Messi va por el bicampeonato argentino: ¿Qué selecciones han sido bicampeonas del mundo?

Para la Copa Mundial de Italia 1990, Argentina dejó escapar una oportunidad que no volvió a presentarse hasta 36 años después: el bicampeonato mundial. Esto se debe a que, tras conquistar el título en México 1986, la Albiceleste clasificó a una segunda final consecutiva, pero cayó 1-0 ante Alemania, a la que había derrotado 4 años antes.

Por lo tanto, más de tres décadas después de que Diego Maradona y Jorge Valdano tocaron la gloria en la Ciudad de México, Lionel Messi y Ángel Di María levantaron la tercera Copa del Mundo para la Albiceleste, lo que abrió la posibilidad de conseguir el bicampeonato mundial que se les escapó en el Estadio Olímpico de Roma, Italia.

A dos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, Argentina es considerada una de las principales candidatas para ganar el Mundial y, de acuerdo con ESPN, se ubica entre las cinco favoritas junto con potencias como Francia, España e Inglaterra, por lo que la Albiceleste tiene una probabilidad de triunfo que oscila entre el 16% y el 24%.

Sin embargo, conseguir un bicampeonato mundial no es una tarea sencilla, debido a que solo dos selecciones en la historia de las Copas del Mundo lo han conseguido: Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962). Por ello, Argentina buscará conquistar su cuarta estrella y unirse al reducido grupo de selecciones que han logrado este hito.

Las bicampeonas del mundo

Italia (1934 y 1938)

El primer equipo en lograr este hito fue Italia, que ganó de manera consecutiva las Copas del Mundo de 1934 (organizada en Italia) y 1938 (organizada en Francia), donde primero derrotó a la ahora desaparecida Checoslovaquia y, cuatro años después, a Hungría. Ambas bajo la dirección del entrenador italiano Vittorio Giuseppe Luigi Pozzo.

Vittorio Luigi Pozzo sigue siendo hasta hoy el único director técnico en la historia en ganar dos Copas del Mundo de forma consecutiva y, según sus propias palabras, lo consiguió gracias al liderazgo en la cancha de figuras históricas como Giuseppe Meazza, considerado uno de los mejores futbolistas del mundo durante la década de 1930.

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Brasil (1958 y 1962)

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la selección que sucedió a Italia fue Brasil, que ganó sus dos primeros mundiales de manera consecutiva en Suecia 1958 y Chile 1962, consolidando una de las épocas doradas más importantes en la historia del futbol internacional y dejando atrás de forma definitiva el recuerdo del "Maracanazo" de 1950.

En Suecia 1958, la Verdeamarela se convirtió en la primera selección en ganar una Copa del Mundo fuera de su propio continente, gracias a un Pelé de apenas 17 años que maravilló al mundo junto con Garrincha, quien asumió el liderazgo y terminó como el máximo goleador del equipo cuatro años después, tras la lesión de O Rei en Chile.

Argentina (2022 y ¿2026?)

Las posibilidades de Argentina de ganar la Copa Mundial del 2026 son altas. Diversos modelos de supercomputadoras y centros de análisis deportivo sitúan a la Albiceleste entre las principales favoritas, dado que llega como la campeona defensora (ganadora en Catar 2022 y bicampeona de América) y ha demostrado una notable regularidad.

Asimismo, tras una destacada actuación en las Eliminatorias Sudamericanas, la base del equipo dirigido por el entrenador Lionel Scaloni mantiene un alto nivel competitivo. Por ello, los algoritmos y las apuestas deportivas señalan que el camino hacia la final no será fácil, pero Argentina reúne las condiciones para aspirar al título.