una jornada histórica de futbol terminó en tragedia para un aficionado alemán que acudió al Estadio Ciudad de México para presenciar la ceremonia inaugural y el esperado partido que terminó con una victoria 2-0 de los mexicanos en el inicio de la Copa Mundial del 2026.

Los primeros reportes indicaban que el turista llegó a las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula con la misma ilusión que miles de aficionados que se dieron cita para presenciar el inicio de una de las celebraciones deportivas más esperadas. Sin embargo, mientras avanzaba por los accesos del exestadio Azteca, sufrió un paro cardiaco.

La emergencia médica ocurrió cerca de la Puerta Uno del Estadio Ciudad de México, específicamente en la Rampa Dos, y movilizó de inmediato a los paramédicos y personal de seguridad, debido a que el aficionado sufrió un infarto mientras ingresaba al recinto. Por ello, el turista alemán fue trasladado en ambulancia al hospital más cercano.

Infarto previo a la inauguración

En redes sociales se indicó que, al arribar al Hospital de Cardiología, el aficionado alemán fue reportado inicialmente como estable y quedó bajo observación médica. No obstante, poco después se informó sobre su presunto fallecimiento, aunque hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad o la edad exacta del extranjero.

Diversos internautas informaron que las autoridades mexicanas se mantienen en comunicación con representantes consulares de Alemania para realizar los trámites correspondientes y gestionar un eventual traslado del cuerpo a su país de origen, por lo que la noticia causó consternación entre los aficionados que ingresaron al estadio.

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La presunta muerte del aficionado alemán, que llegó al Estadio Ciudad de México con la ilusión de formar parte de la gran fiesta del futbol, generó comentarios de tristeza y solidaridad entre los seguidores de este deporte, conscientes de que en eventos de gran magnitud es común que aficionados recorran miles de kilómetros para poder asistir.

"El futbol suele reunir a personas de distintas nacionalidades, culturas y edades bajo una misma emoción. Lo que debía ser una celebración futbolera terminó convirtiéndose en un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, incluso en medio de los momentos más esperados", escribió uno de los usuarios en la plataforma de X.

Secretaría de Salud Pública de la CDMX

A pesar de las especulaciones en redes sociales, hasta las 18.30 horas de este jueves 11 de junio, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México aseguró que el hombre de nacionalidad extranjera se encuentra en estado crítico y no ha fallecido, por lo que personal del Instituto Nacional de Cardiología lo atiende de la mejor manera.

"Respecto del aficionado atendido en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, el Puesto de Mando del Sector Salud informa que un hombre de nacionalidad extranjera recibió atención en el lugar y fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología. Hasta el momento se encuentra en estado crítico", concluyó la Secretaría.