Messi rompe el silencio antes del Mundial: Qué dijo sobre sus molestias y el debut de Argentina

La selección de Argentina disputó el pasado martes 9 de junio su último partido amistoso previo a su debut en la Copa Mundial del 2026, y el protagonista del triunfo albiceleste por 3-0 ante Islandia fue Lionel Messi, quien ingresó en la segunda mitad y, en tan solo dos minutos, anotó desde los once pasos y rompió un nuevo récord.

El gol del rosarino contra Islandia fue histórico y convirtió a Messi en el jugador más longevo en marcar con la camiseta de la Albiceleste, al superar al mítico Ángel Labruna, quien el 7 de julio de 1957 anotó con 38 años y 282 días, pero Leo lo consiguió a los 38 años y 350 días, a tan solo unas horas de disputar otra Copa Mundial como capitán.

"Tenía ganas de jugar un rato porque estaba con esa molestia desde que llegué. Estoy feliz e ilusionado como siempre. Me sentí muy bien, tenía ganas de arrancar e ir sacándome los miedos que te quedan cuando tenés la molestia, de poder jugar libre. Nos queda una semana para ponernos bien todos y llegar bien al debut", comentó Lio.

El astro argentino también aprovechó el final del encuentro contra Islandia para comentar sus sensaciones y mandarle un mensaje a la afición argentina: "Este grupo no los va a dejar tirados y lo demostró compitiendo con las mismas ganas y la misma ilusión de siempre. Es un grupo muy ganador que quiere más. Iremos paso por paso", agregó.

Messi: “Vamos a dejar todo”

"Este grupo se merece todo lo que le pasa. Lo vamos a intentar como lo hicimos siempre, que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo venimos haciendo todo este tiempo. A veces se da, a veces no, pero tenemos la suerte de los últimos años de tener resultados positivos", añadió en zona mixta el 10 de la Albiceleste.

"Es difícil, y cada vez cuesta más, pero nos acostumbramos a eso y acostumbramos a la gente a eso, y vamos a intentar repetirlo. Después se puede dar o no, es futbol. No tengan dudas de que les va a costar a los rivales ganarnos porque somos una selección muy competitiva", avisó el capitán de Argentina, que disputará su sexto Mundial.

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"Vamos, más juntos que nunca", concluyó Messi, quien regresó a la selección argentina tras dejar atrás una molestia física y demostró el impacto que puede tener en el terreno de juego a menos de 24 horas de que se inicie la Copa del Mundo 2026, donde la Albiceleste intentará conseguir el primer bicampeonato mundial de su historia.

La Pulga necesitó apenas unos minutos en el campo para convertirse en el protagonista del triunfo contra Islandia, dado que marcó el segundo gol de Argentina de penalti e inició la jugada de la tercera anotación, en la que demostró su habilidad y talento en cada intervención, reflejo de que la edad es solo un número para el astro rosarino.

El campeón está listo

A punto de cumplir 39 años, Lionel Messi necesitó 120 segundos en cancha para demostrar por qué sigue siendo uno de los mejores del mundo. Por lo tanto, el entrenador argentino Lionel Scaloni puede estar tranquilo, pues las sensaciones que deja la Pulga son positivas y el campeón mundial está listo para volver al mejor nivel.

La Scaloneta mostró su ADN, definido por la intensidad, la presión tras pérdida y el uso fundamental de un mediocampo con tres futbolistas de buen pie. Por ello, la filosofía táctica de Lionel Scaloni combina un fuerte compromiso colectivo y solidaridad defensiva con libertad creativa para los atacantes, principalmente para Leo Messi.