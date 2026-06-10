Inauguración de la Copa Mundial 2026: Fecha y horario para Guatemala, México, EE. UU. y Canadá

La Copa Mundial del 2026 está a menos de 24 horas de comenzar, por lo que millones de aficionados en todo el mundo ya cuentan los minutos para que el balón comience a rodar en el Estadio Ciudad de México el próximo jueves 11 de junio, cuando se enfrenten las selecciones de México y Sudáfrica en el compromiso inaugural.

Sin embargo, antes de que estas selecciones repitan el partido inaugural de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, los aficionados podrán disfrutar de la esperada ceremonia inaugural en la capital mexicana, ya que, por primera vez en la historia de los mundiales, habrá tres ceremonias inaugurales, una por cada sede: México, EE. UU. y Canadá.

La ceremonia inaugural estará dividida en tres actos debido a la naturaleza de esta inédita Copa del Mundo con tres organizadores. El primero se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Un día después se realizarán los de Canadá, en la ciudad de Toronto, y de Estados Unidos, en Los Ángeles, California.

El listado de artistas confirmados para la apertura en México incluye nombres que abarcan desde el pop latino hasta la música tradicional, pero la cantante y compositora colombiana Shakira será la figura central con la interpretación de Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026, que escribió con el productor discográfico nigeriano Burna Boy.

Inauguración de la Copa del Mundo 2026

La primera inauguración mundialista tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México el próximo jueves 11 de junio y está programada para comenzar a las 11.30 horas de Guatemala y México (10.30 horas en Los Ángeles, 12.30 horas en Chicago y 13.30 horas en Toronto), por lo que millones de personas podrán disfrutar del espectáculo.

Para este evento, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) confirmó las actuaciones de Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Ryan Castro, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, cuya presencia constituye un guiño al rival de la selección mexicana en el partido inaugural del Mundial.

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Un día después, el 12 de junio, Canadá celebrará su propia ceremonia inaugural en Toronto antes del encuentro entre la selección canadiense y Bosnia y Herzegovina. El espectáculo contará con figuras de la música local, como Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez y William Prince, además de invitados internacionales.

La ceremonia canadiense se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Canadá, ante más de 45 mil espectadores, y está programada para comenzar a las 12.00 horas de Guatemala y México (11.00 horas en Los Ángeles, 13.00 horas en Chicago y 14.00 horas en Toronto), ya que el juego marcará el inicio de la primera Copa Mundial en Canadá.

Desfiles y presentaciones

Ese mismo 12 de junio también será el turno de Estados Unidos, país que albergará la mayoría de los partidos del torneo, con 78 encuentros en 11 ciudades de su territorio. Allí, la ceremonia se realizará en Los Ángeles antes del debut de EE. UU. contra Paraguay, y el cartel estará encabezado por Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

La ceremonia inaugural de EE. UU. en California se llevará a cabo en el SoFi Stadium, un recinto multiusos con capacidad para casi 70 mil espectadores, y está programada para comenzar a las 17.30 horas de Guatemala y México (16.30 horas en Los Ángeles, 18.30 horas en Chicago y 19.30 horas en Toronto) e incluirá un espectáculo de luces.

No obstante, las tres inauguraciones compartirán algunos elementos tradicionales, como desfiles de banderas, actos protocolares y la exhibición del balón oficial del torneo, pero cada una tendrá una identidad visual y cultural propia, ya que la producción general está a cargo del italiano Marco Balic, responsable de ceremonias olímpicas.