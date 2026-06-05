Las promesas de Argentina: ¿Quiénes son los jóvenes que buscan destacar en la Copa Mundial?

La selección argentina, campeona del mundo en el 2022 con Lionel Messi como figura, comenzará la defensa del título como favorita del Grupo J, en el que también estarán Austria, Argelia y Jordania. Por ello, llegará al Mundial del 2026 con la posibilidad de alcanzar una hazaña que se le escapó hace 36 años: conquistar dos títulos consecutivos.

De lograrlo, la Albiceleste rompería una sequía de más de seis décadas sin bicampeones mundiales, una hazaña que solo lograron Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962). Además, ingresaría al selecto grupo de selecciones con cuatro títulos mundiales, uno menos que Brasil, la máxima ganadora de la historia y la única pentacampeona.

Frente a este escenario, Lionel Messi, actual jugador del Inter Miami y ocho veces ganador del Balón de Oro, será el encargado de liderar una plantilla con futbolistas de amplia experiencia. A ellos se suman jóvenes talentos como Giuliano Simeone, Valentín Barco y Nicolás Paz, considerados entre las principales promesas del futbol argentino.

Esto se debe a que, a diferencia de equipos como Francia o España, Argentina no ha renovado significativamente su plantilla de cara a esta Copa Mundial y buscará apoyarse en el funcionamiento del equipo que triunfó en Catar 2022. Sin embargo, las nuevas incorporaciones convocadas por Lionel Scaloni podrían aportar variantes importantes.

Las principales promesas de Argentina

Nicolás Paz

El mediocampista ofensivo Nicolás Paz, de 21 años, milita actualmente en el Como 1907 de la Serie A italiana, aunque su traspaso al Real Madrid de España ya está acordado y podría hacerse oficial en los próximos días, ya que su rendimiento en Italia le permitió consolidarse como uno de los centrocampistas con mayor proyección internacional.

Nicolás Paz destaca por su capacidad asociativa, su físico y su creatividad en el último tercio del campo, debido a que puede filtrar balones entre líneas defensivas cerradas. Además, sobresale por su capacidad para dar asistencias y pases en profundidad, así como por la ejecución de tiros libres directos y tiros de esquina con precisión.

Nico Paz controla el balón durante un partido amistoso internacional entre Puerto Rico y Argentina en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. (Foto Prensa Libre: EFE)

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Valentín Barco

El futbolista argentino Valentín "El Colo" Barco, de 21 años, jugará en el Chelsea de Inglaterra a partir de julio del 2026, tras confirmarse un acuerdo definitivo para su traspaso desde el RC Estrasburgo. Allí completó una destacada campaña en la Ligue 1 francesa, que le valió la convocatoria de Lionel Scaloni para disputar la Copa Mundial.

El exfutbolista del Club Atlético Boca Juniors destaca en el futbol mundial por su capacidad para organizar el juego y adaptarse a distintas funciones dentro del campo. La evolución de Valentín como lateral a mediocampista le permitió potenciar su visión y capacidad asociativa, características que lo convierten en un jugador muy determinante.

Valentín Barco celebra durante un partido amistoso entre Argentina y Zambia en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires. (Foto Prensa Libre: EFE)

Giuliano Simeone

El futbolista argentino Giuliano Simeone, de 23 años, milita actualmente en el Atlético de Madrid de España y se desempeña como extremo derecho o delantero. Dadas sus características, el exjugador del Zaragoza destaca por su intensidad, velocidad y compromiso defensivo, además de su capacidad para desbordar por ambas bandas.

El tercer hijo del director técnico del Atlético de Madrid, Diego "El Cholo" Simeone, se caracteriza por su despliegue físico y disciplina táctica. Además, Giuliano destaca en España por su intensidad en el juego y su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones de ataque, al combinar recursos propios de un extremo polivalente.