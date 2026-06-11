¿Quién es Julián Andrés Quiñones? El autor de la primera anotación de la Copa del Mundo del 2026

Anotar el primer gol de una Copa del Mundo es asegurarse de que el nombre quede inscrito junto al de otras figuras del futbol que también lo consiguieron, como Pelé en 1966, Jürgen Klinsmann en 1994, Philipp Lahm en el 2006, Marcelo en el 2014 y Enner Valencia en el 2022, entre otros protagonistas de la historia de las Copas Mundiales.

Eso fue lo que consiguió Julián Quiñones este 11 de junio al anotar el primer gol del Mundial 2026 al minuto 9 del partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, ya que la anotación representó el gol número 2 mil 721 en la historia del torneo, según cifras de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

El futbolista colombiano naturalizado mexicano, que juega como centrodelantero y milita en el Al-Qadisiyah Football Club de la Saudi Pro League, aprovechó una rápida recuperación de balón cerca del área rival, tras un error en la salida de Sudáfrica, y conectó un derechazo que adelantó a su equipo 1-0 frente a más de 87 mil espectadores.

"Estamos muy felices. Hace unos días la gente nos manifestaba su apoyo y hoy hemos retribuido en parte esa confianza, pero queremos más", declaró el atacante nacido hace 29 años en el sur de Colombia, quien obtuvo la nacionalidad mexicana en octubre del 2023, por lo que esta es su primera Copa del Mundo con la selección de México.

¿Quién es Julián Quiñones?

El nacido el 24 de marzo de 1997 en el municipio colombiano de Magüí Payán, Nariño, se convirtió en el autor del primer gol de la edición 23 de la Copa del Mundo, una anotación que encaminó a la selección de México hacia la victoria 2-0 sobre Sudáfrica, por lo que el delantero celebró este éxito colectivo, aunque aseguró que quiere más.

"Tenemos que presionar más al rival. Es un fundamento que vamos a trabajar para evitar libertades", declaró el delantero Julián Quiñones al término del primer partido del Grupo A que disputan las selecciones de Corea del Sur y Chequia, ya que la selección de México espera finalizar en la primera posición y avanzar a los dieciseisavos de final.

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El máximo artillero de la Liga saudí con el Al Qadisiyah, con 33 goles, marcó al minuto 9 del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, donde el remate del versátil jugador se filtró entre las piernas del guardameta Ronwen Williams y reavivó la ilusión de millones de mexicanos que esperan ver a su selección en las semifinales del torneo.

Por lo tanto, el exjugador de Tigres de la UANL afirmó que el equipo dirigido por el entrenador mexicano Javier Aguirre debe centrarse en los próximos días en trabajar más "la presión" para ganar los tres partidos de la fase de grupos y asegurar el primer lugar, con el objetivo de evitar a los rivales más fuertes del Mundial en la siguiente ronda.

De Colombia a México

Conforme a lo expuesto por la BBC, Julián Quiñones pasó de jugar descalzo y a escondidas de sus padres en su natal Colombia a naturalizarse mexicano y convertirse en el primer goleador del Mundial del 2026. Sin embargo, fue en Fútbol Paz, un equipo de Cali, donde comenzó a destacar y a llamar la atención de observadores internacionales.

El futbolista fichó por las categorías inferiores de Tigres en el 2015, después de que observadores lo detectaran en un torneo sub-17 en Colombia. Allí identificaron las características que siguen definiendo al atacante: potencia física, velocidad, regate y gol. Posteriormente obtuvo la nacionalidad mexicana y debutó con el Tri en el 2024.