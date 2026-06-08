Cinco años de la Ley Bitcoin en El Salvador: ¿Funcionó el experimento de Nayib Bukele?

Este lunes 8 de junio se cumplen cinco años de la aprobación de la Ley Bitcoin en El Salvador, un acontecimiento que transformó el panorama financiero del país, debido a que la nación centroamericana se convirtió en la primera del mundo en otorgar curso legal al bitcóin, reconocido como medio para cancelar deudas y realizar pagos.

El martes 8 de junio del 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la normativa tras una solicitud directa del gobierno central encabezado por el presidente Nayib Bukele, en un proceso marcado por el debate sobre las implicaciones de la decisión, ya que el mandatario salvadoreño aseguró que “el bitcoin se sostiene en la confianza”.

Por lo tanto, hace un lustro se autorizó que cualquier precio o contribución tributaria pudiera expresarse y pagarse en bitcoin. Además, esta normativa establecía la obligación de que todos los agentes económicos aceptaran pagos en esa criptomoneda y facultaba a la República de El Salvador para adquirirla con fondos públicos.

Sin embargo, con el paso de los cinco años, la Ley Bitcoin ha sido objeto de reformas que han modificado su alcance y su impacto en la economía salvadoreña, al punto de que los cambios más relevantes incluyeron la eliminación de la obligatoriedad de aceptar bitcoin, lo que limitó su uso a la aceptación voluntaria por parte de particulares.

¿Funcionó el plan Bitcoin de Bukele?

Para el 2026, se derogó la posibilidad de pagar impuestos y otras obligaciones estatales con la criptomoneda y se eliminó la obligación de proveer mecanismos automáticos de conversión y capacitación para facilitar su adopción. De esta manera, el dólar se consolidó como la moneda de referencia contable para el cumplimiento de obligaciones.

Esto se debe a que, desde el 2021, la implementación de la Ley Bitcoin ha estado acompañada de una intensa atención internacional. Por ello, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó que las reformas a la normativa en el 2025 respondieron a recomendaciones técnicas dirigidas a mitigar los riesgos y reforzar la transparencia.

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Asimismo, según el periódico digital argentino Infobae, el FMI subrayó que las discusiones con las autoridades salvadoreñas están enfocadas en la protección de los recursos públicos, la transparencia en la gestión de los activos digitales y la venta de la billetera electrónica gubernamental, un proceso que se encuentra en una etapa avanzada.

Por otra parte, la institución financiera internacional, cuyo objetivo es garantizar la estabilidad del sistema monetario y de los pagos globales, valoró el compromiso del presidente Bukele con la consolidación fiscal, el fortalecimiento de la regulación bancaria y la adecuación del marco jurídico nacional a las mejores prácticas internacionales.

¿Cómo está saliendo el experimento Bitcoin de Bukele en El Salvador?

Conforme a lo informado por la compañía estadounidense de tecnología y datos Bloomberg, la evolución del precio del bitcoin ha sido uno de los factores determinantes para evaluar el impacto de esta ley en El Salvador, debido a que el valor de la criptomoneda mostró variaciones notables desde la aprobación de la normativa en el 2021.

Frente a este escenario, el valor de la criptomoneda ha experimentado una marcada volatilidad, con caídas superiores al 60% respecto de sus máximos iniciales, seguidas de repuntes que han generado ganancias nominales de más del 100% para las reservas gubernamentales de El Salvador y han alimentado un debate sobre sus resultados.